कुकर में बिना पानी के उबालें शकरकंद, अंगीठी वाला स्वाद आएगा! दीप्ति कपूर ने शेयर किया हैक
सर्दियों में शकरकंद खाना पसंद करते हैं, तो इन्हें बॉयल करने का ये हैक आपके बड़े काम आने वाला है। कई बार कुकर में उबालते हुए पानी ज्यादा हो जाता है, जिससे शकरकंद का स्वाद और टेक्चर खराब हो जाता है। इस हैक के साथ ये समस्या नहीं होगी।
सर्दियों के मौसम में शकरकंद खाने का भी अपना अलग ही मजा होता है। उबले हुए शकरकंद पर थोड़ा सा काला नमक या चाट मसाला छिड़ककर खूब टेस्टी सी चाट बन जाती है, जो शाम के स्नैक के लिए परफेक्ट है। शकरकंद सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होता, बल्कि फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी और कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। आमतौर पर इन्हें बॉयल करने के लिए लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार पानी ज्यादा होने से शकरकंद बहुत गल जाते हैं और उनका स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि बिना पानी के भी आप शकरकंद उबाल सकते हैं, तो शायद आपको सुनने में अटपटा लग सकता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर दीप्ति कपूर ने ऐसा ही कमाल का एक हैक शेयर किया है, जिसकी मदद से आप कुकर में बिना पानी के शकरकंद बॉयल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे -
बिना पानी के प्रेशर कुकर में कैसे उबालें शकरकंद?
स्टेप 1- शकरकंद को तैयार करें
सबसे पहले ताजी शकरकंद को पानी में दो से तीन बार अच्छी तरह धो लें, ताकि इनपर जमी धूल-मिट्टी और गंदगी निकल जाए। इसके बाद इन्हें बीच में से दो हिस्सों में काट लें। अगर शकरकंद ज्यादा बड़ी है तो इसे तीन-चार हिस्सों में भी काट सकते हैं। ध्यान रहे शकरकंद का छिलका नहीं हटाना है।
स्टेप 2- कुकर में घी लगाकर डालें शकरकंद
गैस पर प्रेशर कुकर चढ़ाएं और इसमें एक चम्मच के करीब देसी घी डालें। इसे एक मिनट के लिए गर्म कर लें और कुकर की तली पर फैला लें। अब कुकर में शकरकंद के टुकड़े डालें और एक गीली किचन टॉवल को उनके ऊपर ढक दें। शकरकंद पूरी तरह से कवर हो जाएं तो कुकर का ढक्कन बंद कर दें।
स्टेप 3- कुकर में सीटी लगाकर पकाएं
शकरकंद को एक सीटी आने तक पकाएं। फिर गैस की फ्लेम धीमी कर दें और दस मिनट के लिए इन्हें पकने दें। इसके बाद गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकलने का इंतजार करें। शकरकंद अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं, किचन टॉवल हटाएं और इन्हें एक प्लेट में निकाल लें।
स्टेप 4- शकरकंद की चाट बनाकर सर्व करें
शकरकंद को प्लेट में निकालने के बाद थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद इनके छिलके उतारें और ऊपर से काला नमक, चाट मसाला और नींबू का रस डालकर टेस्टी सी शकरकंद चाट बनाकर तैयार करें।
इस तरीके से शकरकंद उबालने के फायदे क्या हैं?
प्रेशर कुकर में पानी डालकर बॉयल करने से कई बार शकरकंद ज्यादा गल जाती है और स्वाद भी अच्छा नहीं आता। वहीं अगर आप बिना पानी के शकरकंद बॉयल करते हैं, तो उनका टेक्चर बरकरार रहता है। अगर आपको रोस्टेड स्वाद वाली शकरकंद पसंद आती है, तो ये तरीका अच्छा हो सकता है।
(All Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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