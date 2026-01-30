देसी किचन हैक फेल या पास? बेसन के पकौड़ों में बटर डालकर मैंने ये महसूस किया
सोशल मीडिया पर वायरल इस देसी किचन हैक को मैंने खुद ट्राई किया। बेसन के पकौड़ों के बैटर में बटर डालने से क्या सच में स्वाद या टेक्सचर बदलता है? मेरा अनुभव कुछ और ही रहा।
आजकल किचन हैक्स के नाम पर हर दिन नई ट्रिक वायरल हो जाती है। हाल ही में एक हैक काफी चर्चा में है- बेसन के पकौड़ों के बैटर में बटर डालना, ताकि पकौड़े ज्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनें। पकौड़े तो वैसे भी देसी किचन की जान होते हैं और मुझे ये हैक थोड़ा दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने इसे खुद ट्राई करने का फैसला किया।
मैंने एक बैच में बेसन के बैटर में थोड़ा बटर मिलाया और दूसरे बैच में वही पुराना तरीका अपनाया- सिर्फ एक चुटकी बेकिंग सोडा डालकर बैटर को 2 मिनट रेस्ट दिया। दोनों पकौड़े एक ही तेल, एक ही तापमान और एक ही तरीके से तले गए। इसके बाद मैंने टेक्सचर, क्रिस्पीनेस और तेल सोखने के फर्क को ध्यान से नोटिस किया। लेकिन सच कहूं तो मुझे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। टेक्सचर और स्वाद लगभग वही रहा, जैसा आमतौर पर बनता है।
मैंने बेसन के पकौड़ों में बटर डालकर ये अनुभव किया:
- करारेपन में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा: मैंने ये हैक ट्राई किया, लेकिन पकौड़े बाहर से उतने ही करारे बने, जितने बेकिंग सोडा वाले बैटर से बने थे।
- अंदर से सॉफ्टनेस सेम रही: बटर डालने से पकौड़े अंदर से ज्यादा नरम होंगे, ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हुआ।
- तेल सोखने में भी फर्क नहीं पड़ा: मुझे लगा था कि बटर डालने से पकौड़े कम तेल सोखेंगे, लेकिन दोनों तरीकों में तेल की मात्रा लगभग बराबर रही।
- बेकिंग सोडा वाला तरीका उतना ही असरदार: एक चुटकी बेकिंग सोडा डालकर बैटर को 2 मिनट रेस्ट देने से वही रिजल्ट मिला- हल्के, फूले हुए और क्रिस्पी पकौड़े।
- टेस्ट में भी ज्यादा बदलाव नहीं: बटर डालने से स्वाद थोड़ा रिच जरूर लगा, लेकिन इतना नहीं कि इसे गेम-चेंजर कहा जाए।
- मेहनत ज्यादा, फर्क कम: बटर मिलाने से ना तो कोई एक्स्ट्रा फायदा दिखा और ना ही पकौड़ों की क्वालिटी में बड़ा बदलाव आया।
कुकिंग टिप: इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मुझे यही समझ आया कि आप पकौड़ों के बैटर में बेकिंग सोडा डालें या थोड़ा बटर- रिजल्ट लगभग एक जैसा ही रहता है। ना करारेपन में बहुत फर्क पड़ता है और ना ही तेल सोखने में। अगर आप सिंपल और बजट-फ्रेंडली तरीका चाहते हैं, तो बेकिंग सोडा वाला तरीका पूरी तरह काफी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।