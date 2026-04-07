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पकौड़े बना रहीं तो बेसन के घोल में मिला दें ये चीजें, 100% कुरकुरे और सुपर टेस्टी बनेंगे!

Apr 07, 2026 03:51 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Crispy Pakora Secret: कई बार ऐसा होता है कि पकौड़े उतने क्रिस्पी नहीं बनते या फिर तेल पी लेते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज हम आपके साथ कुछ कमाल के हैक शेयर कर रहे हैं।

पकौड़े बना रहीं तो बेसन के घोल में मिला दें ये चीजें, 100% कुरकुरे और सुपर टेस्टी बनेंगे!

मौसम कोई भी हो शाम की चाय के साथ गरमा-गरम पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। वहीं अगर ये पकौड़े अंदर से क्रिस्पी-कुरकुरे भी हों, तब तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। खैर, अच्छे पकौड़े बनाना भी अपने आप में एक आर्ट है। सिर्फ सही मसाले ही नहीं, बल्कि कुछ छोटी-छोटी टिप्स और हैं जिनका ध्यान रखकर परफेक्ट पकौड़े बनाए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पकौड़े उतने क्रिस्पी नहीं बनते या फिर तेल पी लेते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज हम आपके साथ कुछ कमाल के हैक शेयर कर रहे हैं। एक बार पकौड़े का बैटर इस तरह बनाना सीख जाएंगी, तो फिर आलू, प्याज, कच्चा केला, गोभी या चाहे जिस भी सब्जी के खूब क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़े बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो चलिए फटाफट से ये टिप्स जान लेते हैं।

कुरकुरे पकौड़ों के लिए बेसन में क्या मिलाएं?

फूड क्रिएटर शिल्पी बताती हैं कि पकौड़े के बैटर में सिर्फ बेसन और पानी डालने से ही काम नहीं बनता। इसमें अगर आप थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला देंगी, तो पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। सही माप की बात करें तो अगर आप दो कप बेसन ले रही हैं, तो लगभग 1/4 कप चावल का आटा इस्तेमाल करें। चावल का आटा नमी को कम करता है, जिससे पकौड़े ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं।

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पकौड़े के घोल में कौन-कौन से मसाले मिलाएं

पकौड़े ज्यादा टेस्टी बनें इसके लिए बेसन के घोल में आप कुछ मसाले भी एड कर सकती हैं। जैसे- हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स, चुटकी भर हींग, हाथों से मसलकर अजवाइन और सादा नमक। इन सभी चीजों से पकौड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अलावा बेसन का घोल बनाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च भी एड कर सकती हैं, स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

बेसन का घोल कैसा होना चाहिए?

बेसन में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल बनाएं, ताकि गुठलियां ना पड़ें। बैटर थोड़ा सा गाढ़ा और बिलकुल स्मूद होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखें कि तुरंत इससे पकौड़े बनाना शुरू ना करें। इसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए अलग जरूर रख दें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।

सब्जियों का पानी सुखा लें

जब आप आलू, प्याज, कच्चा केला या कोई भी सब्जी सीधे धो कर बैटर में डाल देती हैं, तो उनमें पानी रह जाता है। ये पानी बैटर को पतला कर सकता है। इसलिए सब्जियों को धोने के बाद किसी कपड़े पर फैला लें और हल्का पानी सूखने दें। खासतौर से आलू के साथ ये स्टेप बेहद जरूरी है।

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बेसन के बैटर में 2 चम्मच गर्म तेल मिलाएं

पकौड़े बनाने से पहले बेसन के तैयार घोल में दो चम्मच एकदम गर्म तेल मिलाएं, फिर अच्छे से बैटर में मिक्स कर दें। दरअसल ये मोयन की तरह काम करता है, जिससे बैटर का टेक्सचर थोड़ा सेट हो जाता है और तलने पर पकौड़े कुरकुरे बनते हैं। अब इसमें सब्जियां डिप करें और पकौड़े तेल में फ्राई कर के रेडी कर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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