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गर्मियों में दही हो जाती है खट्टी? बर्तन में डालें ये 1 चीज, घंटों तक रहेगी ताजी और मीठी!

Apr 06, 2026 03:08 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Curd Hacks: गर्मियों के मौसम में ताजी दही को खट्टा होने में भी समय नहीं लगता। हालांकि गुड न्यूज ये है कि कुछ ट्रेडिशनल हैक और स्टोरेज से जुड़ी टिप्स आपकी दही को जल्दी खट्टा होने से बचा सकते हैं।

गर्मियों में दही हो जाती है खट्टी? बर्तन में डालें ये 1 चीज, घंटों तक रहेगी ताजी और मीठी!

दही खाना सभी को पसंद होता है। खासतौर से गर्मियों में तो ठंडी-ठंडी दही खाने का मजा ही कुछ और होता है। हालांकि गर्मियां में दही के साथ एक प्रॉब्लम बड़ी आम है और वो है इसका जरूरत से ज्यादा खट्टा होना। रातभर दही जमने के लिए छोड़ो तो सुबह तक वो इतनी खट्टी हो जाती है कि खाना मुश्किल होता है। दरअसल गर्मियों के मौसम में दही के अंदर मौजूद बैक्टीरिया तेजी से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे फर्मेंटेशन प्रॉसेस तेज हो जाता है। यही वजह है कि ताजी दही को खट्टा होने में भी समय नहीं लगता। हालांकि गुड न्यूज ये है कि कुछ ट्रेडिशनल हैक और स्टोरेज से जुड़ी टिप्स आपकी दही को जल्दी खट्टा होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से जानते हैं।

दही में डालें सूखा नारियल का टुकड़ा

दादी-नानी का ये हैक गर्मियों में दही को फ्रेश रखने के लिए काफी पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। आपको सिर्फ एक सूखा हुआ नारियल का टुकड़ा लेना है और उसे दही के बर्तन में डाल देना है। ये छोटा सा काम करने से आपकी दही जल्दी खट्टी नहीं होगी और उसका ताजा स्वाद भी देर तक बरकरार रहेगा।

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दही जमाते हुए इन बातों का ध्यान रखें

दही जमाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें वरना दही हमेशा खट्टी जमेगी। सबसे पहले तो दूध को अच्छी तरह उबाल लें, फिर उसे ठंडा होने दें। जब दूध हल्का गुनगुना रहे तो उसमें 1-2 चम्मच जामन डाल दें। ज्यादा गर्म दूध में जामन लगाने से दही खट्टी और पतली हो जाती है। साथ ही ध्यान रखें कि ज्यादा खट्टी दही का जामन ना लगाएं, वरना नई दही भी खट्टी जमेगी।

इसके अलावा ध्यान रखें कि गर्मियों में दही जल्दी जम जाती है, इसलिए ज्यादा गर्म जगह पर रखने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा देर तक गर्म जगह पर रखने से दही का खट्टापन बढ़ सकता है। इसलिए 5-7 घंटे के लिए ही दही को जमने रखें, फिर तुरंत फ्रिज में डाल दें ताकि दही में गाढ़ापन आ जाए।

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दही को स्टोर करते समय ध्यान रखें ये बातें

  • दही को बार बार फ्रिज से बाहर ना निकालें। बार बार तापमान बदलने से दही जल्दी खट्टी हो जाती है।
  • दही को फ्रिज की मिडिल शेल्फ में स्टोर करें। यहां टेंपरेचर स्टेबल रहता है, जिससे फर्मेंटेशन जल्दी नहीं होता और दही फ्रेश रहती है।
  • दही को स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में रखेंगी तो दही के स्वाद में फर्क आ सकता है। इनकी जगह ग्लास के कंटेनर इस्तेमाल करें, दही अच्छी जमेगी और स्वाद भी बराकर रहेगा।
  • दही को फ्रिज में हमेशा ढककर रखें। खुला होने पर नमी और हवा के कारण दही जल्दी खराब हो जाती है।

दही खट्टी हो जाए तो कैसे ठीक करें?

अब अगर आपकी दही ज्यादा खट्टी हो गई है तो उसे फेंकने की गलती ना करें। आप इसे कढ़ी या दही तड़का बना सकते हैं। इसके अलावा चीनी मिलाकर भी दही खा सकते हैं। एक कमाल का हैक और है जिससे दही दोबारा ठीक हो सकती है। आपको बस 1-2 चम्मच ठंडा दूध दही में मिला देना है, इससे खट्टापन बैलेंस हो जाएगा।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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