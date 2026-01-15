एयर फ्रायर में अब अंडे भी उबल जाएंगे, सीख लें एग ब्वॉयल करने की छोटी सी ट्रिक

एयर फ्रायर में अंडे उबालना! सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है। कुछ लोग जिनके घर में गैस खत्म हो जाती है। या फिर गहरा पैन नहीं होता या फिर वो अपने किचन में किसी भी तरह की गंदगी नहीं फैलाना चाहते। उनके लिए ये ट्रिक बड़े काम की है। सुबह के नाश्ते में उबले अंडे खाने होते हैं तो बस इस छोटी सी ट्रिक से अंडों को एयर फ्रायर में उबाल लें। बगैर पानी के अंडों को एयर फ्रायर में उबालने का ये तरीका इंस्टाग्राम पर कुक विद रोहन के पेज पर शेयर किया गया है। जिसे कोई भी आसानी से ट्राई कर सकता है।