गुड़ की खीर बनाते समय दूध फट जाता है? 1 गलती करने से बचें तो खरना का प्रसाद बनेगा स्वादिष्ट
छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन छठी मईया को रोटी और खीर का प्रसाद चढ़ता है। ये खीर चूल्हे पर गुड़ डालकर बनाई जाती है। जिसे बनाते समय कई बार दूध फट जाता है, ऐसे में जानें कि गुड़ की खीर बनाते समय कौन सी गलती ना करें कि दूध ना फटे।
छठ पूजा का महापर्व आज से यानि 13 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। और छठ का दूसरा दिन खरना बोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं शाम को छठी मईया को गुड़ की खीर और रोटी प्रसाद में चढ़ाती हैं। छठ के पर्व का प्रसाद साफ मिट्टी के बने चूल्हे पर बनाने की परंपरा है, जिसे निभाते हुए आमतौर पर घरों में भी अलग से चूल्हे पर रखकर ही प्रसाद तैयार किया जाता है और इस दौरान जब गुड़ की खीर बनाई जाती है तो अक्सर दूध फट जाता है। दरअसल एक छोटी सी गलती होती है और खीर का दूध फट जाता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका प्रसाद भी खंडित ना हो और दूध ना फटे तो गुड़ की खीर बनाते समय बस इस एक गलती को ना दोहराएं।
गुड़ की खीर बनाते समय ना करें ये गलती
- गुड़ की खीर बनानी हो तो सबसे पहले दूध उबलने को रख दें।
- फिर चावल को अच्छी तरह से धोकर भिगोकर आधा घंटा छोड़ें फिर दूध उबलने लगे तो डाल दें।
- अब चूल्हे की आंच को कम कर दें और इसे चलाते रहें। अगर खीर तो चलाया नहीं जाएगा तो चावल तली में जाकर चिपक जाएगा।
- ध्यान रहे कि इस दौरान किसी मीठी चीज को ना डालें।
- और, साथ ही दूध को ढंकने की कोशिश ना करें। ढंकने पर तेजी से दूध बाहर की तरफ निकलकर बह जाएगा।
- धीमी आंच पर चलाते रहें और चावल चेक करते रहें। आमतौर पर चावल पकने के साथ ही दूध भी गाढ़ा-मलाईदार हो जाता है।
- बस चावल पकने के प्रोसेस के बीच में किसी पैन में गुड़ डालें और थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को घोल लें। जब गुड़ घुल जाए तो पहले तो इसे छान लें। जिससे गुड़ की गंदगी और अशुद्धियां खीर में ना जाएं। फिर गैस को चला कर दो मिनट तक पानी को पका दें।
- जब गु़ड़ अच्छी तरह से घुल कर थोड़ा पक जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इस चाशनी को ठंडा हो जाने दें।
- ध्यान रहे कि गुड़ का चाशनी पूरी तरह से ठंडा हो जाए, गर्म दूध में गर्म गुड़ की चाशनी ना डालें।
- यहीं गलती ही दूध को फाड़ देती है। हमेशा दूध को ठंडा कर लें और चाशनी को भी ठंडा कर लें।
- जब दोनों चीज ठंडी हो जाए तब पकी हुई खीर में गुड़ की चाशनी को डालें और धीरे-धीरे डालते हुए चलाएं। लगातार करछी से चलाते रहने से गुड़ दूध में डालकर दोबारा से गुठली नहीं बांधता है और अच्छी तरह से घुल जाता है।
- बस आखिरी में इलायची पाउडर और काजू-बादाम, मनचाहे ड्राई फ्रूट्स डालें और मिक्स करें।
- बस तैयार है खरना प्रसाद में बनने वाली गुड़ की खीर, जिसका चावल भी स्पेशल होता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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