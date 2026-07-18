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बस 2 ट्रिक... हर एक पूड़ी फूली-फूली और खस्ता बनेगी! शेफ रणवीर ने बताया सीक्रेट

By Anmol Chauhan
लाइव हिन्दुस्तान
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पूड़ी खाने का मजा तभी है, जब हर एक पूड़ी फूली-फूली बनें। शेफ रणवीर ने ऐसी दो ट्रिक शेयर की हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप हर बार परफेक्ट पूड़ी बना सकते हैं। एक-एक पूड़ी फूली हुई और खस्ता बनेगी।

बस 2 ट्रिक... हर एक पूड़ी फूली-फूली और खस्ता बनेगी! शेफ रणवीर ने बताया सीक्रेट

रोज की रोटी-पराठे खा कर जब भी मन भर जाए तो घरवाले पूड़ी खाने की डिमांड करते हैं। फूली-फूली पूड़ी तो बिना सब्जी के भी खूब टेस्टी लगती हैं। खैर, पूड़ी बनाना सिंपल तो है लेकिन कई बार ये ठीक से फूलती नहीं हैं। पूड़ी तेल में डालते ही पिचक जाती है और खूब सारा तेल पी लेती हैं। कई गृहणियों की यही शिकायत रहती है कि आटा ठीक से लगाने के बाद भी उनकी पूड़ी ठीक से फूलती नहीं हैं। दरअसल कमी हर बार आपके आटे में नहीं होती, कई बार पूड़ी बनाने के तरीके में भी होती है। शेफ रणवीर बरार ने ऐसी दो सिंपल टिप्स शेयर की हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप हर बार फूली-फूली पूड़ी बना सकते हैं। ऐसी पूड़ी जो ज्यादा तेल भी नहीं सोखती और खूब टेस्टी बनती है। आइए जानते हैं वो 2 टिप्स।

टिप 1- बेलने के बाद पूड़ी को थोड़ा सा रेस्ट जरूर दें

ज्यादातर लोग पूड़ी को तुरंत बेलने के बाद ही तेल में तलने डाल देते हैं। शेफ के मुताबिक ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि इसी वजह से कई बार पूड़ी फूलती नहीं हैं। शेफ रणवीर कहते हैं कि अगर आपको एक-एक पूड़ी फूली हुई चाहिए तो इन्हें पहले बेलकर तैयार कर लें। फिर कम से कम दो मिनट के लिए इन्हें रेस्ट जरूर दें। इसके बाद जब आप पूड़ी को ऑयल में फ्राई करेंगे तो आपकी हर पूड़ी अच्छी तरह फूलेगी और बढ़िया फ्राई होगी।

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टिप 2- पूड़ी को तेल में डालते ही छेड़ें नहीं

दूसरी टिप पूड़ी को ऑयल में तलने से जुड़ी है। शेफ रणवीर बताते हैं कि जैसे ही पूड़ी को तेल में तलने के डालें उसे तुरंत पलटने या छेड़ने की कोशिश ना करें। जैसे ही पूड़ी अपने आप ऊपर की तरफ आने लगे, तब कलछी से हल्के हाथों से उसे तेल में दबाते रहें। थोड़ा-थोड़ा तेल पूड़ी पर डालकर उसे नहलाते रहें। इससे गर्म तेल पूड़ी के ऊपर तक पहुंचता है और वो अच्छी तरह फूलती है। इसके बाद पूड़ी को पलटकर दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने तक फ्राई कर लें।

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क्रिस्पी पूड़ी बनाने के लिए आटे में मिलाएं ये चीजें

पूड़ी थोड़ी सी खस्ता ही बढ़िया लगती हैं। इसके लिए आप गेहूं के आटे में थोड़ी सी सूजी एड कर सकते हैं। एक कप आटा है तो एक चम्मच के करीब बारीक पीसी हुई सूजी एड कर दें। कुछ लोग साथ में थोड़ी सी मैदा भी मिलाते हैं। इससे पूड़ी काफी क्रिस्पी बनती हैं और ठंडी होने के बाद भी इनका कुरकुरपन बना रहता है।

काम की टिप: पूड़ी को ठंडे तेल में तलने के लिए ना डालें। इससे पूड़ी काफी सारा तेल पी लेती है और फूलती भी नहीं है। हमेशा मीडियम गर्म तेल में ही पूड़ी को फ्राई करना चाहिए।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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