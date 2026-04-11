तड़के के छींटे पूरे किचन को चिपचिपा-गंदा कर देते हैं तो आजमाएं ये हैक, आखिरी वाला है काम का
Cooking Hacks: खाना बनाते वक्त तड़के से कई बार पूरा किचन गंदा हो जाता है। दीवारों पर चिपचिपे धब्बे बन जाते हैं, जिसे साफ करना भी एक ड्यूटी बन जाता है। लेकिन तड़का लगाते वक्त अगर इन हैक्स को ट्राई करेंगी तो तेल के छींटे नहीं उड़ेंगे।
खाने का टेस्ट ऊपर लगे तड़के से बढ़ जाता है। लेकिन तड़के के दौरान तेल और राई जैसे मसालों के छींटे पूरी किचन की स्लैब और दीवार को गंदा कर देते हैं। जिसे साफ करना मुसीबत लगता है। अब इन छींटो को साफ करने के तो कई तरीके मिल जाएंगे। लेकिन दिल में तो यहीं ख्याल आता है कि कुछ ऐसा तरीका पता चल जाए जिससे ये तेल और तड़के का छींटा ही ना फैले। अगर आप भी सॉल्यूशन खोज रहे हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें। जिससे तड़के के दौरान तेल और मसाले के छींटे दीवारों और स्लैब को गंदा नहीं करेंगे। आखिरी वाला हैक जरूर करें ट्राई...
गैस की आंच को कम कर दें
एक बार तड़के के लिए तेल या घी गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को कम कर दें या फिर बिल्कुल धीमा कर दें। ऐसा करने से तेल के छींटे तेजी से नहीं उड़ेंगे और किचन गंदा नहीं होगा।
सब्जियों में ना हो पानी
जब आप छौंक या तड़का लगा रही हों तो सब्जियों का चिकन, मीट किसी भी चीज में पानी नहीं होना चाहिए। तेल में गीली सब्जी डालते वक्त पानी होता है तेल का छींटा तेज उठता है और दीवारों को गंदा कर देता है। कोशिश करें कि पानी सूखा हो और मैरिनेशन वगैरह किए हुए खाने में भी निकले पानी को अलग कर दें।
गहरी तली का बर्तन यूज करें
अगर छौंक या तड़के के लिए गहरे बर्तन का यूज करेंगी तो तेल और मसाले के छींटे दीवारों पर कम गिरेंगे और किचन में कम गंदगी फैलेगी।
तेल में डालें नमक
अक्सर राई, करीपत्ते का तड़का जब चटनी या सांभर में लगाएं तो राई तेजी से चिटकती है और यहां वहां दीवारों पर चिपक जाती है। राई का तड़का ना उड़े इसके लिए तेल में थोड़ा सा नमक डाल दें। ऐसा करने से जब आप तड़का लगाएंगी तो राई के छींटे नहीं उड़ेंगे। ये नमक वाला हैक आपके बड़े काम आ सकता है, इसे जरूर ट्राई करें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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