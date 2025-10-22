Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाchhath puja 2025 thekua to rasiya know 5 tasty traditional popular foods of chhath puja in hindi
Chhath Puja 2025 : ठेकुआ से लेकर रसियाव तक, ये हैं छठ महापर्व के 5 पारंपरिक व्यंजन

Chhath Puja 2025 : ठेकुआ से लेकर रसियाव तक, ये हैं छठ महापर्व के 5 पारंपरिक व्यंजन

संक्षेप: Traditional Foods Of Chhath Puja : छठ पूजा में कई तरह के पारंपरिक व्यंजनों का प्रसाद बनाकर अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के ऐसे ही 5 ट्रेडिशनल व्यजनों के बारे में जिनके बिना छठ महा पर्व अधूरा माना जाता है।

Wed, 22 Oct 2025 06:37 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Chhath Puja 2025 : भारत को त्योहारों का देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। दिवाली के पांच दिवसीय त्योहारों के बाद लोगों में छठ महापर्व 2025 मनाने का उत्साह दिखने लगता है। बता दें, लोक आस्था का यह महापर्व छठ पूजा 2025 इस साल शनिवार 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है। विशेष तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। जिसे महिलाएं पूरे नियम और श्रद्धा से घर की सुख-शांति और संतान की उम्र लंबी के लिए रखती हैं। छठ पूजा में कई तरह के पारंपरिक व्यंजनों का प्रसाद बनाकर अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा के ऐसे ही 5 ट्रेडिशनल व्यंजनों के बारे में जिनके बिना छठ महा पर्व अधूरा माना जाता है।

छठ पूजा 2025 के 5 ट्रेडिशनल व्यंजन

कद्दू-भात

कद्दू और चना दाल को मसालों के साथ पकाकर यह प्रसाद तैयार किया जाता है। यह ट्रेडिशनल रेसिपी खाने में बेहद हल्की और पोषण से भरपूर होती है। जो चावल के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है।

ठेकुआ

छठ पूजा का सबसे जरूरी प्रसाद ठेकुआ माना जाता है। ठेकुआ गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बनने वाला क्रिस्पी मीठा स्नैक है , जो छठ महापर्व की जरूरी चीज है। ठेकुआ के बिना छठ पूजा अधूरी मानी जाती है।

रसियाव

चावल, दूध और गुड़ से बनने वाली यह टेस्टी खीर व्रत खोलने के लिए बनाई जाती है। इसका स्वाद हर किसी को पसंद होता है। आप इसे प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं।

मीठा पुआ

ठेकुआ की तरह ही मीठा पुआ भी आटे और गुड़ से बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन इसे तलने की जगह तवे पर सेंका जाता है। ये छठ प्रसाद का मीठा और हल्का विकल्प है।

हरा चना मसाला

छठ पूजा के मौके पर उबले हुए हरे चने को हल्के मसाले और नींबू के रस के साथ मिलाकर बनाया जाता है। प्रसाद की यह रेसिपी भी खाने में बेहद स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर होती है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Chhath puja chhath puja nahay khay

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।