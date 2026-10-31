सिर्फ 2 चीजों से बनाएं डेयरी जैसा सॉफ्ट मलाई पनीर, जानें दूध को फाड़ने का सही तरीका

सिर्फ 2 चीजों से बनाएं डेयरी जैसा सॉफ्ट मलाई पनीर, जानें दूध को फाड़ने का सही तरीका
त्योहार आते ही बाजार में मिलावटी पनीर आना शुरू हो जाता है। ऐसे में क्यों ना आप घर पर ही डेयरी जैसा सॉफ्ट मलाई पनीर बनाकर तैयार कर लें? इसे बनाना बहुत सिंपल है। बस कुछ टिप्स ध्यान में रखनी हैं, ये एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा।
घर में कुछ भी स्पेशल हो सबसे पहली फरमाइश पनीर की होती है। मटर पनीर, शाही पनीर, बटर पनीर से ले कर पनीर पुलाव तक, इसकी कई डिशेज बनाई जाती हैं जो हर किसी को पसंद आती हैं। वैसे भी त्योहारों का सीजन है, तो पनीर तो घर में बनेगा ही। ऐसे में अगर आप बाजार वाले मिलावटी पनीर खाने से बचना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि इसे घर पर ही बना लें। बाजार जैसा सॉफ्ट और टेस्टी मलाई पनीर घर में बनाना बहुत आसान है और इसके शुद्ध होने की गारंटी भी है। बस एक बार आपने इस तरह से पनीर बना लिया, तो बाजार से लाना वाकई भूल जाएंगे। तो चाहिए फटाफट से जान लेते हैं पूरी विधि।
बाजार जैसा मलाई पनीर बनाने के लिए सामग्री
त्योहारों पर बाजार के मिलावटी पनीर से बचना है, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि घर पर ही बनाकर तैयार कर लें। इसे बनाना भी आसान है और कुछ टिप्स को ध्यान में रखकर बिल्कुल डेयरी जैसा सॉफ्ट पनीर बनता है। आपको बस दो चीजों की जरूरत होगी- फुल फैट दूध (डेढ़ लीटर) और सफेद सिरका (2-3 चम्मच)।
स्टेप बाय स्टेप जानें मलाई पनीर बनाने की विधि
स्टेप 1- सबसे पहले एक मोटे तले के बर्तन में दूध गर्म होने के लिए रखें। दूध को बीच-बीच में चलाते रहें और एक उबाल आने तक पका लें।
स्टेप 2- उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम बंद करें और दूध को 1-2 मिनट के लिए हल्का सा ठंडा होने छोड़ दें।
स्टेप 3- सफेद सिरके को बराबर मात्रा में पानी के साथ मिक्स कर के एक घोल तैयार कर लें। इस घोल को थोड़ा-थोड़ा कर के दूध में डालें और लगातार चलाते रहें। कुछ देर में ही दूध फटने लगेगा और छेना और पानी अलग हो जाएंगे।
स्टेप 4- अब एक पतले सूती कपड़े से पानी को छानकर अलग कर लें। अब छेना को साफ पानी की मदद से दो-तीन बार धो लें, ताकि सिरके की सारी स्मेल निकल जाए। बचे हुए पानी को कपड़े से निचोड़कर निकाल दें।
स्टेप 5- अब छेना को कपड़े में थोड़ा टाइट बांध लें। इसके ऊपर कोई वजनदार चीज रखें और 30-45 मिनट के लिए पनीर को सेट होने छोड़ दें। आप चाहें तो पनीर मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पनीर एकदम परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होता है।
स्टेप 6- पनीर को कपड़े से निकालें और छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लें। अब इसे आप अपनी मनपसंद डिश बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
सॉफ्ट मलाई पनीर बनाने में काम आएंगी ये टिप्स
- मलाई पनीर बनाने के लिए हमेशा गाढ़े फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें। इससे पनीर का टेक्चर बहुत अच्छा आता है।
- सिरके और पानी का घोल एक बार में ना डालें। इसे थोड़ा-थोड़ा कर के मिलाएं और लगातार चलाते रहें।
- पनीर को सेट करने के लिए बहुत ज्यादा भारी चीज से ना दबाएं। इससे वो हार्ड हो सकता है। साथ ही बहुत ज्यादा देर के लिए इसे दबाकर ना रखें।
बोनस टिप- पनीर को स्टोर करने के लिए एक ग्लास कंटेनर में पानी भरें और इसमें पनीर डालकर फ्रिज में रख दें। ये काफी दिनों तक खराब नहीं होगा।
(Credit- @foodies_by_neha/ Instagram)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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