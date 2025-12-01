2 रुपये की इस चीज से मिनटों में चमक जाएगा लोहे का तवा, जानें साफ करने का तरीका
आज भी हर भारतीय किचन में लोहे का तवा रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन ये जल्दी जल जाता है। तवा जलने के बाद बिल्कुल काला हो जाता है और फिर इसमें रोटी भी सही से नहीं बन पाती। चलिए बताते हैं लोहे के तवे को साफ कैसे करें।
रोटी सेकते समय कई बार तवा जलकर काला हो जाता है और फिर ये कालापन आसानी से नहीं छूटता। तवा ज्यादा जलने पर इसका कालापन कूड़ा बनकर निकलने लगता है और फिर रोटी सेंकने पर ये उस पर चिपक जाता है। आज भी हर भारतीय किचन में लोहे का तवा इस्तेमाल होता है और इस पर रोटी के अलावा चीला, ऑमलेट, डोसा सब बनकर तैयार हो जाता है लेकिन इसे साफ करना काफी मुश्किल कामों में से एक है। चलिए आपको बताते हैं लोहे के तवे को चमकाने के लिए क्या करें।
साफ करने के तरीके-
स्टेप 1- तवे को गैस पर गर्म कर लें और इस पर नींबू के रस निचोड़कर डालें। इसके बाद 1 रुपये का शैंपू और 1 रुपये का खाने वाला सोडा लें और इस पर डाल दें। अब नींबू के छिलके से सभी चीजों को मिक्स करके तवा रगड़ें। इससे कालापन छूट जाएगा और तवा नया जैसा चमक उठेगा।
स्टेप 2- टॉयलेट क्लीनर हार्पिक हर घर में होता है। हार्पिक को तवे पर किनारे से डालें और लोहे वाले झामे से रगड़कर साफ कर लें। हार्पिक में ऐसे कई केमिकल होते हैं, जो लोहे के तवे को चमका देंगे। हार्पिक थोड़ा ही लेना है, इसके ज्यादा इस्तेमाल से तवा पतला हो सकता है।
स्टेप 3- कही से लाल वाला ईंट लें और राख लें। अब राख को तवे पर डालकर ईंट से घिसकर साफ करें। इस तरीके में थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा लेकिन तवा बिल्कुल साफ हो जाएगा। पहले ईंट से ही तवे को साफ किया जाता था।
स्टेप 4- तवे को साफ करने के लिए नींबू का रस और नमक भी मददगार साबित होंगे। दोनों चीजों को मिलाकर तवे पर डालें और फिर फॉयल पेपर से रगड़कर साफ करें। फिर बर्तन वाले डिटर्जेंट और झामे से रगड़कर क्लीन करें।
साफ कैसे रखें- तवे को नए जैसा और चमकदार बनाए रखने के लिए इसे रोजाना साफ करें। रोटी सेंकने के दौरान आंच धीमी रखें, इससे तवा ज्यादा जलेगा नहीं।
