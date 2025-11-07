Hindustan Hindi News
सब्जी पकाते समय ढक्कन पर पानी डालने से क्या होगा? क्या आप जानते हैं ये कुकिंग ट्रिक

संक्षेप: Cooking Tips: कड़ाही या फिर किसी बर्तन में जब सब्जी पकने के लिए रखी जाती है तो काफी सारे लोग उसके ढक्कन पर पानी डाल देते हैं। ये कुकिंग का तरीका काफी पुराना है। लेकिन काफी सारे लोग ढक्कन पर पानी डालने का कारण नहीं जानते, तो जान लें…

Fri, 7 Nov 2025 07:21 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
खाना टेस्टी और परफेक्ट तरीके से बने इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हर महिला के पास होते हैं। जिन्हें वो अपने दादी-नानी, मां से सीखती है। किसी भी डिश को बनाते समय उसके स्वाद के साथ टेक्सचर का भी परफेक्ट रखना जरूरी है। इसी तरह से एक कुकिंग ट्रिक है सब्जी पकाते समय ढक्कन के ऊपर पानी डालना। ये कुकिंग ट्रिक काफी सारी महिलाएं पुराने समय से फॉलो करती चली आ रही है। जिसका कारण बेहद खास होता है।

सब्जी पकाते समय ढक्कन पर पानी क्यों डालते हैं

सब्जी पकाते समय ढक्कन के ऊपर पानी डालने की टेक्निक काफी पुरानी है। काफी सारी महिलाएं इस तकनीक को तब फॉलो करती हैं जब वो सब्जी कड़ाही या फिर भगोने जैसे खुले मुंह के बर्तन में पकाती हैं और किसी अलग से ढक्कन से ढंकती है। तो इन वजहों से ढक्कन पर पानी डालती हैं।

1) ऐसा करने का कारण बर्तन में सब्जियों के पकने के लिए भाप बनाकर रखना होता है। जिससे कि सब्जियों का मॉइश्चर आसानी से ना उड़े और सब्जियां पूरी तरह से एकसमान रूप से पक जाएं।

2) साथ ही सब्जियों का नेचुरल कलर भी बना रहे और उनका न्यूट्रिशन भी जलकर खत्म ना हो जाए।

3) यहीं नहीं जब ढक्कन पर पानी डालते हैं तो इससे सब्जी का टेक्सचर परफेक्ट होता है। ना सब्जियां ज्यादा पककर खराब होती हैं और ना ही कच्ची रह जाती है।

4) सब्जी के ढक्कन पर पानी डालकर पकाने की ये ट्रिक आमतौर पर सूखी सब्जियों के लिए यूज की जाती है। क्योंकि सूखी सब्जी बनाते वक्त पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिना पानी के जब सब्जियों को पकने के लिए रखा जाता है तो आमतौर पर उनका मॉइश्चर कुछ समय के बाद उड़ जाता है और सब्जियां पूरी तरह से पक नहीं पाती और कच्ची रह जाती है। ऐसे में जब ढक्कन के ऊपर पानी डाल देते हैं तो सब्जी के बर्तन के अंदर मॉइश्चर बना रहता है और सब्जियां अच्छे तरीके से पक जाती हैं।

