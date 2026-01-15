Hindustan Hindi News
एयर फ्रायर में अब अंडे भी उबल जाएंगे, सीख लें एग ब्वॉयल करने की छोटी सी ट्रिक

संक्षेप:

Boiling Egg In Air Fryer: घर में गैस खत्म हो गई या फिर किचन में पैन नहीं जिसमे अंडों को उबाला जा सके। तो एयर फ्रायर में अंडे उबालने का ये हैक जरूर जान लें। जिसकी मदद से मिनटों में 6-7 अंडे आसानी से उबल जाएंगे। 

Jan 15, 2026 01:53 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
एयर फ्रायर में अंडे उबालना! सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है। कुछ लोग जिनके घर में गैस खत्म हो जाती है। या फिर गहरा पैन नहीं होता या फिर वो अपने किचन में किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलाना चाहते। उनके लिए ये ट्रिक बड़े काम की है। सुबह के नाश्ते में उबले अंडे खाने होते हैं तो बस इस छोटी सी ट्रिक से अंडों को एयर फ्रायर में उबाल लें। बगैर पानी के अंडों को एयर फ्रायर में उबालने का ये तरीका इंस्टाग्राम पर कुक विद रोहन के पेज पर शेयर किया गया है। जिसे कोई भी आसानी से ट्राई कर सकता है।

एयर फ्रायर में अंडे उबालने की ट्रिक

एयर फ्रायर में अंडे उबलाना बहुत ही आसान है। साथ ही इससे किचन भी पूरी तरह से साफ बना रहता है। तो फॉलो कर लें ये ट्रिक।

  • एयर फ्रायर को ऑन कर लें और अंडों को सीधे फ्रायर की ट्रे में रख दें।
  • अब फ्रायर को 250 डिग्री टेंपरेचर पर सेट कर लें।
  • करीब 15 मिनट के लिए टाइम की सेटिंग करें और अंडों को उबलने के लिए छोड़ दें।
  • 15 मिनट बाद जब टाइम पूरा हो जाए तो बस एयर फ्रायर की बास्केट को बाहर निकालें। और, अंडों को निकाल लें।
  • एक बाउल में बर्फ डालें और साथ ही पानी डाल कर बर्फ वाला पानी बना लें। एयर फ्रायर की ट्रे से अंडों को निकालकर सीधे बर्फ वाले पानी में डुबो दें। जिससे इसकी कुकिंग रुक जाए।
  • बस अब अंडों को पांच मिनट बाद निकालें और बिल्कुल आराम से फटाफट सारे छिलकों को निकाल दें।
  • अंडों को बिना पानी, बिना किसी पैन और बगैर गैस पर चढ़ाएं मिनटों में उबालने की ये मास्टर ट्रिक बड़े काम की है। इसे जरूर ट्राई कर लें। सारे कामों के बीच अंडे उबालने का काम आसान हो जाएगा।

