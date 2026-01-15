Hindustan Hindi News
खानाcooking mistakes which make jaggery laddu hard gud ke ladoo sakht banati hain yeh galtiyan
गुड़ के लड्डू बनाते समय ना करें ये 5 बड़ी गलतियां, जायका ही नहीं मेहनत भी होगी खराब

गुड़ के लड्डू बनाते समय ना करें ये 5 बड़ी गलतियां, जायका ही नहीं मेहनत भी होगी खराब

संक्षेप:

Mistakes While Making Gud Ladoo : कई बार गुड़ के लड्डू बनाते समय की गई कुछ गलतियां उन्हें सॉफ्ट की जगह पत्थर जैसा टाइट बना देती है। जिससे ना सिर्फ खाने का मजा किरकिरा हो जाता है बल्कि घंटों की मेहनत भी खराब हो जाती है।

Jan 15, 2026 10:45 pm IST
Manju Mamgain
ठंड के मौसम में शरीर की गर्माहट बनाए रखने के लिए लोग अकसर अपनी डाइट में गर्म तासीर वाली चीजें शामिल करना पसंद करते हैं। इन्हीं चीजों में कई तरह के लड्डू भी शामिल होते हैं। जिन्हें हेल्दी बनाने के लिए लोग चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार गुड़ के लड्डू बनाते समय की गई कुछ गलतियां उन्हें सॉफ्ट की जगह पत्थर जैसा टाइट बना देती है। जिससे ना सिर्फ खाने का मजा किरकिरा हो जाता है बल्कि घंटों की मेहनत भी खराब हो जाती है। अगर आप भी बाजार जैसे सॉफ्ट गुड़ के लड्डू घर पर बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां।

गुड़ के लड्डू बनाते समय ना करें ये गलतियां

1. चाशनी को ज्यादा पकाना

गुड़ के लड्डू बनाते समय ज्यादातर लोग यह गलती कर बैठते हैं। अगर आप गुड़ को पिघलाने के बाद उसे बहुत देर तक उबालते रहते हैं, तो वह बनने के बाद 'कड़क' होने लगता है। अगर चाशनी की बूंद पानी में डालने पर पत्थर की तरह कड़क हो जाए, तो समझ लें कि लड्डू सख्त बनेंगे। चाशनी को सही तरह से पकाने के लिए इस बात का खास ख्याल रखें कि जैसे ही गुड़ पिघल जाए और उसमें झाग आने लगे, तो पानी में एक बूंद डालकर चेक करें। अगर वह एक 'सॉफ्ट बॉल' की तरह बन जाए, तो आंच तुरंत बंद कर दें।

2. तेज आंच पर गुड़ पिघलाना

गुड़ को हमेशा धीमी आंच पर पिघलाना चाहिए। तेज आंच पर गुड़ जलने लगता है और उसका प्राकृतिक मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिससे लड्डू ठंडा होने के बाद अपनी नरमी खो देते हैं।

3. पानी का सही अनुपात

गुड़ पिघलाते समय अगर आप बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं, तो चाशनी को गाढ़ा करने के लिए आपको उसे ज्यादा देर पकाना पड़ेगा। इससे गुड़ का टेक्सचर बिगड़ जाता है। कोशिश करें कि बहुत कम पानी (सिर्फ 1-2 चम्मच) या थोड़े से घी का इस्तेमाल करें।

4. घी की कमी

गुड़ की चाशनी में एक चम्मच घी डालने से लड्डू न सिर्फ चमकदार बनते हैं, बल्कि वे नरम भी रहते हैं। घी गुड़ के सख्त होने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है।

5. मिश्रण के बहुत ठंडा होने का इंतजार करना

अगर आप गुड़, ड्राई फ्रूट्स, तिल के मिश्रण के लड्डू बांधने के लिए उसे पूरी तरह ठंडा होने देते हैं तो वे सही से नहीं बंधेंगे और सख्त हो जाएंगे। लड्डू हमेशा तभी बांधें जब मिश्रण सहने लायक गर्म हो।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
