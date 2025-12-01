Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाCleaning Tips and tricks: how to clean burn iron tawa after cooking lohe ka tawa kaise saaf karen
2 रुपये की इस चीज से मिनटों में चमक जाएगा लोहे का तवा, जानें साफ करने का तरीका

2 रुपये की इस चीज से मिनटों में चमक जाएगा लोहे का तवा, जानें साफ करने का तरीका

संक्षेप:

आज भी हर भारतीय किचन में लोहे का तवा रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन ये जल्दी जल जाता है। तवा जलने के बाद बिल्कुल काला हो जाता है और फिर इसमें रोटी भी सही से नहीं बन पाती। चलिए बताते हैं लोहे के तवे को साफ कैसे करें।

Mon, 1 Dec 2025 10:00 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रोटी सेकते समय कई बार तवा जलकर काला हो जाता है और फिर ये कालापन आसानी से नहीं छूटता। तवा ज्यादा जलने पर इसका कालापन कूड़ा बनकर निकलने लगता है और फिर रोटी सेंकने पर ये उस पर चिपक जाता है। आज भी हर भारतीय किचन में लोहे का तवा इस्तेमाल होता है और इस पर रोटी के अलावा चीला, ऑमलेट, डोसा सब बनकर तैयार हो जाता है लेकिन इसे साफ करना काफी मुश्किल कामों में से एक है। चलिए आपको बताते हैं लोहे के तवे को चमकाने के लिए क्या करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साफ करने के तरीके-

स्टेप 1- तवे को गैस पर गर्म कर लें और इस पर नींबू के रस निचोड़कर डालें। इसके बाद 1 रुपये का शैंपू और 1 रुपये का खाने वाला सोडा लें और इस पर डाल दें। अब नींबू के छिलके से सभी चीजों को मिक्स करके तवा रगड़ें। इससे कालापन छूट जाएगा और तवा नया जैसा चमक उठेगा।

स्टेप 2- टॉयलेट क्लीनर हार्पिक हर घर में होता है। हार्पिक को तवे पर किनारे से डालें और लोहे वाले झामे से रगड़कर साफ कर लें। हार्पिक में ऐसे कई केमिकल होते हैं, जो लोहे के तवे को चमका देंगे। हार्पिक थोड़ा ही लेना है, इसके ज्यादा इस्तेमाल से तवा पतला हो सकता है।

स्टेप 3- कही से लाल वाला ईंट लें और राख लें। अब राख को तवे पर डालकर ईंट से घिसकर साफ करें। इस तरीके में थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा लेकिन तवा बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहले ईंट से ही तवे को साफ किया जाता था।

स्टेप 4- तवे को साफ करने के लिए नींबू का रस और नमक भी मददगार साबित होंगे। दोनों चीजों को मिलाकर तवे पर डालें और फिर फॉयल पेपर से रगड़कर साफ करें। फिर बर्तन वाले डिटर्जेंट और झामे से रगड़कर क्लीन करें।

साफ कैसे रखें- तवे को नए जैसा और चमकदार बनाए रखने के लिए इसे रोजाना साफ करें। रोटी सेंकने के दौरान आंच धीमी रखें, इससे तवा ज्यादा जलेगा नहीं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।