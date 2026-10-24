पड़ोस तक जाएगी चाय की खुशबू! बनाकर रख लें ये 1 सीक्रेट मसाला, शेफ पारुल ने बताई ट्रिक
टपरी वाली कड़क चाय घर पर बनानी है, तो कुछ खड़े मसाले भूनकर ये चाय मसाला बनाकर रख लें। बस चाय बनाते हुए थोड़ा सा मसाला डालें, फिर देखिए चाय का स्वाद और खुशबू कितने जबरदस्त आते हैं। शेफ पारुल ने इसे बनाने का तरीका शेयर किया है।
दिन की शुरुआत हो या शाम की थकान मिटानी हो, एक कप कड़क चाय मिल जाए तो पी कर मजा आ जाता है। खासकर टपरी पर मिलने वाली चाय का स्वाद और खुशबू तो अलग ही होते हैं। कितनी भी मेहनत कर लो वैसी चाय घर पर बनती ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि टपरी वाले चाय में ऐसा क्या डालते हैं? उनकी चाय को खास स्वाद देने का काम करते हैं खड़े मसाले; जिन्हें पीसकर आप एक मसाला तैयार कर सकते हैं। शेफ पारुल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए चाय मसाला बनाने की विधि शेयर की है। एक बार इस मसाले को बनाकर रख लें, फिर जब भी चाय बनाएं इसे जरूर डालें। पड़ोस तक आपकी चाय के चर्चे होंगे। आइए फटाफट जानते हैं इसे बनाना कैसे हैं।
टपरी जैसी चाय के लिए बनाएं ये मसाला
टपरी वाली कड़क और खुशबूदार चाय पसंद है, तो ये मसाला बनाकर रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको कुछ खड़े मसाले भूनकर पीस लेने हैं। बताई गई मात्रा में आप इन्हें ले सकते हैं-
साबुत काली मिर्च (10 ग्राम), दालचीनी (10 ग्राम), लौंग (5 ग्राम), सौंफ (8 ग्राम), हरी इलायची (20 ग्राम), बड़ी इलायची (3-4), तुलसी की मंजरी, ताजे तुलसी के पत्ते, सौंठ का पाउडर (15 ग्राम), जावित्री (1 चम्मच), जायफल (1 छोटा टुकड़ा)।
इस तरह पीसकर तैयार करें चाय का मसाला
चाय का मसाला बनाने के लिए एक पैन में दालचीनी का टुकड़ा, साबुत काली मिर्च, लौंग और सौंफ को 30 सेकंड के लिए धीमी आंच पर हल्का गर्म कर लें, ज्यादा देर भूनना नहीं है। अब इसमें साबुत हरी इलायची और बड़ी इलायची डालकर कुछ सेकेंड के लिए और भूनें। इन खड़े मसालों को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें।
अब पैन में तुलसी की मंजरी और ताजे पत्ते डालकर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, ताकि इनकी सारी नमी निकल जाए। वरना मॉइश्चर की वजह से मसाला जल्दी खराब हो सकता है। इन तुलसी के भुने हुए पत्तों और मंजरी को खड़े मसालों के साथ मिलाएं। इनमें सौंठ पाउडर, जावित्री और जायफल का टुकड़ा मिलाएं।
ये सारे मसाले ठंडे होने दें, फिर मिक्सर में डालकर पल्स मोड पर चलाएं। ध्यान रखें कि मसालों का बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना ही, बल्कि हल्का दरदरा पीस लेना है। ताकि चाय में इनका स्वाद और खुशबू गहरा आए। चाय का मसाला बनकर तैयार है, इसे एक साफ, सूखे और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रखें।
चाय बनाते हुए मसाला कब मिलाएं?
टपरी जैसी मसालेदार कड़क चाय बनाने के लिए एक पैन में पानी उबलने के लिए रखें। इसमें चीनी, चायपत्ती और चाय का मसाला मिलाएं। अब पानी में जरूरत अनुसार दूध डालें और चाय को पकने दें। आपकी चाय बनकर तैयार हो जाएगी।
(Images Credit- Pinterest, Instagram)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन