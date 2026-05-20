खिले-खिले खुशबूदार बिरयानी वाले चावल कैसे बनाएं? कौन से खड़े मसाले डलेंगे, शेफ ने बताया

Flavoured Biryani Rice Cooking Tips: बिरयानी का असली स्वाद तो उसके खिले खिले खुशबूदार राइस से आता है। इन्हें घर पर कैसे बनाना है, इससे जुड़ी जरूरी टिप्स साझा की हैं शेफ माइकल ने। आइए जानते हैं-

बिरयानी का नाम सुनते ही सबसे पहले उसके लंबे-लंबे और खुशबूदार चावल याद आते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि बिरयानी का स्वाद उसमें पड़े मसालों से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिरयानी कितनी स्वादिष्ट बनेगी, ये उसके चावलों पर डिपेंड करता है। इन खिले-खिले और खुशबूदार चावलों को खड़े मसाले डालकर बनाया जाता है, फिर इनमें मसाला डालकर बिरयानी या पुलाव तैयार किए जाते हैं। घर पर बिरयानी बनाते हुए अक्सर यहीं गलती हो जाती है, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट वाला स्वाद नहीं आ पाता। तो चलिए आज यही बिरयानी वाले परफेक्ट खिले-खिले खुशबूदार चावल बनाने की टिप्स जान लेते हैं। शेफ माइकल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इन्हें साझा किया है।

बनाने से कितनी देर पहले भिगोकर रखें चावल खिले-खिले और लंबे दाने वाले बिरयानी राइस बनाने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है इन्हें भिगोकर रखना। जब भी आप इन्हें पकाने वाले हैं, उससे लगभग 2-3 घंटे पहले इन्हें ढेर सारे पानी में सोक कर के रख दें। इससे ये अच्छी तरह फूल जाएंगे और इनका एक-एक दाना अलग हो जाएगा।

कम की टिप: चावल पहले ही वॉश कर लें, फिर भिगोकर रखें। बाद में धोने से इनके दाने टूट सकते हैं। अगर बाद में चावल धोने भी हैं तो हल्के हाथों से ही वॉश करें।

कौन-कौन से खड़े मसाले डालने हैं? होटल-रेस्टोरेंट जैसे खुशबूदार बिरयानी वाले चावल बनाने के लिए इनमें कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल होते हैं। इन्हें डालने का सही तरीका नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको एक पैन में ढेर सारा बटर या देसी घी डालना है। फिर इसमें तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची, साबुत लौंग और साबुत काली मिर्च एड करें। जैसे ही ये हल्के रोस्ट हो जाएं, इनमें चीरा लगी हुई हरी मिर्च मिलाएं और सभी मसालों को लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट कर लें।

इसके बाद आपको अदरक-लहसुन का पेस्ट एड करना है। इससे चावल में सुंदर सा कलर आता है और फ्लेवर भी। इस तब तक कुक होने दें, जबतक इसमें से आवाज आना बंद ना हो जाए। जैसे ही आवाज कम हो जाएगी, इसका मतलब है कि पेस्ट का पानी सूख गया है। अब चावलों के हिसाब से इसमें पानी एड करें।

कितने चावल के लिए कितना पानी डालें? शेफ बताते हैं कि अगर आपको दम लगाना है तो जितने चावल ले रहे हैं उतना ही पानी डालें। वहीं अगर आपको पानी स्टेन करना है और चावल को सिर्फ 70 प्रतिशत तक ही पकाना है, तो पानी हमेशा थोड़ा सा ज्यादा डालें। पहले पानी को अच्छे से उबलने दें, फिर उसके बाद इसमें चावल एड करें।

काम की टिप: चावल को गर्म पानी में डालने के बाद, इन्हें सिर्फ एक बार चलाएं और पकने के लिए छोड़ दें। जब इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद ही 2 से 3 बार इन्हें दोबारा चलाएं। ज्यादा चलाने से चावल के टूटने का डर रहता है।

खुशबू के लिए मिलाएं ये 2 चीजें चावल जब लगभग कुक हो जाएं तो इनमें 3-4 बूंद केवड़ा एसेंस और थोड़ा सा गुलाब जल एड करें। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू राइस में आ जाएगी। फिर इन्हें थोड़ी देर और पकाने के बाद किसी छलनी या स्ट्रेनर की मदद से छानकर दूसरे बर्तन में निकालकर रख दें। इन्हें आप 3-4 दिन आराम से फ्रिज में स्टोर कर के सकते हैं। फिर जब मन हो बिरयानी बनाएं या फिर पुलाव बनाकर एंजॉय करें।