चायपत्ती नहीं, छोले उबालते हुए ये 1 चीज मिलाएं! हलवाई जैसा गहरा-काला रंग आएगा
Cooking Tips: घर पर ढाबा स्टाइल छोले बनाने हैं, तो चायपत्ती की जगह ये 1 चीज एड करें। इनका रंग इतना गहरा और सुंदर आएगा कि देखते ही खाने का मन होने लगेगा। भटूरे या पूड़ी के साथ ये छोले बड़े टेस्टी लगते हैं।
छोले का सिर्फ स्वाद ही नहीं, रंगत भी काफी मायने रखती है। आपने ढाबे या किसी रेस्टोरेंट में छोले खाए होंगे, तो नोटिस किया होगा कि उनका रंग काफी गहरा और अच्छा आता है। ये डार्क रंग के छोले भटूरे या पूड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। घर पर मेहमान आए हों, तो यही गहरे रंग वाले छोले बनाए जाते हैं। आप इस रंग के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? आमतौर पर तो घरों में चायपत्ती का यूज किया जाता है, लेकिन चायपत्ती से वो ढाबे वाला गहरा रंग कई बार ठीक से नहीं आता। इसकी जगह अगर आप ये 1 सीक्रेट चीज मिला दें, तो छोलों की रंगत बिल्कुल ढाबे वाली आएगी। ये सीक्रेट कुछ और नहीं, बल्कि अनार के छिलके हैं। जी हां, अनार के छिलके आपके छोलों में जान डाल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे-
चायपत्ती की जगह, ये 1 चीज देगी छोलों की गहरा रंग
आमतौर पर छोलों को गहरा रंग देने के लिए चायपत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी जगह आप अनार के छिलकों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दरअसल अनार के छिलकों में प्राकृतिक रूप से टैनिन जैसे कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो पानी को गहरा रंग देते हैं। छोले बनाते हुए अगर आप अनार के छिलके एड करती हैं, तो इन्हें बिल्कुल वहीं डार्क रंग मिलता है, जो अक्सर ढाबे या रेस्टोरेंट वाले छोलों में देखने को मिलता है।
अनार के छिलकों का कैसे किया जाता है इस्तेमाल
छोलों को गहरा रंग देने के लिए अनार के सूखे छिलके इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके लिए जब भी अनार का सीजन हो, तो इनके छिलकों को फेंकने के बजाए इक्कठा कर लें। इन्हें 2-3 दिन की अच्छी धूप दिखाकर सुखा लें, फिर इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख लें। अब जब भी आपको छोले बनाने हों, खूबसूरत गहरे रंग के लिए आप इनका सालभर इस्तेमाल कर सकती हैं।
छोले बनाते हुए कब डालें अनार का छिलका?
छोले बनाने से पहले जब आप उन्हें प्रेशर कुकर में उबलती हैं, उसी समय छोलों में एक सूखा अनार का छिलका भी डाल दें। जैसे ही छोले उबल जाएंगे, इनमें एक गहरा सुंदर रंग आ जाएगा, जो हलवाई स्टाइल छोलों में देखने को मिलता है। अब आप अनार के छिलके को अलग निकालकर रख सकती हैं। इसे दोबारा इस्तेमाल में ना लाएं।
अनार के छिलके डालने के और क्या फायदे हैं?
अनार के छिलके डालने से सिर्फ छोलों में अच्छा रंग ही नहीं आता, बल्कि सेहत के लिहाज से भी ये काफी फायदेमंद होते हैं। दरअसल अनार के छिलकों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनोल्स मौजूद होते हैं। साथ ही पारंपरिक रूप से ये पाचन के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। ऐसे में अनार के छिलके एड करना, ना सिर्फ छोलों को सुंदर गहरा रंग देता है, बल्कि हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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