सेव टमाटर की सब्जी इतनी पॉपुलर कैसे हुई? रणवीर बरार ने बताई दिलचस्प वजह
सेव टमाटर की सब्जी गुजराती घरों में खूब पसंद की जाती है। शेफ रणवीर बरार ने बताया कि पहले गर्म इलाकों में यह सब्जी क्यों बनाई जाती थी और इसे बनाने का खास तरीका क्या था।
कभी घर में सब्जी बनाने के लिए ज्यादा चीजें न हों, तो भी टमाटर और सेव से एक मजेदार डिश तैयार हो सकती है। गुजरात की मशहूर सेव टमाटर की सब्जी ऐसी ही एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी है। इसमें टमाटर की हल्की खट्टी ग्रेवी और बेसन से बनी कुरकुरी सेव का स्वाद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में राजस्थान और काठियावाड़ के गर्म इलाकों में इस सब्जी को बनाने के पीछे एक खास वजह थी? शेफ रणवीर बरार ने बताया कि पहले लोग यह सब्जी कैसे बनाते थे और इसकी क्या खासियत है।
क्यों खास है सेव टमाटर की सब्जी?
शेफ रणवीर बरार के अनुसाप, पुराने समय में राजस्थान और काठियावाड़ जैसे गर्म इलाकों में खाना जल्दी खराब हो जाता था। इसलिए वहां ऐसे खाने बनाए जाते थे, जिनकी कुछ चीजें लंबे समय तक रखी जा सकें। सेव को अलग कटोरी में रखा जाता था और जब खाना होता था, तब टमाटर का पतला शोरबा बनाकर उसमें सेव डाल दी जाती थी। इसके साथ रोटी खाई जाती थी।
सेव टमाटर की सब्जी की ग्रेवी पतली रखना क्यों जरूरी है?
रणवीर बरार ने बताया कि इस सब्जी की ग्रेवी बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। दरअसल, सेव को लंबे समय तक ग्रेवी में डालकर नहीं रखा जाता। पहले टमाटर और मसालों से पतला शोरबा तैयार किया जाता है। फिर खाने से ठीक पहले उसमें सेव मिलाई जाती है। इससे सेव ग्रेवी का स्वाद तो ले लेती है, लेकिन पूरी तरह गलती नहीं है। अगर आप सेव को बहुत पहले से ग्रेवी में डाल देंगे, तो वह नरम होकर अपना कुरकुरापन खो देगी। इसलिए इसे परोसने से ठीक पहले मिलाना बेहतर रहता है।
कैसे बनाएं गुजराती सेव टमाटर की सब्जी?
अगर आप भी घर पर इस गुजराती डिश का स्वाद लेना चाहते हैं, तो इसे बनाना काफी आसान है। इसके लिए आपको रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों की जरूरत होगी।
जरूरी सामग्री
- 2 से 3 मीडियम टमाटर, बारीक कटे हुए
- 1 कप मध्यम मोटाई वाली सेव
- 2 बड़े चम्मच तेल
- आधा छोटा चम्मच राई
- आधा छोटा चम्मच जीरा
- एक चुटकी हींग
- 8 से 10 करी पत्ते
- 1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
- आधा छोटा चम्मच हल्दी
- 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- 1 छोटा चम्मच धनिया-जीरा पाउडर
- आधा छोटा चम्मच गुड़ या चीनी (इच्छानुसार)
- स्वादानुसार नमक
- डेढ़ से 2 कप पानी
- थोड़ा हरा धनिया
सेव टमाटर की सब्जी बनाने का आसान तरीका
- सबसे पहले मसालों का तड़का लगाएं: एक कड़ाही में तेल गर्म करें। इसमें राई और जीरा डालें। जब ये चटकने लगें, तो हींग, करी पत्ता और बारीक कटी हरी मिर्च डाल दें।
- अब टमाटर और मसाले पकाएं: इसमें कटे हुए टमाटर डालें। साथ ही हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया-जीरा पाउडर और नमक मिलाएं। टमाटर को तब तक पकाएं, जब तक वे नरम होकर गलने न लगें।
- तैयार करें पतली ग्रेवी: अब कड़ाही में पानी और थोड़ा गुड़ डालें। इसे अच्छी तरह मिलाकर 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। ध्यान रखें कि ग्रेवी गाढ़ी न हो। जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी और मिला सकते हैं।
- आखिर में डालें सेव: गैस बंद करने से ठीक पहले या परोसने के समय गरम टमाटर की ग्रेवी में सेव डालें। इसे हल्के हाथ से मिलाएं, ताकि सेव में मसालों का स्वाद आ जाए और वह पूरी तरह नरम न पड़े।
- गरमागरम परोसें: ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें। अब इसे गरम रोटी, थेपला या चपाती के साथ परोसें। ध्यान रखें कि सेव डालने के बाद सब्जी को ज्यादा देर तक न रखें, वरना सेव नरम हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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