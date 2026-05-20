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खिले-खिले खुशबूदार बिरयानी वाले चावल कैसे बनाएं? कौन से खड़े मसाले डलेंगे, शेफ ने बताया

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Flavoured Biryani Rice Cooking Tips: बिरयानी का असली स्वाद तो उसके खिले खिले खुशबूदार राइस से आता है। इन्हें घर पर कैसे बनाना है, इससे जुड़ी जरूरी टिप्स साझा की हैं शेफ माइकल ने। आइए जानते हैं-

खिले-खिले खुशबूदार बिरयानी वाले चावल कैसे बनाएं? कौन से खड़े मसाले डलेंगे, शेफ ने बताया

बिरयानी का नाम सुनते ही सबसे पहले उसके लंबे-लंबे और खुशबूदार चावल याद आते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि बिरयानी का स्वाद उसमें पड़े मसालों से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिरयानी कितनी स्वादिष्ट बनेगी, ये उसके चावलों पर डिपेंड करता है। इन खिले-खिले और खुशबूदार चावलों को खड़े मसाले डालकर बनाया जाता है, फिर इनमें मसाला डालकर बिरयानी या पुलाव तैयार किए जाते हैं। घर पर बिरयानी बनाते हुए अक्सर यहीं गलती हो जाती है, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट वाला स्वाद नहीं आ पाता। तो चलिए आज यही बिरयानी वाले परफेक्ट खिले-खिले खुशबूदार चावल बनाने की टिप्स जान लेते हैं। शेफ माइकल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन्हें साझा किया है।

बनाने से कितनी देर पहले भिगोकर रखें चावल

खिले-खिले और लंबे दाने वाले बिरयानी राइस बनाने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है इन्हें भिगोकर रखना। जब भी आप इन्हें पकाने वाले हैं, उससे लगभग 2-3 घंटे पहले इन्हें ढेर सारे पानी में सोक कर के रख दें। इससे ये अच्छी तरह फूल जाएंगे और इनका एक-एक दाना अलग हो जाएगा।

कम की टिप: चावल पहले ही वॉश कर लें, फिर भिगोकर रखें। बाद में धोने से इनके दाने टूट सकते हैं। अगर बाद में चावल धोने भी हैं तो हल्के हाथों से ही वॉश करें।

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कौन-कौन से खड़े मसाले डालने हैं?

होटल-रेस्टोरेंट जैसे खुशबूदार बिरयानी वाले चावल बनाने के लिए इनमें कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल होते हैं। इन्हें डालने का सही तरीका नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक पैन में ढेर सारा बटर या देसी घी डालना है। फिर इसमें तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची, साबुत लौंग और साबुत काली मिर्च एड करें। जैसे ही ये हल्के रोस्ट हो जाएं, इनमें चीरा लगी हुई हरी मिर्च मिलाएं और सभी मसालों को लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट कर लें।

इसके बाद आपको अदरक-लहसुन का पेस्ट एड करना है। इससे चावल में सुंदर सा कलर आता है और फ्लेवर भी। इस तब तक कुक होने दें, जबतक इसमें से आवाज आना बंद ना हो जाए। जैसे ही आवाज कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि पेस्ट का पानी सूख गया है। अब चावलों के हिसाब से इसमें पानी एड करें।

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कितने चावल के लिए कितना पानी डालें?

शेफ बताते हैं कि अगर आपको दम लगाना है तो जितने चावल ले रहे हैं उतना ही पानी डालें। वहीं अगर आपको पानी स्टेन करना है और चावल को सिर्फ 70 प्रतिशत तक ही पकाना है, तो पानी हमेशा थोड़ा सा ज्यादा डालें। पहले पानी को अच्छे से उबलने दें, फिर उसके बाद इसमें चावल एड करें।

काम की टिप: चावल को गर्म पानी में डालने के बाद, इन्हें सिर्फ एक बार चलाएं और पकने के लिए छोड़ दें। जब इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद ही 2 से 3 बार इन्हें दोबारा चलाएं। ज्यादा चलाने से चावल के टूटने का डर रहता है।

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खुशबू के लिए मिलाएं ये 2 चीजें

चावल जब लगभग कुक हो जाएं तो इनमें 3-4 बूंद केवड़ा एसेंस और थोड़ा सा गुलाब जल एड करें। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू राइस में आ जाएगी। फिर इन्हें थोड़ी देर और पकाने के बाद किसी छलनी या स्ट्रेनर की मदद से छानकर दूसरे बर्तन में निकालकर रख दें। इन्हें आप 3-4 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर कर के सकते हैं। फिर जब मन हो बिरयानी बनाएं या फिर पुलाव बनाकर एंजॉय करें।

(Images Credit- Pinterest, Instagram)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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