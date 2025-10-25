Chhath Puja: खरना में बनने वाले प्रसाद रसिया को बनाने का सीख लें सही तरीका, नहीं फटेगा दूध

नहाय-खाय के साथ छठ पूजा की शुरुआत आज के दिन से हो रही है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इसकी शुरुआत होती है। महिलाएं इस दिन घर की साफ-सफाई के साथ खास तरह के भोजन को बनाती है। जिसमे चना की दाल, लौकी-कद्दू की सब्जी, अरवा चावल बनता है। जिसे सब प्रसाद में खाते हैं। वहीं छठ पर्व का अगला दिन खरना बोला जाता है। जब महिलाएं प्रसाद में बने रसिया को खाती हैं और 36 घंटे के व्रत को शुरू करती हैं। खरना में बनने वाले प्रसाद रसिया यानी चावल और गुड़ की खीर को बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नहीं तो खीर बनाते वक्त दूध फट सकता है। पहली बार अगर चावल और गुड़ की खीर बना रही हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें।