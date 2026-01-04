चटनी पानी छोड़ देती है तो स्नेहा सिंह की ये कमाल की टिप्स को जरूर नोट कर लें

संक्षेप: Cooking Tips: खाना पकाते वक्त छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखकर ही हर डिश को परफेक्ट बनाया जा सकता है। जैसे चटनी का पानी छोड़ देना। चटनी को थोड़ी देर रखते ही वो पानी छोड़ देती है तो लाइफस्टाइल और कुकिंग टिप्स दे रही स्नेहा सिंह ने बताया ये कमाल का नुस्खा।

खाना पकाते वक्त छोटी-छोटी टिप्स का ध्यान रखने से हर डिश परफेक्ट दिखती है। अक्सर आपने देखा होगा घर में हरी चटनी बनाने पर वो कुछ देर बाद ही पानी छोड़ देती है। वहीं रेस्टोरेंट वाली चटनी बिल्कुल गाढ़ी और परफेक्ट टेक्सचर में बनी रहती है। अगर आपके साथ ही अक्सर ऐसा हो जाता है तो लाइफस्टाइल, इमेज, पर्सनैलिटी स्किल कोच स्नेहा सिंह ने इंस्टाग्राम पेज पर चटनी को गाढ़ा बनाने की 3 टिप्स शेयर की है। जिसे आप भी जरूर नोट कर लें।

चटनी को गाढ़ा बनाने के लिए चटनी में इन 3 चीजों को ऐड कर सकते हैं सेव बेसन की भुजिया या सेव को धनिया-पुदीना की हरी चटनी में मिलाकर पीसें। ये चटनी को गाढ़ा बनाने के साथ ही इसके पानी को सोखने का काम करेगी। साथ ही सेव का स्वाद चटनी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। इंदौर में बनने वाली चटनी में ज्यादातर सेव का इस्तेमाल ही किया जाता है।

भुना चना हरी चटनी को गाढ़ा और परफेक्ट टेक्सचर का बनाने के लिए भुने चने का इस्तेमाल किया जाता है। अगर भुना चना नही है तो सत्तू को भी डायरेक्ट चटनी में डाला जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि सत्तू की मात्रा भूलकर भी ज्यादा ना हो जाए। नहीं तो ये चटनी के टेस्ट को ओवरपावर कर लेगा और सारा टेस्ट फीका पड़ जाएगा। इसलिए जब भी भुना चना या सत्तू यूज करें तो चटनी की मात्रा को ध्यान में रखकर ही यूज करें।