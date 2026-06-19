Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गोभी को पहले नमक-हल्दी के पानी में क्यों उबालना चाहिए? फायदे जानकर आप भी करेंगे!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

फूलगोभी की सब्जी या कोई भी डिश बनाने से पहले कुछ लोग उसे हल्दी और नमक वाले पानी में उबालते हैं। ऐसा सिर्फ कुछ मिनटों के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इसके फायदे क्या हैं? आइए जानते हैं -

गोभी को पहले नमक-हल्दी के पानी में क्यों उबालना चाहिए? फायदे जानकर आप भी करेंगे!

फूलगोभी की सब्जी एक ऐसी है, जिसे ज्यादातर बच्चे बिना मुंह बनाए खा लेते हैं। इसकी सूखी सब्जी हो और साथ में पूड़ी या पराठे तो खाने का मजा ही आ जाता है। खैर, आज हम आपके साथ फूलगोभी की कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रहे, बल्कि इससे जुड़ी एक टिप साझा कर रहे हैं जो कई घरों में फॉलो की जाती है। दादी-नानी के जमाने से ये एक हैक चलता आ रहा है, जिसमें फूलगोभी की सब्जी बनाने से पहले उसे नमक और हल्दी के पानी में थोड़ी देर कुक किया जाता है। ये छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसके फायदे कई हैं। अगर आप फूलगोभी को सीधा कढ़ाही में बनाने के लिए डाल देते हैं, तो ये हैक जानने के बाद बिना नमक और हल्दी के पानी में भिगोए हुए फूलगोभी की सब्जी नहीं बनाएंगे। आइए जानते हैं क्यों-

फूलगोभी पकाने से पहले ये 1 स्टेप जरूर करें

बहुत से घरों में फूलगोभी की सब्जी बनाने से पहले उसे टुकड़ों में काटकर, पानी में हल्का सा उबाला जाता है। इस पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर भी मिलाए जाते हैं। इसे बहुत ज्यादा देर के लिए भी नहीं पकाना होता है, वरना गोभी नर्म हो सकती है। सिर्फ 2-5 मिनट के लिए गोभी के टुकड़ों को पानी में उबालना काफी होता है। अब सवाल है कि ऐसा करने के फायदे क्या हैं, तो आइए जानते हैं -

ये भी पढ़ें:मैदा नहीं! गेहूं के आटे से बनाएं हलवाई जैसी मठरी, ये 2 चीजें मिलाकर लगाएं आटा

गोभी में छिपे कीड़े निकालने में मदद करती है ये ट्रिक

फूलगोभी की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि उसकी परतों के बीच छोटे-छोटे कीड़े या अंडे छिपे रह सकते हैं। सिर्फ पानी से धोने पर ये कई बार नहीं निकलते। ऐसे में अगर आप फूलगोभी को कुछ मिनटों के लिए नमक और हल्दी वाले पानी में उबाल लें, तो ये आसानी से निकल जाते हैं। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसी वजह से ये स्टेप करने की सलाह देते हैं।

ये भी पढ़ें:गोभी-प्याज से भी टेस्टी लगते हैं कटहल के पकौड़े, 1 बार मसाला पीसकर ट्राई करें!

बेहतर सफाई के लिए फॉलो किया जाता है ये तरीका

ये ट्रिक फूलगोभी की बेहतर सफाई में भी मदद करती है। दरअसल खेतों से आने वाली गोभी में कई बार धूल मिट्टी के बारीक कण फंसे रह जाते हैं। सिर्फ पानी से ये अच्छी तरह निकल नहीं पाते। यही वजह है कि कुछ लोग गोभी को नमक और हल्दी वाले पानी में थोड़ा सा उबाल लेते हैं। इस ट्रिक से ये अंदर से पूरी तरह साफ हो जाती है।

कच्चेपन की स्मेल कम हो जाती है

फूलगोभी में एक कच्चेपन की महक आती है, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती। ऐसे में अगर आप कुछ देर के लिए इसे नमक और हल्दी वाले पानी में ब्लांच कर लें तो ये स्मेल काफी हद तक कम हो जाती है। खासकर पकौड़े, सब्जी या गोभी मंचूरियन जैसी डिश बना रहे हैं तो ये स्टेप करना बेहद जरूरी होता है।

ये भी पढ़ें:बिना 1 बूंद तेल, बिना रेत! रंग-बिरंगे फ्राइम्स बनाने के ये 3 तरीके नोट कर लें!

सब्जी का रंग और स्वाद भी बेहतर होते हैं

नमक और हल्दी वाले पानी में फूलगोभी को हल्का सा उबालने से उसका रंग भी बेहतर होता है। हल्दी की वजह से एक गोल्डन सा रंग सब्जी में आता है, जिससे पकने के बाद डिश और ज्यादा आर्कषक लगती है। इसके अलावा नमक अंदर तक पहुंचने की वजह से इसका फ्लेवर भी हल्का सा बूस्ट हो जाता है। खासकर जब इसे मंचूरियन, पकौड़े या सब्जी बनाने में इस्तेमाल किया जाए, तो फ्लेवर ज्यादा बैलेंस और बेहतर लग सकता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।