ज्यादा भारी बैंगन हो सकता है कड़वा, शेफ पंकज ने बताया खरीदने का सही तरीका
बैंगन की सब्जी कड़वी क्यों हो जाती है? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने बताया बैंगन खरीदने का सही तरीका जिससे स्वाद खराब होने से बचाया जा सकता है।
रसोई में स्वाद का पूरा खेल सही सामग्री चुनने से शुरू होता है। खासकर बैंगन जैसी सब्जी जो थोड़ी सी लापरवाही के कारण कड़वी हो सकती है। मास्टरशेफ और कुकिंग एक्सपर्ट पंकज भदौरिया ने बैंगन खरीदने को लेकर एक बेहद आसान लेकिन असरदार टिप साझा की है जो हर गृहिणी और होम कुक के काम आ सकती है।
- शेफ पंकज के अनुसार, बैंगन खरीदते समय उसका वजन सबसे अहम संकेत होता है। अगर कोई बैंगन अपने आकार के मुकाबले बहुत ज्यादा भारी लगे तो समझ जाइए कि उसके अंदर बीजों की मात्रा ज्यादा है। ज्यादा बीज वाला बैंगन अक्सर पकाने पर कड़वा स्वाद देता है और उसकी बनावट भी रेशेदार हो जाती है। ऐसे बैंगन से चाहे भर्ता बनाएं या भरवां सब्जी, स्वाद बिगड़ने का खतरा रहता है।
- इसके उलट, सही बैंगन वही माना जाता है जो आकार में हल्का, छिलके से चमकदार और चिकना हो। हल्के बैंगन में बीज कम होते हैं जिससे वह जल्दी गलता है और स्वाद में भी बेहतरीन होता है। शेफ का कहना है कि बैंगन को हाथ में उठाकर महसूस करना खरीदारी का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है।
- इसके अलावा, बैंगन की डंठी पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर डंठी हरी और ताजा हो, तो यह संकेत है कि बैंगन नया और फ्रेश है। सूखी, मुरझाई या काली डंठी वाले बैंगन से बचना चाहिए। वहीं, छिलके पर झुर्रियां, कट या दाग-धब्बे भी उसकी गुणवत्ता खराब होने का संकेत देते हैं।
मास्टरशेफ पंकज भदौरिया का कहना है कि सही बैंगन चुनने से ना सिर्फ स्वाद बेहतर होता है, बल्कि खाना पकाने में समय भी कम लगता है। चाहे आप भरवां बैंगन बना रहे हों, भर्ता या साधारण सब्जी- सही बैंगन डिश का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए अगली बार सब्जी मंडी या सुपरमार्केट जाते समय सिर्फ साइज देखकर बैंगन ना उठाएं। उसे हाथ में लेकर उसका वजन जांचें और शेफ के इस आसान नुस्खे को अपनाकर हर बार स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी बनाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
