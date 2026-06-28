बर्फी नहीं जम रही क्योंकि खोवा गीला रह गया तो ये कुकिंग टिप्स फॉलो करें
Cooking Tips: घर में शुद्ध बर्फी बनाने का प्लान है। लेकिन ये क्या खोवा गीला ही रह गया और घंटों फ्रिज में रखने के बाद भी बर्फी नहीं जम रही तो टेंशन ना लें, बस इन छोटे कुकिंग टिप्स की मदद से दोबारा बर्फी जमाएं। हलवाई जैसी ही बनकर तैयार होगी।
घर में बनी मिठाई का टेस्ट सबसे खास होता है। काफी सारे लोग मिलावट की वजह से घर में शुद्ध मिठाई बनाते हैं। लेकिन पूरी जानकारी के अभाव में उनसे हलवाई जैसी टेस्टी और परफेक्ट मिठाई बन ही नहीं पाती। जैसे कई बार बर्फी बनाते वक्त खोवा यानि मावा गीला ही रह जाता है। जिससे वो बर्फी की तरह सेट ही नहीं होता और घंटों फ्रिज में रखने के बाद भी गीला लगता है। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि खोवे की बर्फी बनाते वक्त खोवा गीला ही रह जाए तो बस ये छोटा सा नुस्खा अपना लें। आराम से बर्फी जम जाएगी और हलवाई जैसा ही टेस्ट आएगा। जानें क्या है गीले खोवे के सुखाकर बर्फी जमाने का नुस्खा।
गीले खोवे को सुखाने का नुस्खा
बर्फी बनाने का जा रही हैं लेकिन खोवा गीला ही रह गया तो घंटों फ्रिज में रखने के बाद भी उससे बर्फी नहीं जमेगी। ऐसे में परेशान ना हो और खोवे को यूजलेस ना समझें, बस ये एक चीज मिला दें।
- सबसे पहले सारे खोवे को दोबारा से कड़ाही में पलट दें।
- खोवा तली में ना लगे इसके लिए थोड़ा सा घी पहले डालें और फिर खोवा कड़ाही में डालें।
- अब इसे थोड़ी देर पकाएं। कई बार खोवा कम पका होता है इसलिए वो टाइट नहीं होता। कुछ देर पकाने के बाद इसे फिर से बर्फी की तरह सेट करें तो आसानी से होगा।
- अगर खोवे में चीनी ज्यादा हो गई हैं और इस वजह से खोवा गीला रह गया तो इसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। दो से तीन चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें। और धीमी फ्लेम पर चलाएं। कुछ देर पकाते ही मिल्क पाउडर खोवे में मौजूद नमी को सोख लेगा और बर्फी जमने के लिए रेडी हो जाएगा।
- या फिर थोड़ा सा खोवा और डालें और फिर से उसे पकाएं। तब तक पकाएं जब तक कड़ाही के किनारे पर खोवा कड़क होकर लगने ना लगे। तेजी से चलाते रहें और सूख जाने और टाइट जैसा महसूस होने पर गैस की फ्लेम बंद कर उसे ट्रे या थाली में फैलाकर सुखाएं। इससे बर्फी आराम से बनकर रेडी हो जाएगी।
- ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालकर भी खोवे को सुखाया जा सकता है। कोकोनट पाउडर या फिर काजू-बादाम के पाउडर को डालकर चलाएं और कुछ देर गैस पर पकाएं। इससे खोवा सूख जाएगा और बर्फी के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइट हो जाएगा।
- अगली बार जब कभी घर में खोवे की बर्फी बनानी हो और आपके साथ भी ऐसी गड़बड़ हो जाए तो टेंशन ना लें और खोवे को बेकार समझकर फेंके नहीं इनमे से कोई भी एक ट्रिक फॉलो कर दोबारा से बर्फी जमाएं। हलवाई जैसी टेस्टी बर्फी ही जमकर तैयार होगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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