रसोई में खाना बनाते समय गैस लीकेज या दूसरे कारणों से आग लगने का खतरा बना रहता है। ऐसे में थोड़ी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है। यहां जानिए गैस में लगी आग को बुझाने के लिए गीले कपड़े का सही इस्तेमाल कैसे करें और गैस सेफ्टी से जुड़ी जरूरी बातें।

गैस में लगी आग को बुझाने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करने का सही तरीका

रसोई घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गैस लीकेज और आग लगने की घटनाएं कभी-कभी गंभीर हादसों का कारण बन जाती हैं। गैस की हल्की गंध को नजरअंदाज करना या सेफ्टी के प्रति लापरवाही बरतना जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में हर व्यक्ति को गैस से जुड़ी सेफ्टी और आग लगने के खतरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि गैस या फिर सिलेंडर के रेगुेटर में लगी आग को बुझाने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कपड़े का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। दरअसल, गैस की आग और सामान्य आग में काफी अंतर होता है। ऐसे में बिना सही जानकारी के किसी भी तरीके को अपनाना जोखिम भरा हो सकता है।

गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप और बर्नर से जुड़ी छोटी-छोटी लापरवाहियां भी आग लगने की वजह बन सकती हैं। इसलिए गैस कनेक्शन की नियमित जांच, स्टोव की सही स्थिति और सुरक्षा नियमों की जानकारी बेहद जरूरी है। आइए, जानते हैं गैस में लगी आग से निपटने के लिए कैसे करें गीले कपड़े का इस्तेमाल और जरूरी इमरजेंसी स्टेप्स भी जानें।

गीले कपड़े से आग बुझाने के सही तरीके ज्यादातर लोग गीले कपड़े से गैस की आग बुझाने के लिए एक कॉमन गलती करते हैं वह यह है कि आग पर कपड़े को हल्के हाथ से ड़ालते हैं। इस तरीके से आग नहीं बुझती बल्कि समस्या बढ़ सकती है। आग बुझाने के लिए कपड़े को इकट्ठा करें और फिर जोर से आग वाले पॉइंट पर अच्छे से मारें।

एक मुट्ठी आटे का करें इस्तेमाल रियल लाइफ अवेयरनेस शेयर करने वाले सौम्या ने एक मुट्ठी आटे का इस्तेमाल करके आग बुझाने का तरीका बताया है। इस तरीके के लिए एक हाथ में आटा भरें। अब सिलेंडर की आग पर जोर से तिरछी तरफ से आटे को फेंके। सिलेंडर में लगी हल्की आग को बुझाने के लिए ये तरीका काम आ सकता है।

जरूरी इमरजेंसी स्टेप्स अपनाएं 1) गैस की सप्लाई बंद करें- केवल तभी रेगुलेटर या गैस वाल्व बंद करें, जब वहां तक पहुंचना सेफ हो। आग के बीच जाने का खतरा न लें।

2) बिजली के स्विच न छुएं- गैस लीकेज की आशंका होने पर किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच या उपकरण को ऑन-ऑफ न करें।

3) गीले कपड़े का इस्तेमाल सोच-समझकर करें- हर तरह की गैस आग पर गीला कपड़ा इस्तेमाल करना सेफ नहीं है। सिलेंडर या रेगुलेटर की आग पर इसका इस्तेमाल न करें।

4) सभी लोगों को बाहर निकालें- आग फैलने की आशंका हो तो तुरंत घर खाली करें और सेफ दूरी पर पहुंचें।

5) फायर ब्रिगेड को सूचना दें- सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर 101 या 112 पर कॉल करें।