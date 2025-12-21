गोलगप्पे का पानी से लेकर छाछ बन जाएगी मजेदार, फ्रीजर में स्टोर कर लें धनिया-पुदीना के आइस क्यूब्स
Cooking hacks: रसोई में फटाफट और टेस्टी खाना बनाना है तो कुछ कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को जरूर जानना चाहिए। घर में मेहमान आ गए या फिर गोलगप्पा बच्चों को बनाकर खिलाने का मन है। बस फटाफट दो आइसक्यूब को गर्म पानी में डालकर उसमे स्वाद बढ़ाकर ढंककर रख दें। नोट कर लें बनाने का तरीका।
किचन के कुछ टिप्स बड़े काम आते हैं। जैसे कि फ्रीजर में रखे खास तरह के आइस क्यूब्स। जो ना केवल रसोई में कुकिंग को आसान बना देते हैं बल्कि आपके पसंदीदा स्वाद को भी मेंटेन रखते हैं। बार-बार धनिया-पुदीना घर लाकर उसे पीसकर चटनी बनाना झंझट लगता है तो आज नोट कर लें धांसू सी रेसिपी का तरीका। जिसकी मदद से आप जब चाहे हरी चटनी, गोलगप्पा या मजेदार सी लस्सी के अलावा किसी भी खाने के स्वाद को बढा सकता है। तो बस नोट कर लें ये हरे-भरे आइस क्यूब बनाने का तरीका।
फ्रीजर में स्टोर करके रख लें ये हरी-भरी आइस क्यूब
हरी-भरी आइस क्यूब बनाने के लिए बस इन चीजों की जरूरत होगी।
ढेर सारा धनिया करीब एक गड्डी
उतनी ही मात्रा में पुदीना
हरी मिर्च धनिया और स्वाद के हिसाब से 5-6
भुना जीरा एक चम्मच
दो नींबू का रस
नमक स्वादानुसार
काला नमक आधा चम्मच
बना लें हरी-भरी आइस क्यूब
- सबसे पहले सारी धनिया और पुदीना की पत्तियों को अच्छी तरह से धो दें। पत्तियों के साथ डंठल को भी धोकर साथ में ले लें।
- ग्राइंडर जार में धनिया और पुदीना के पत्ते लें।
- साथ ही इसमे नींबू का रस, हरी मिर्च, भुना जीरा और काला नमक डालकर मिलाएं।
- साथ ही स्वादानुसार नमक भी डाल दें।
- अब इन सारी चीजों को मिक्सी में डाल कर पीस दें।
- महीन करने के लिए थोड़ा सा पानी और अच्छी तरह से पीसकर पेस्ट बना लें।
- बस अब किसी सिलिकॉन या नॉर्मल फ्रीजर की आइस ट्रे में डालकर जमा लें।
- जब ये जम जाए तो इन्हें रख लें।
- बस जब भी मन करे तो इसका जलजीरा बनाकर पिएं या फिर छाछ में डालकर पिएं।
- इसका स्वाद लाजवाब है और आप इसे गोलगप्पे में डालकर फटाफट से गोलगप्पा भी बनकर तैयार कर लेंगी।
- बस नोट कर लें ये तरीका।
Aparajita
