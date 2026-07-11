भटूरे में ईनो, बेकिंग सोडा या यीस्ट क्या डालें? कंफ्यूजन है तो जान लें कब क्या यूज करें
Cooking Tips: घर में रेस्टोरेंट जैसा भटूरा बनाने का मन हो तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैदे में बेकिंग पाउडर डालें या सोडा, दही डालें या ईनो। इस तरह की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, यहां पर जानें मैदे में कब कौन सी चीज डालेंगी तो भटूरे बिल्कुल फूले-फूले और रेस्टोरेंट जैसे बनकर तैयार होंगे।
रेस्टोरेंट जैसे भटूरे नहीं बनते हैं। और, जब आप इंटरनेट खंगालती हैं भटूरे की परफेक्ट रेसिपी के लिए तो आपको कई तरह के जवाब मिलते हैं। कोई कहता है बेकिंग सोडा डालो, कोई कहता है दही। वहीं कुछ लोग ईनो डालने की भी सलाह देते हैं। केवल यहीं नहीं मैदे के साथ कई दूसरे इंग्रीडिएंट्स डालने की भी सलाह दी जाती है। ऐसे में आपको सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें क्या ना करें क्योंकि पूरे परिवार के लिए खाना बनाते वक्त आप एक्सपेरिमेंट का रिस्क नहीं उठा सकती। ऐसे में ये जानकारी आपके काम आएगी। परफेक्ट फूले-फूले भटूरे बनें और टेस्ट में गड़बड़ भी ना हो इसके लिए जान लें कब कौन सी चीज मैदा में डालें।
मैदे में ईनो कब डालें
भटूरे बनाने के लिए काफी सारे लोग ईनो का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ये ईनो तब डालना अच्छा है जब आपको इंस्टेंट भटूरे बनाने हो और आटे को रेस्ट देने का टाइम ना हो। जब आपके घर में दही, बेकिंग सोडा कुछ भी ना हो तब ईनो बेस्ट ऑप्शन है। ईनो के डालते ही मैदे में गैस बन जाती है और मैदा अच्छी तरह से राइज होता है। जिससे भटूरे बिल्कुल फूले-फूले बनकर तैयार होते हैं। तो इंस्टेंट भटूरा बनाना हो तो ईनो बेस्ट है।
बेकिंग सोडा और दही
भटूरे बनाने के लिए मैदे में बेकिंग सोडा डालना है तो साथ में दही जरूर डालें। दही के साथ मिलकर ही बेकिंग सोडा भटूरे को फुलाएगा। अकेले बेकिंग सोडा मैदे में वो राइज पैदा नहीं कर पाता है। आटे को गूंथने के बाद पांच से छह घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना होगा। तभी इसमे पूरी तरह से खमीर उठता है।
बेकिंग पाउडर
भटूरे अगर सॉफ्ट खाने हैं जो हल्के से फूले हों तो मैदे में बेकिंग पाउडर डालना अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ भी आपको दही, थोड़ा सा चीनी और नमक डालना चाहिए। साथ ही नरमपन के लिए तेल या घी का इस्तेमाल भी थोड़ा सा करना चाहिए। बेकिंग पाउडर डालने के बाद भी पांच घंटे करीब आटे को रखना होगा तभी भटूरे फूलेंगे।
यीस्ट
रेस्टोरेंट जैसे भटूरे तैयार करने हैं जो जालीदार हो, अंदर से बिल्कुल नरम और ऊपर से क्रिस्पी कड़क नजर आएं तो यीस्ट का इस्तेमाल करें। यीस्ट से मैदा गूंथने के बाद मात्र एक से दो घंटे ही गर्मी के मौसम में रखना पड़ेगा और मैदा आसानी से फूल जाएगा। यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए गर्म पानी में थोड़ी सी चीनी के साथ डालें। दस पंद्रह मिनट में यीस्ट बिल्कुल फूल जाएगी। इसे मैदे में डालें और फिर गुनगुना पानी और दही से आटे को गूंथ लें। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले फूले-फूले भटूरे बनेंगे। यीस्ट वाली टिप्स सबसे काम की है और हर बार परफेक्ट भटूरा बनाने में मदद करेगी।
तो अगली बार जब भी भटूरा बनाने जाएं तो सुविधा के अनुसार इसमे से एक चुनें और बनाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।