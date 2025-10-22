Chhath Puja 2025 : ठेकुआ से लेकर रसियाव तक, ये हैं छठ महापर्व के 5 पारंपरिक व्यंजन
संक्षेप: Traditional Foods Of Chhath Puja : छठ पूजा में कई तरह के पारंपरिक व्यंजनों का प्रसाद बनाकर अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के ऐसे ही 5 ट्रेडिशनल व्यजनों के बारे में जिनके बिना छठ महा पर्व अधूरा माना जाता है।
Chhath Puja 2025 : भारत को त्योहारों का देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। दिवाली के पांच दिवसीय त्योहारों के बाद लोगों में छठ महापर्व 2025 मनाने का उत्साह दिखने लगता है। बता दें, लोक आस्था का यह महापर्व छठ पूजा 2025 इस साल शनिवार 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है। विशेष तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। जिसे महिलाएं पूरे नियम और श्रद्धा से घर की सुख-शांति और संतान की उम्र लंबी के लिए रखती हैं। छठ पूजा में कई तरह के पारंपरिक व्यंजनों का प्रसाद बनाकर अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के ऐसे ही 5 ट्रेडिशनल व्यंजनों के बारे में जिनके बिना छठ महा पर्व अधूरा माना जाता है।
छठ पूजा 2025 के 5 ट्रेडिशनल व्यंजन
कद्दू-भात
कद्दू और चना दाल को मसालों के साथ पकाकर यह प्रसाद तैयार किया जाता है। यह ट्रेडिशनल रेसिपी खाने में बेहद हल्की और पोषण से भरपूर होती है। जो चावल के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है।
ठेकुआ
छठ पूजा का सबसे जरूरी प्रसाद ठेकुआ माना जाता है। ठेकुआ गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनने वाला क्रिस्पी मीठा स्नैक है , जो छठ महापर्व की जरूरी चीज है। ठेकुआ के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है।
रसियाव
चावल, दूध और गुड़ से बनने वाली यह टेस्टी खीर व्रत खोलने के लिए बनाई जाती है। इसका स्वाद हर किसी को पसंद होता है। आप इसे प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं।
मीठा पुआ
ठेकुआ की तरह ही मीठा पुआ भी आटे और गुड़ से बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन इसे तलने की जगह तवे पर सेंका जाता है। ये छठ प्रसाद का मीठा और हल्का विकल्प है।
हरा चना मसाला
छठ पूजा के मौके पर उबले हुए हरे चने को हल्के मसाले और नींबू के रस के साथ मिलाकर बनाया जाता है। प्रसाद की यह रेसिपी भी खाने में बेहद स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर होती है।
