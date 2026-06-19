गोभी को पहले नमक-हल्दी के पानी में क्यों उबालना चाहिए? फायदे जानकर आप भी करेंगे!
फूलगोभी की सब्जी या कोई भी डिश बनाने से पहले कुछ लोग उसे हल्दी और नमक वाले पानी में उबालते हैं। ऐसा सिर्फ कुछ मिनटों के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इसके फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं -
फूलगोभी की सब्जी एक ऐसी है, जिसे ज्यादातर बच्चे बिना मुंह बनाए खा लेते हैं। इसकी सूखी सब्जी हो और साथ में पूड़ी या पराठे तो खाने का मजा ही आ जाता है। खैर, आज हम आपके साथ फूलगोभी की कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे, बल्कि इससे जुड़ी एक टिप साझा कर रहे हैं जो कई घरों में फॉलो की जाती है। दादी-नानी के जमाने से ये एक हैक चलता आ रहा है, जिसमें फूलगोभी की सब्जी बनाने से पहले उसे नमक और हल्दी के पानी में थोड़ी देर कुक किया जाता है। ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसके फायदे कई हैं। अगर आप फूलगोभी को सीधा कढ़ाही में बनाने के लिए डाल देते हैं, तो ये हैक जानने के बाद बिना नमक और हल्दी के पानी में भिगोए हुए फूलगोभी की सब्जी नहीं बनाएंगे। आइए जानते हैं क्यों-
फूलगोभी पकाने से पहले ये 1 स्टेप जरूर करें
बहुत से घरों में फूलगोभी की सब्जी बनाने से पहले उसे टुकड़ों में काटकर, पानी में हल्का सा उबाला जाता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर भी मिलाए जाते हैं। इसे बहुत ज्यादा देर के लिए भी नहीं पकाना होता है, वरना गोभी नर्म हो सकती है। सिर्फ 2-5 मिनट के लिए गोभी के टुकड़ों को पानी में उबालना काफी होता है। अब सवाल है कि ऐसा करने के फायदे क्या हैं, तो आइए जानते हैं -
गोभी में छिपे कीड़े निकालने में मदद करती है ये ट्रिक
फूलगोभी की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि उसकी परतों के बीच छोटे-छोटे कीड़े या अंडे छिपे रह सकते हैं। सिर्फ पानी से धोने पर ये कई बार नहीं निकलते। ऐसे में अगर आप फूलगोभी को कुछ मिनटों के लिए नमक और हल्दी वाले पानी में उबाल लें, तो ये आसानी से निकल जाते हैं। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसी वजह से ये स्टेप करने की सलाह देते हैं।
बेहतर सफाई के लिए फॉलो किया जाता है ये तरीका
ये ट्रिक फूलगोभी की बेहतर सफाई में भी मदद करती है। दरअसल खेतों से आने वाली गोभी में कई बार धूल मिट्टी के बारीक कण फंसे रह जाते हैं। सिर्फ पानी से ये अच्छी तरह निकल नहीं पाते। यही वजह है कि कुछ लोग गोभी को नमक और हल्दी वाले पानी में थोड़ा सा उबाल लेते हैं। इस ट्रिक से ये अंदर से पूरी तरह साफ हो जाती है।
कच्चेपन की स्मेल कम हो जाती है
फूलगोभी में एक कच्चेपन की महक आती है, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती। ऐसे में अगर आप कुछ देर के लिए इसे नमक और हल्दी वाले पानी में ब्लांच कर लें तो ये स्मेल काफी हद तक कम हो जाती है। खासकर पकौड़े, सब्जी या गोभी मंचूरियन जैसी डिश बना रहे हैं तो ये स्टेप करना बेहद जरूरी होता है।
सब्जी का रंग और स्वाद भी बेहतर होते हैं
नमक और हल्दी वाले पानी में फूलगोभी को हल्का सा उबालने से उसका रंग भी बेहतर होता है। हल्दी की वजह से एक गोल्डन सा रंग सब्जी में आता है, जिससे पकने के बाद डिश और ज्यादा आर्कषक लगती है। इसके अलावा नमक अंदर तक पहुंचने की वजह से इसका फ्लेवर भी हल्का सा बूस्ट हो जाता है। खासकर जब इसे मंचूरियन, पकौड़े या सब्जी बनाने में इस्तेमाल किया जाए, तो फ्लेवर ज्यादा बैलेंस और बेहतर लग सकता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
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