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कुकर में एक साथ बनाएं 3 नान, आटा लगाने की सही ट्रिक भी सीखें; रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे!

Apr 16, 2026 02:18 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Naan In Cooker: नान बनाना अगर आपको भी मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, तो ये टिप्स आपके बड़े काम आने वाली हैं। परफेक्ट आटा लगाने से ले कर एक बार में 3 नान बनाने का ये तरीका आपको खूब पसंद आएगा।

कुकर में एक साथ बनाएं 3 नान, आटा लगाने की सही ट्रिक भी सीखें; रेस्टोरेंट जैसे बनेंगे!

कोई भी ग्रेवी हो, साथ में नान खा कर मजा ही आ जाता है। रेस्टोरेंट में भी ज्यादातर लोग नान ही ऑर्डर करते हैं। वैसे घर पर नान बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है, जितना लगता है। रेसिपी सिंपल ही है लेकिन इससे जुड़ी छोटी-छोटी बातें हैं, जो अक्सर परेशान करती हैं। जैसी अगर कुकर में नान बनाएं तो वो काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं। एक-एक नान को सेंकने में काफी टाइम और गैस लग जाती है। वहीं कई बार नान का आटा सही नहीं लगता, जिससे वो एक सख्त बनते हैं और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आज हम आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ले कर आए हैं। आटा लगाने से ले कर एक ही बार में तीन-तीन नान बनाने की ये टिप्स जान लेंगी, तो हर बार रेस्टोरेंट स्टाइल नान घर पर ही बना लेंगी और वो भी फटाफट। तो चलिए जानते हैं ये कमाल के कुकिंग हैक।

नान के लिए आटा कैसे लगाएं?

सबसे जरूरी काम है अच्छा आटा लगाना, ताकि नान एकदम सॉफ्ट और रेस्टोरेंट जैसे बनकर तैयार हों। यहां हम आपको जो तरीका बता रहे हैं, इससे आटा हर बार बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। इसके लिए थोड़ी सी दही लें, उसमें बेकिंग सोडा या ईनो मिलाएं। साथ में नमक, तेल और चुटकी भर चीनी भी मिला दें। चीनी से नान का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बैलेंस हो जाता है। अब इनमें मैदा डालें और आटा गूंथकर तैयार कर लें।

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नान के लिए कैसा आटा लगाएं?

एक सवाल और भी रहता है कि नान के लिए आटा कैसा होना चाहिए। तो देखिए आपको बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाना है। जरूरत के हिसाब से आप थोड़ा-थोड़ा पानी मिला सकती हैं। आटा सॉफ्ट रहेगा तो नान भी एकदम नर्म बनकर तैयार होंगे। अब आते को कम से कम आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ दें, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए।

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नान बेलते हुए करें ये काम

मार्केट वाली नान थोड़ी अंडाकार शेप की होती है। आप उसी शेप में नान बेल सकती हैं। हालांकि बेलते हुए लोई पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कलौंजी डाल दें। फिर बेलेंगी तो नान देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी उनका टेस्ट बढ़ जाएगा।

कुकर में एक साथ बनाएं ढेरों नान

अब घर पर तंदूर नहीं है तो क्या हुआ। कुकर में बिल्कुल वैसे ही नान आप बना सकती हैं, वो भी एक साथ तीन-तीन। इसके लिए सबसे पहले कुकर को उल्टा कर के गैस पर रख दें और गर्म होने दें। कुकर गर्म हो जाए तो नान के दूसरे हिस्से पर पानी लगाकर कुकर के ऊपर चिपका दें। एक बार में आप तीन नान कुकर पर चिपका सकती हैं। दोनों साइड में एक-एक और कुकर की तली पर एक। जब ये एक साइड से अच्छी तरह सिक जाएं, तो कुकर को उठाकर गैस की फ्लेम से दूसरी साइड को भी सेंक लें। एक साथ तीनों नान बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इनपर बटर लगाएं, घर पर रेस्टोरेंट जैसे नान रेडी हैं।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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