सिर्फ 2 चीजें मिलाकर महीनों तक स्टोर करें जामुन, कंटेंट क्रिएटर सीमा ने बताई ट्रिक
जामुन का मौसम कुछ ही दिनों का होता है, लेकिन अब इसका स्वाद महीनों तक लिया जा सकता है। इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर सीमा ने जामुन को बिना पकाए और बिना किसी प्रिजर्वेटिव के लंबे समय तक स्टोर करने का आसान तरीका शेयर किया है।
Store Jamun for Months: जामुन का इंतजार लोग पूरे साल करते हैं, लेकिन इसका मौसम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि किसी तरह जामुन का स्वाद लंबे समय तक लिया जा सके। अगर आप भी जामुन के शौकीन हैं, तो यह आसान स्टोरेज हैक आपके बहुत काम आ सकता है। खास बात यह है कि इसमें ना तो जामुन को पकाने की जरूरत है और ना ही किसी तरह के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है।
हाल ही में इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर सीमा ने जामुन को लंबे समय तक स्टोर करने का एक आसान तरीका शेयर किया है। इस तरीके से तैयार किए गए जामुन के क्यूब्स का इस्तेमाल बाद में शरबत, कुल्फी, आइसक्रीम, श्रीखंड और कई स्वादिष्ट चीजों में किया जा सकता है।
जामुन को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए क्या चाहिए?
ताजे जामुन
एक बड़ा चम्मच चीनी
आधा छोटा चम्मच नमक
ऐसे करें जामुन को स्टोर
- सबसे पहले जामुन को अच्छी तरह धो लें: जामुन को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें।
- बीज निकाल लें: अब जामुन को काटकर उसके बीज अलग कर दें।
- जामुन का पेस्ट तैयार करें: जामुन के टुकड़ों को मिक्सर में डालें। अब इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच नमक डालें। इसके बाद इसे अच्छी तरह पीसकर मुलायम पेस्ट तैयार कर लें।
- बर्फ वाली ट्रे में भरें: अब तैयार पेस्ट को बर्फ जमाने वाली ट्रे में भर दें।
- फ्रीजर में रख दें: ट्रे को फ्रीजर में रखकर अच्छी तरह जमा लें। जब क्यूब्स पूरी तरह जम जाएं, तो उन्हें निकालकर डिब्बे या थैली में भरकर दोबारा फ्रीजर में रख दें। इस तरह जामुन को कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
जामुन स्टोर करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- हमेशा ताजे जामुन का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा पके या खराब जामुन का इस्तेमाल ना करें।
- जिस ट्रे में पेस्ट भर रहे हैं, वह पूरी तरह साफ और सूखी होनी चाहिए।
- क्यूब्स को हवा से बचाकर रखें, जमे हुए क्यूब्स को हमेशा बंद डिब्बे में ही रखें।
जामुन को स्टोर करने का यह तरीका क्यों है खास?
- इसमें जामुन को पकाने की जरूरत नहीं पड़ती।
- किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं होता।
- जामुन का स्वाद लंबे समय तक बरकरार रह सकता है।
- जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं।
नोट: अगर आप चाहते हैं कि जामुन का स्वाद मौसम खत्म होने के बाद भी मिलता रहे, तो यह आसान स्टोरेज हैक जरूर ट्राई करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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