Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाChef Pankaj Bhadouria Shares the Right Way to Choose Brinjal
ज्यादा भारी बैंगन हो सकता है कड़वा, शेफ पंकज ने बताया खरीदने का सही तरीका

ज्यादा भारी बैंगन हो सकता है कड़वा, शेफ पंकज ने बताया खरीदने का सही तरीका

संक्षेप:

बैंगन की सब्जी कड़वी क्यों हो जाती है? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने बताया बैंगन खरीदने का सही तरीका जिससे स्वाद खराब होने से बचाया जा सकता है।

Jan 17, 2026 02:48 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रसोई में स्वाद का पूरा खेल सही सामग्री चुनने से शुरू होता है। खासकर बैंगन जैसी सब्जी जो थोड़ी सी लापरवाही के कारण कड़वी हो सकती है। मास्टरशेफ और कुकिंग एक्सपर्ट पंकज भदौरिया ने बैंगन खरीदने को लेकर एक बेहद आसान लेकिन असरदार टिप साझा की है जो हर गृहिणी और होम कुक के काम आ सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
  • शेफ पंकज के अनुसार, बैंगन खरीदते समय उसका वजन सबसे अहम संकेत होता है। अगर कोई बैंगन अपने आकार के मुकाबले बहुत ज्यादा भारी लगे तो समझ जाइए कि उसके अंदर बीजों की मात्रा ज्यादा है। ज्यादा बीज वाला बैंगन अक्सर पकाने पर कड़वा स्वाद देता है और उसकी बनावट भी रेशेदार हो जाती है। ऐसे बैंगन से चाहे भर्ता बनाएं या भरवां सब्जी, स्वाद बिगड़ने का खतरा रहता है।
  • इसके उलट, सही बैंगन वही माना जाता है जो आकार में हल्का, छिलके से चमकदार और चिकना हो। हल्के बैंगन में बीज कम होते हैं जिससे वह जल्दी गलता है और स्वाद में भी बेहतरीन होता है। शेफ का कहना है कि बैंगन को हाथ में उठाकर महसूस करना खरीदारी का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है।

ये भी पढ़ें:अरबी छीलने का सुपर ईजी किचन ट्रिक, शेफ कुणाल ने बताया
  • इसके अलावा, बैंगन की डंठी पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर डंठी हरी और ताजा हो, तो यह संकेत है कि बैंगन नया और फ्रेश है। सूखी, मुरझाई या काली डंठी वाले बैंगन से बचना चाहिए। वहीं, छिलके पर झुर्रियां, कट या दाग-धब्बे भी उसकी गुणवत्ता खराब होने का संकेत देते हैं।

मास्टरशेफ पंकज भदौरिया का कहना है कि सही बैंगन चुनने से ना सिर्फ स्वाद बेहतर होता है, बल्कि खाना पकाने में समय भी कम लगता है। चाहे आप भरवां बैंगन बना रहे हों, भर्ता या साधारण सब्जी- सही बैंगन डिश का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए अगली बार सब्जी मंडी या सुपरमार्केट जाते समय सिर्फ साइज देखकर बैंगन ना उठाएं। उसे हाथ में लेकर उसका वजन जांचें और शेफ के इस आसान नुस्खे को अपनाकर हर बार स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी बनाएं।

ये भी पढ़ें:बेलन के बगैर एक बार में ही बना पाएंगी 12-15 पूड़ियां, आजमा लें ये हैक
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।