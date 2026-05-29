सिर्फ कुछ मिनटों में जम सकता है गाढ़ा दही, जानें प्रेशर कुकर वाला आसान तरीका
Dahi Jamane ka Aasan Tarika: घर पर गाढ़ा और मलाईदार दही जमाना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रेशर कुकर का यह आसान तरीका कम समय में अच्छा दही जमाने में मदद कर सकता है।
गर्मी का मौसम आते ही दही, लस्सी और छाछ का इस्तेमाल लगभग हर घर में बढ़ जाता है। दही सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पेट को ठंडक पहुंचाने में भी मदद करता है। कई लोग घर पर दही जमाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार दही ठीक से नहीं जमता या बहुत पतला रह जाता है। खासकर जल्दी दही जमाने के लिए लोग आसान तरीकों की तलाश करते रहते हैं।
ऐसे में प्रेशर कुकर का एक आसान तरीका काफी चर्चा में है। इस तरीके में ज्यादा मेहनत या किसी खास मशीन की जरूरत नहीं होती। सही गर्माहट मिलने पर दही जल्दी और अच्छे से जम सकता है। अगर आप भी घर पर गाढ़ा और मुलायम दही जमाना चाहते हैं, तो यह आसान तरीका आपके काम आ सकता है।
प्रेशर कुकर में दही जमाने का आसान तरीका
- दूध को हल्का गर्म करें: सबसे पहले दूध को हल्का गर्म कर लें। ध्यान रखें कि दूध ज्यादा गर्म ना हो, वरना दही सही तरह से नहीं जम सकता।
- जामन मिलाएं: अब दूध में एक या दो चम्मच पुराना दही (जामन) डालें और अच्छी तरह मिला लें। यही दही जमाने का आधार माना जाता है।
- कुकर में गर्म पानी डालें: अब प्रेशर कुकर में थोड़ा गर्म पानी डाल दें। पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
- दही वाला बर्तन अंदर रखें: दूध वाले बर्तन को कुकर के अंदर रख दें।
- ढक्कन बंद करें: अब कुकर का ढक्कन बंद कर दें। इसे गैस पर रखने की जरूरत नहीं होती।
- कुछ मिनट इंतजार करें: करीब दस से पंद्रह मिनट तक इसे बंद रहने दें। अंदर बनी हल्की गर्माहट दही जमाने में मदद कर सकती है।
गाढ़ा दही जमाने के लिए जरूरी टिप्स
- सही तापमान का ध्यान रखें: बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा दूध दही को खराब कर सकता है। हल्का गर्म दूध सही रहता है।
- अच्छा जामन इस्तेमाल करें: अगर पुराना दही अच्छा होगा, तो नया दही भी अच्छी तरह जम सकता है।
- बार-बार ढक्कन ना खोलें: दही जमते समय कुकर बार-बार खोलने से गर्माहट कम हो सकती है।
दही पतला क्यों रह जाता है?
- बहुत गर्म दूध में दही डालने से दही फट सकता है।
- अगर आसपास ज्यादा ठंडक होगी, तो दही जमने में समय लग सकता है।
- बहुत कम मात्रा में जामन डालने पर दही ठीक से नहीं जम पाता।
घर का जमा दही क्यों पसंद किया जाता है?
- घर का ताजा दही ज्यादा मुलायम और स्वादिष्ट लगता है।
- घर का दही बनाते समय लोग साफ दूध और अपनी पसंद की चीजें इस्तेमाल करते हैं। इससे मिलावट की चिंता नहीं रहती।
- घर में दही जमाते समय दूध और जामन अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दही को ज्यादा गाढ़ा या हल्का रखना आसान हो सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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