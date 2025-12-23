Hindustan Hindi News
बिना ज्यादा घी के सॉफ्ट रोटियां चाहिए? आटे में ये एक चीज मिलाकर देखिए

क्या आपने कभी देखा है कि कुछ घरों में आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी-सी मलाई मिलाई जाती है? यह कोई पुरानी आदत नहीं बल्कि सॉफ्ट, स्वादिष्ट और देर तक नरम रोटियां बनाने का आसान किचन हैक है।

Dec 23, 2025 01:00 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Desi Kitchen Hacks: भारतीय रसोई में रोटी सिर्फ रोज का भोजन नहीं, बल्कि खाने की आत्मा मानी जाती है। हर कोई चाहता है कि रोटियां मुलायम, स्वादिष्ट और लंबे समय तक नरम रहें। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कई लोग आटा गूंथते समय उसमें मलाई मिलाते हैं। यह ट्रिक सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरा फूड साइंस काम करता है।

  1. रोटियां ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनती हैं: मलाई में नेचुरल फैट होता है जो आटे के ग्लूटेन को बहुत ज्यादा सख्त बनने से रोकता है। जब ग्लूटेन संतुलित रहता है, तो रोटियां बेलने में आसान होती हैं और पकने के बाद ज्यादा मुलायम बनती हैं।
  2. नमी बनी रहती है, रोटियां सूखती नहीं: मलाई आटे में नमी को लॉक करने का काम करती है। खासकर अगर रोटियां टिफिन के लिए बनानी हों, तो यह तरीका बहुत काम का है। मलाई की वजह से रोटियां देर तक सॉफ्ट रहती हैं और जल्दी सूखती नहीं हैं।
  3. स्वाद और खुशबू में आता है निखार: थोड़ी-सी मलाई रोटियों को हल्की रिचनेस देती है। इससे बिना ज्यादा घी या मक्खन डाले भी रोटियां स्वादिष्ट लगती हैं। देसी खुशबू और हल्का क्रीमी टच खाने के अनुभव को बेहतर बनाता है।
  4. घी-तेल का बेहतर विकल्प: अगर आप रोजाना ज्यादा घी या तेल नहीं डालना चाहते, तो मलाई एक संतुलित विकल्प हो सकती है। कम मात्रा में भी यह वही असर दिखाती है जो ज्यादा फैट डालने से आता है।
  5. बासी रोटियों की समस्या कम होती है: अक्सर रोटियां कुछ घंटों बाद सख्त हो जाती हैं। आटे में मलाई मिलाने से यह समस्या काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि फैट रोटी की टेक्सचर को बनाए रखता है।

आटे में मलाई कैसे मिलाएं?

  • 1 कप गेहूं के आटे में 1 से 2 चम्मच ताजी मलाई डालें।
  • सामान्य तरीके से गुनगुने पानी से आटा गूंथ लें, आटे को 10–15 मिनट ढककर रखें और फिर रोटियां बनाएं।

ध्यान रखने वाली बात: मलाई फैट से भरपूर होती है, इसलिए वजन या कोलेस्ट्रॉल की समस्या वाले लोग इसे रोजाना नहीं, बल्कि कभी-कभी ही इस्तेमाल करें।

स्मार्ट किचन टिप: आटे में मलाई मिलाना सिर्फ स्वाद बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि सॉफ्ट, हेल्दी और लंबे समय तक नरम रोटियां बनाने का आसान किचन हैक है जिसे सही मात्रा में अपनाया जाए तो इसका फायदा भी जरूर मिलता है।

