Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाDesi Kitchen Hack Tested Does Butter Really Make Pakodas Crispier
देसी किचन हैक फेल या पास? बेसन के पकौड़ों में बटर डालकर मैंने ये महसूस किया

देसी किचन हैक फेल या पास? बेसन के पकौड़ों में बटर डालकर मैंने ये महसूस किया

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर वायरल इस देसी किचन हैक को मैंने खुद ट्राई किया। बेसन के पकौड़ों के बैटर में बटर डालने से क्या सच में स्वाद या टेक्सचर बदलता है? मेरा अनुभव कुछ और ही रहा।

Jan 30, 2026 09:52 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल किचन हैक्स के नाम पर हर दिन नई ट्रिक वायरल हो जाती है। हाल ही में एक हैक काफी चर्चा में है- बेसन के पकौड़ों के बैटर में बटर डालना, ताकि पकौड़े ज्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनें। पकौड़े तो वैसे भी देसी किचन की जान होते हैं और मुझे ये हैक थोड़ा दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने इसे खुद ट्राई करने का फैसला किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मैंने एक बैच में बेसन के बैटर में थोड़ा बटर मिलाया और दूसरे बैच में वही पुराना तरीका अपनाया- सिर्फ एक चुटकी बेकिंग सोडा डालकर बैटर को 2 मिनट रेस्ट दिया। दोनों पकौड़े एक ही तेल, एक ही तापमान और एक ही तरीके से तले गए। इसके बाद मैंने टेक्सचर, क्रिस्पीनेस और तेल सोखने के फर्क को ध्यान से नोटिस किया। लेकिन सच कहूं तो मुझे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ। टेक्सचर और स्वाद लगभग वही रहा, जैसा आमतौर पर बनता है।

मैंने बेसन के पकौड़ों में बटर डालकर ये अनुभव किया:

  • करारेपन में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखा: मैंने ये हैक ट्राई किया, लेकिन पकौड़े बाहर से उतने ही करारे बने, जितने बेकिंग सोडा वाले बैटर से बने थे।
  • अंदर से सॉफ्टनेस सेम रही: बटर डालने से पकौड़े अंदर से ज्यादा नरम होंगे, ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हुआ।
  • तेल सोखने में भी फर्क नहीं पड़ा: मुझे लगा था कि बटर डालने से पकौड़े कम तेल सोखेंगे, लेकिन दोनों तरीकों में तेल की मात्रा लगभग बराबर रही।
  • बेकिंग सोडा वाला तरीका उतना ही असरदार: एक चुटकी बेकिंग सोडा डालकर बैटर को 2 मिनट रेस्ट देने से वही रिजल्ट मिला- हल्के, फूले हुए और क्रिस्पी पकौड़े।
  • टेस्ट में भी ज्यादा बदलाव नहीं: बटर डालने से स्वाद थोड़ा रिच जरूर लगा, लेकिन इतना नहीं कि इसे गेम-चेंजर कहा जाए।

ये भी पढ़ें:आंवले को इस तरह से फ्रिज में कर लें स्टोर, बगैर सूखे महीनों रहेंगे फ्रेश
  • मेहनत ज्यादा, फर्क कम: बटर मिलाने से ना तो कोई एक्स्ट्रा फायदा दिखा और ना ही पकौड़ों की क्वालिटी में बड़ा बदलाव आया।

कुकिंग टिप: इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मुझे यही समझ आया कि आप पकौड़ों के बैटर में बेकिंग सोडा डालें या थोड़ा बटर- रिजल्ट लगभग एक जैसा ही रहता है। ना करारेपन में बहुत फर्क पड़ता है और ना ही तेल सोखने में। अगर आप सिंपल और बजट-फ्रेंडली तरीका चाहते हैं, तो बेकिंग सोडा वाला तरीका पूरी तरह काफी है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।