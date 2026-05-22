आटे में दही डालने से क्या होगा? वजह जान लिया तो कभी नहीं भूलेंगे ये टिप्स
Cooking Tips: कुकिंग टिप्स खाने के स्वाद को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे आटे में दही डालने वाला ये नुस्खा। जो आपकी रोटियों के टेस्ट और टेक्सचर दोनों को बदल सकता है। तो जान लें क्या है आटे में दही डालने वाला नुस्खा।
आटे में दही सुनकर चौंक गए होंगे ना? लेकिन ये एक कुकिंग टिप्स आपके रोज के खाना बनाने के तरीके को बदल देगा। दरअसल, गर्मियों में रोटी अक्सर सूखी और कड़क हो जाती है। जिसकी वजह से उसे खाने का मन नहीं होता। लेकिन रोटियों को नर्म बनाने के लिए आटा गूंथने के तरीके का ध्यान रखना जरूरी होता है। सही तरीके से गूंथा आटा होगा तो रोटियां हमेशा रूई जैसी नर्म बनेगी। इस काम में मदद करेगा दही। एक बार ये नुस्खा जान लिया तो आपकी रोटियां कभी भी कड़क और रूखी-सूखी सी नहीं बनेंगी। तो जान लें आखिर गेहूं के आटे में दही डालने से क्या होता है?
आटे में दही डालने का नुस्खा
रोटियों के लिए आटा गूंथना हो तो उसमे प्लेन पानी का इस्तेमाल ना करें। इसकी बजाय थोड़ी सी दही लें। इसे आटे में डाल दें। ऐसा करने से रोटियां पहले से ज्यादा नर्म और मुलायम बनेंगी।
इसके अलावा दही डालने के साथ ही रोटियों को हल्के गुनगुने पानी से गूंथे। इन दो चीजों को मिलाने से रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट बनकर रेडी होती है।
आटा नर्म गूंथे
रोटी अगर नर्म और मुलायम बनाने चाहती हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आटा उतना ही ज्यादा सॉफ्ट गूंथा हुआ होना चाहिए। अगर आटे ने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं सोखा होगा और वो हार्ड होगा तो रोटियां कड़क बनेंगी। आटे को गूंथकर आधे घंटे के लिए रख देना चाहिए। जिससे गेंहू के आटे में ग्लूटन बन जाए। ग्लूटन बनने के बाद ही आटे की रोटियां मुलायम बनकर तैयार होती है। तो अपनी कुकिंग की हैबिट में इस टिप्स को शामिल कर लें। प्लेन वाटर की बजाय गेहूं का आटा गूंथने के लिए हमेशा दही और गर्म पानी का यूज करेंगी तो रोटियां बेहद सॉफ्ट बनेगी और घंटों इसी तरह से मुलायम ही बनी रहेंगी।
दही का पानी भी यूज कर सकती हैं
आप चाहें तो दही के बचे हुए पानी को भी यूज कर सकती हैं। इस पानी से भी आटा गूंथने पर वो दही जैसा इफेक्ट ही देगा और रोटियां सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी।
छाछ से गूंथे आटा
बटर मिल्क से भी आटे को गूंथा जा सकता है। अगर आप मलाई से घी बनाती है तो बटर बनाने के बाद निकलने वाले पानी को स्टोर कर लें। ये पानी आटा गूंथने के काम में आ सकता है। इससे ना केवल रोटियां सॉफ्ट बनेंगी बल्कि इसमे मौजूद प्रोटीन गेहूं के आटे की रोटी को प्रोटीन रिच बना देगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।