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दादी का सीक्रेट: भिंडी की सब्जी में बस ये 1 चीज मिला दें, टेस्टी और खिली-खिली बनेगी!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Cooking Tips: भिंडी की सब्जी बना रहे हैं तो एक बार उसमें ये 1 चीज जरूर मिलाकर देखें। दादी-नानी वाली इस ट्रिक से सब्जी खिली-खिली और स्वादिष्ट बनेगी। खासकर भिंडी फ्राई या भिंडी मसाला बनाते हुए ये टिप आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए।

दादी का सीक्रेट: भिंडी की सब्जी में बस ये 1 चीज मिला दें, टेस्टी और खिली-खिली बनेगी!

भिंडी एक ऐसी सब्जी है, जिसे ज्यादातर बच्चे और बड़े शौक से खा लेते हैं। कुछ लोगों को इसकी मसालेदार सब्जी पसंद आती है तो कुछ को इसकी सूखी भुजिया। खैर, आज हम आपके साथ भिंडी की कोई नई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे जुड़ी एक टिप साझा कर रहे हैं जो दादी-नानी के टाइम से फॉलो की जाती रही है। इस ट्रिक को फॉलो करने से भिंडी का चिपचिपापन तो कम होता ही है, साथ ही स्वाद भी बढ़ जाता है। आप जैसे भी भिंडी की सब्जी बनाते हों बस 1-2 चम्मच ये चीज उसमें एड कर दें, सब्जी एकदम परफेक्ट बनेगी। खासकर भिंडी फ्राई या भिंडी मसाला बनाते हुए ये टिप आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं ये ट्रिक क्या है, जो कई लोग भिंडी बनाते हुए आज भी फॉलो करते हैं।

भिंडी बनाते हुए मिला दें ये 1 चीज, परफेक्ट बनेगी

भिंडी की सब्जी बनाते हुए कई गृहणियां उसमें थोड़ी सी ताजी दही जरूर एड करती हैं। ये तरीका काफी पुराने समय से इस्तेमाल होता आ रहा है, जिसे बड़े-बड़े शेफ भी फॉलो करते हैं। दही को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डाला जाता है, सिर्फ एक से दो चम्मच दही काफी रहती है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं, तो इसके फायदे जानने के बाद आप भी भिंडी बनाते हुए ये ट्रिक फॉलो करना शुरू कर देंगे।

भिंडी का चिपचिपापन कम करती है दही

आपने नोटिस किया होगा कि भिंडी नेचुरली थोड़ी चिपचिपी सी होती है। दरअसल इसमें म्यूसीलेज नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो भिंडी के पकने पर बाहर निकलने लगता है। इसकी वजह से सब्जी चिपचिपी और बेस्वाद लग सकती है। दही मिलाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये भिंडी के चिपचिपेपन को कम करती है। दही का खट्टापन और एसिडिक नेचर इस चिपचिपेपन को बैलेंस करता है।

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स्वाद में आता है हल्का खट्टापन

भिंडी की सब्जी बनाते हुए हल्की सी दही मिलाने से इसका स्वाद भी एन्हांस हो जाता है। दही का खट्टापन, सब्जी के मसालों के साथ काफी अच्छा लगता है। खासकर अगर लहसुन-प्याज भूनकर भिंडी की सब्जी बना रहे हैं, तो थोड़ी सी दही जरूर मिलाएं। सभी का फ्लेवर और स्वाद दोगुना हो जाएगा।

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सब्जी में आती है अलग तरह की रिचनेस

थोड़ी सी दही मिलाने से सब्जी में अलग तरह की रिचनेस आती है। दही की वजह से बहुत ज्यादा तेल डाले बिना भी सब्जी ज्यादा क्रीमी और टेस्टी बनती है। मसाले भी बढ़िया तरीके से भूनते हैं। यही वजह है कि कई पारंपरिक रेसिपीज में दही का इस्तेमाल किया जाता है।

भिंडी में कब मिलानी चाहिए दही?

सबसे पहले प्याज-लहसुन में भिंडी को भून लें। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाए, तो इसमें 1-2 चम्मच दही एड करें। इन्हें मिक्स करते हुए अच्छी तरह फ्राई करें, जबतक भिंडी का चिपचिपापन खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और बाकी मसाले एड करें। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर भिंडी की सब्जी बनने तक फ्राई कर लें।

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(Images Credit- Pinterest, Instagram

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
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हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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