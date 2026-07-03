कसूरी मेथी कब डालें कि खुशबू और स्वाद दोनों दोगुने हो जाएं? हलवाई ने बताया सीक्रेट
कोई भी डिश हो बस जरा सी कसूरी मेथी एड कर दो, स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इसके इस्तेमाल का सही तरीका पता नहीं होता है, जिस वजह से वो अरोमा और टेस्ट नहीं आ पाता है। आइए जानते हैं हलवाई क्या करते हैं -
कसूरी मेथी एक ऐसा इंग्रीडिएंट है, जिसे किसी भी डिश में डाल दो उसकी खुशबू और स्वाद दोगुने हो जाते हैं। दाल हो, कोई ग्रेवी या सब्जी हो या फिर भरवां पराठे हों; जरा सी कसूरी मेथी पूरी डिश का स्वाद बदलकर रख देती है। हलवाइयों की तो ये फेवरिट है। वो जो भी डिश बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी जरूर एड करते हैं। अगर आप भी किसी डिश को थोड़ा सा अलग ट्विस्ट देना चाहते हैं, तो रसोई में कसूरी मेथी जरूर रखें। जो भी बनाएं, उसमें इसे जरूर एड कर दें। हालांकि इसकी खुशबू और स्वाद डिश में पूरी तरह आए, इसके लिए इसे सही स्टेज पर डालना जरूरी होता है। बहुत से लोग यहीं गलती करते हैं। तो आइए जानते हैं कसूरी मेथी को कब एड करना चाहिए।
कसूरी मेथी क्या होती है?
डेली कुकिंग में लोग कसूरी मेथी का इस्तेमाल कम ही करते हैं, लेकिन एक बार आपको इसके स्वाद और खुशबू की आदत लग गई तो आप इसे हर डिश में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। दरअसल कसूरी मेथी कोई अलग चीज नहीं है, ये फ्रेश मेथी के पत्तों को सुखाकर ही तैयार की जाती है। मेथी की पत्तियां सूखने के बाद काफी खुशबूदार हो जाती हैं और इनका एक अलग ही गहरा स्वाद आता है। इसकी खुशबू से ये पता करना वाकई मुश्किल होता है कि ये हरी मेथी से बनी है।
खाने में कब डाली जाती है कसूरी मेथी?
बहुत से लोग कसूरी मेथी को शुरुआत में ही तेल और बाकी मसालों के साथ भूनते हैं, लेकिन इस तरीके से कसूरी मेथी का अरोमा काफी हद तक उड़ जाता है। कई बार ये जल भी जाती है, जिससे स्वाद कड़वा और अजीब सा आ सकता है। कुकिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको कसूरी मेथी हमेशा सब्जी, दाल या ग्रेवी के लगभग पूरी तरह पक जाने के बाद ही एड करनी चाहिए। बस इसके बाद डिश को 1-2 मिनट पकने दें। पूड़ी या पराठे बनाते हुए आप आटे या स्टफिंग में कसूरी मेथी एड कर सकते हैं।
कसूरी मेथी ऐसे डालने से बढ़ जाएगा डिश का स्वाद
कसूरी मेथी को सीधा यूं ही डिश में डालने से उसकी खुशबू और फ्लेवर बेहतर तरीके से बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए हमेशा इसे हाथों से अच्छी तरह मसलकर ही खाने में एड करें। अगर कसूरी मेथी का फ्लेवर और अरोमा और भी बूस्ट करना चाहते हैं, तो इसे किसी पैन में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, उसके बाद डिश में एड करें। कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है।
बहुत ज्यादा मात्रा में ना डालें
डिश का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी जरूर एड करें, लेकिन मात्रा का भी ध्यान रखें। बहुत ज्यादा कसूरी मेथी मिलाने से खाने में कड़वाहट आ सकती है और खुशबू भी बहुत ज्यादा लग सकती है। ये थोड़ी सी मात्रा में ही काफी होती है। अगर चार से पांच लोगों के लिए सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें 1-2 चम्मच कसूरी मेथी काफी रहती है।
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लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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