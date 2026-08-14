Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दाल में तड़के के बाद भी स्वाद नहीं आता तो रखें 4 बातों का ध्यान, तभी मिलेगा ढाबा वाला टेस्ट

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

घर में बनी दाल में तड़का लगा दिया फिर भी वो ढाबे वाला स्वाद नहीं आ रहा तो घर वालों के स्वाद को दोष देने की बजाय दाल में तड़का लगाते वक्त इन 4 बातों का ध्यान रखें, तो बिल्कुल परफेक्ट ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनकर तैयार होगी।

dal tadka
दाल तड़का लगाने की प्रोसेस

घर की बनी दाल तड़का में वो ढाबे वाला फ्लेवर और महक दोनों नहीं आता। घर वाले हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि रोज वहीं दाल बना देती है और उसमे कोई स्वाद ही नहीं रहता। जबकि आप हर दिन दाल को अच्छी तरह से तड़का लगाकर तैयार करती हैं। दरअसल, घर वाले खाना खाकर बोर नहीं होते बल्कि आपके खाना बनाने के प्रोसेस में गलती होती है। जिसकी वजह से सारी चीजों को डालने के बाद भी वो टेस्ट नहीं आता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो सबसे पहले दाल में तड़का लगाने का सही तरीका सीखें। जब भी तड़का लगाना हो तो जीरा, मिर्च हर चीज को डालने का सही समय पता होना चाहिए। साथ ही मसालों को डालने का सही सीक्वेंस, तभी पूरी तरह से स्वाद और महक उभरकर बाहर आते हैं और तड़का खाने का स्वाद बढ़ाता है। ढाबा वाला स्वाद दाल में चाहिए तो सीख लें तड़का लगाने का बिल्कुल सही तरीका।

देसी घी या तेल गर्म हो जाने दें

सबसे पहले जरूरी चीज है कि जब आप तेल या घी को पैन में डालें तो उसे अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें क्योंकि तेल और घी का भी अपना फ्लेवर होता है। और, आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर सरसों के तेल में तड़का लगा रहे तो तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए जिससे झांस निकल जाएं। और अगर घी का तड़का लगा रहे तो घी इतना ना गर्म हो जाए कि जलने की स्मेल आए। सही टेंपरेचर का ख्याल रखें।

सबसे पहले हींग डालें

दाल के तड़के में महक और स्वाद दोनों चाहिए तो सबसे पहले हींग डालें। हींग जब तेल या घी में पड़ता है तो बहुत ही बढ़िया महक उठती है और यहीं दाल को स्वाद देती है। हींग डालने के बाद 2-3 सेकेंड रुकें।

फिर डालें जीरा

हींग डालकर जब आप दो से तीन सेकेंड रुकते हैं तो हींग पूरी तरह से तेल या घी में पक जाती है और उसके बाद तेल भी पर्याप्त गर्म हो चुका होता है। फिर जैसे ही जीरा डाला जाता है तो वो तेजी से साथ गोल्डन ब्राउन हो जाता है। जैसे ही जीरा का कलर ब्राउन हो जाए तो आगे के मसाले को डालें।

ये भी पढ़ें:शुद्ध सूजी बनाने का आसान तरीका, सीख लें घर में बनाना

डालें धनिया पाउडर और कुटी लाल मिर्च

जीरा के गोल्डन ब्राउन होने के फौरन बाद तड़के में कुटी लाल मिर्च या साबुत लाल मिर्च पसंद के अनुसार डालें और साथ ही धनिया पाउडर डाल दें। अगर घर वाले पसंद करते हैं तो आप कुटी लाल मिर्च के साथ साबुत धनिया को भी कूटकर डाल सकती हैं। इससे स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बस तीन से चार सेकेंड तक धनिया और मिर्च भुन जाए तो इस तड़के को पकी हुई दाल में डालें और तेजी से ढक्कन बंद कर दें। जिससे हींग और जीरे के तड़के वाली महक को बाहर निकलने से रोक सकें। एक बार ढक्कन लगा दिया तो मसाले की सोंधी महक अंदर की ट्रैप हो जाएगी। बस रेडी है आपका परफेक्ट दाल तड़का, जिसकी महक किचन से निकलकर कमरों में जाएगी और हर किसी को उस खाने की क्रेविंग होगी।

ये भी पढ़ें:घर में बनाएं फ्रेश स्पाइसी चिली सॉस, मार्केट से भी ज्यादा अच्छा टेस्ट मिलेग
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Kitchen Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।