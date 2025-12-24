आटे को बर्फ के पानी से गूंथने पर क्या होगा रिजल्ट, जानकर हर दिन करेंगे ये काम
Kitchen Tips: रसोई में काम करने के लिए कुछ छोटे और स्मार्ट टिप्स की जानकारी किचन में काम करने वाली हर महिला को पता होना चाहिए। इससे ना केवल खाना बनाने का काम आसान हो जाता है बल्कि खाना भी टेस्टी बनकर रेडी होता है। जैसे ये आटा गूंथने की स्मार्ट ट्रिक। जिसे जानकर आप भी रोज फॉलो करेंगी।
किचन में काम करते वक्त कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी हर महिला को होनी चाहिए। जिससे कि ना केवल खाना स्वादिष्ट बने बल्कि सारे काम टाइम पर भी पूरे हो जाएं। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में जब सब ऑफिस और घर में बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो महिलाएं रसोई के काम सुबह के समय जल्दी निपटाने के लिए अक्सर रात को ही तैयारी कर लेती हैं। इन तैयारियों में आटा गूंथना भी शामिल होता है। लेकिन अक्सर आटा काफी कड़ा हो जाता है और रोटियां भी काली बनती है। लेकिन अगर आप इस एक ट्रिक से आटा गूंथकर फ्रिज में रखेंगी तो ना केवल रोटियां सॉफ्ट बनेंगी बल्कि काली भी नहीं पड़ेंगी।
आटे को बर्फ के पानी से गूंथे
आटे से बनी रोटी सॉफ्ट और बिल्कुल सफेद चाहिए तो आटे को बर्फ के पानी से गूंथे। अगर आपको आटे में घी या फिर नमक डालना है तो डाल दें। और, अगर प्लेन आटा गूंथना है तो भी किसी बाउल में चीर से पांच बर्फ लें। फिर उस बर्फ में पानी डाल दें। पानी जब बर्फ की वजह से बिल्कुल ठंडा हो जाए तो बस आटे को इस ठंडे-ठंडे पानी से गूंथ दें।
बर्फ के पानी से आटा गूंथने से क्या होगा?
बर्फ के पानी से आटा गूंथने से ना केवल आटे से बनी रोटी बिल्कुल नर्म और सफेद रहेगी। बल्कि काफी बार जब आटे को गूंथकर रख दिया जाता है तो उस आटे से बनी रोटी में खास तरह की महक आने लगती है। जो काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आती। बर्फ के पानी से गूंथने से आटे से महक आना बंद हो जाती है और साथ ही रोटियां भी सफेद बनती है।
फ्रिज में सही तरीके से स्टोर करना है जरूरी
आटे को बर्फ के पानी से गूंथने के बाद भी आटे को फ्रिज में सही तरीके से स्टोर करना जरूरी होता है। जरा सी लापरवाही से आटे का रंग बदरंग हो सकता है। इसलिए स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में आटे को रखने से पहले उसमे जरा सा तेल लगा दें। फिर आटे को रखकर ऊपर से क्लिंज रैप से ऊपर से ढंककर एयर टाइट कर दें। ऐसा करने से फ्रिज में आटा रखने के बाद भी उसका कलर नहीं चेंज होगा और आटे की सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी। जिसकी वजह से जब आप आटा बनाएंगी तो रोटी बिल्कुल मुलायम और सफेद बनकर रेडी होगी।
