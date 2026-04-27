Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दादी का सीक्रेट: रुई जैसे सॉफ्ट बनेंगे कढ़ी के पकौड़े! बेसन के घोल में मिला दें बस ये 1 चीज

Apr 27, 2026 05:23 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share

Cooking Tips: कढ़ी तभी टेस्टी लगती है, जब इसके पकौड़े भी एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनें। अगर आपके पकौड़े सख्त रह जाते हैं, तो ये छोटी छोटी टिप्स आपको एक बार जरूर फॉलो करनी चाहिए।

दादी का सीक्रेट: रुई जैसे सॉफ्ट बनेंगे कढ़ी के पकौड़े! बेसन के घोल में मिला दें बस ये 1 चीज

कढ़ी एक ऐसी डिश है जिसे बच्चे हों या बड़े, सभी खूब चाव से खाते हैं। खासतौर से गरमा-गरम पकौड़े वाली कढ़ी हो और साथ में खिले-खिले चावल तो भई रेस्टोरेंट का खाना भी फीका लगता है। अब कढ़ी की रेसिपी तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन इसकी पकौड़े टेस्टी कैसे बनाएं ये टिप्स शायद ही कहीं मिलें। दरअसल कढ़ी का स्वाद भी तभी बढ़ता है, जब पकौड़े एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनें। कई बार ये सख्त बन जाते हैं, जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते। परफेक्ट पकौड़े तब बनते हैं, जब ये कढ़ी को अपने अंदर सोक कर लें और बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट बनें। तो चलिए आज कढ़ी नहीं, बल्कि इसके पकौड़े सॉफ्ट कैसे बनाने हैं, ये टिप्स जानते हैं।

बैटर को अच्छे से फेंटना है जरूरी

पकौड़े बनाने का सबसे पहला और जरूरी स्टेप है बैटर को अच्छे से फेंटना। हाथ से या व्हिस्कर की मदद से बैटर को अच्छी तरह फेंटे ताकि ये बिल्कुल हल्का हो जाए। इसके लिए बेसन में थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करें। 4-5 मिनट में बैटर का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये काफी हल्का-फुल्का सा दिखने लगेगा।

ये भी पढ़ें:दूध कितना भी पतला हो... 15 मिनट में जमा लेंगी गाढ़ी-थक्केदार दही, देखें ट्रिक

टिप: बैटर तैयार हो गया है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लें। इसमें थोड़ा सा बैटर डालकर देखें। अगर ये तली में बैठ नहीं रहा और फूलकर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है।

टेस्टी पकौड़े के लिए बैटर में मिलाएं ये चीजें

फेंटने के बाद एक बार बैटर तैयार हो जाए तो आप इसमें कुछ चीजें और एड कर सकती हैं। इससे पकौड़े काफी ज्यादा टेस्टी बनते हैं। जैसे- खुशबू के लिए कसूरी मेथी, चुटकी भर हींग, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया पत्ता काट कर एड करें। अगर आप प्याज वाले पकौड़े बनाना चाहती हैं, तो इसी स्टेज पर कटी हुई प्याज भी मिला सकती हैं।

ये भी पढ़ें:नमकीन जवे आपस में नहीं चिपकेंगे, नोट कर लें खिले-खिले बनाने की सीक्रेट ट्रिक!

चुटकी भर बेकिंग सोडा भी मिला सकती हैं

पकौड़े के बैटर में अगर आप जरा सा बेकिंग सोडा या ईनो भी मिला देंगी, तो पकौड़े एकदम हल्के और स्पंजी बनते हैं। लेकिन ध्यान रहे बहुत ज्यादा मात्रा में ना मिलाएं, वरना पकौड़ों का स्वाद खराब भी हो सकता है।

हमेशा कम तेल में तलें पकौड़े

पकौड़े तलते हुए कई बार उनकी पूंछ सी बन जाती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल कर लेती हैं। अगर कम तेल यूज करेंगी तो एकदम गोल पकौड़े बनकर तैयार होंगे।

टिप: कढ़ी में डालने से पहले करें ये काम

पकौड़े एकदम मुंह में घुल जाएं और रुई जैसे सॉफ्ट बनें, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। बस जब भी पकौड़े तेल लें, उन्हें पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर रख दें। जब कढ़ी पकने वाली हो, तब इन्हें हल्के साथ से निचोड़कर कढ़ी में एड कर दें। फिर देखिएगा ये कैसे मुंह में बिल्कुल घुल जाते हैं।

ये भी पढ़ें:शेफ रणवीर से टमाटर-प्याज की ये ग्रेवी सीख लें, रेस्टोरेंट जैसा बनेगा रोज का खाना

(Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।