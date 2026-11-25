शेफ पंकज भदौरिया ने बताया एयर फ्रायर में भूलकर भी ना पकाएं ये 5 तरह के फूड, हो जाएंगे खराब
मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर किया कौन से ऐसे फूड हैं जिन्हें भूलकर भी एयर फ्रायर में नहीं पकाना चाहिए। ना केवल खाना खराब हो जाएगा बल्कि आपका एयर फ्रायर भी गंदा और खराब हो सकता है।
एयर फ्रायर खरीद लिया लेकिन पता ही नहीं कि कौन सी डिश बनानी है और कौन सी नहीं, ऐसे में सोच-सोचकर दिमाग खराब हो जाता है कि पैसे बर्बाद हो गए। लेकिन अपने एयर फ्रायर को अगर स्मार्ट तरीके से यूज करें तो एक से बढ़कर एक डिशेज बनाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमे कुछ खास तरह के फूड भूलकर भी नहीं पकने के लिए रखने चाहिए नहीं तो एयर फ्रायर भी खराब होगा और आपकी डिश भी नहीं बनकर रेडी होगी। शेफ पंकज भदौरिया ने ऐसे ही 5 फूड्स की लिस्ट शेयर की है, जिसे एयर फ्रायर में भूलकर भी नहीं पकाना चाहिए।
एयर फ्रायर में इन 5 तरह के फूड्स को गलती से भी ना पकाएं
पॉपकॉर्न
अगर आप सोच रहे कि आपका एयर फ्रायर मक्के के दानों को पॉपकॉर्न बनाने में मदद करेगा तो इस ख्याली बात को छोड़ दें। क्योंकि एयर फ्रायर में मक्के के दानों को एक जैसा टेंपरेचर नहीं मिलता। जिसकी वजह से सारे दाने पॉप नहीं होते और पॉपकार्न नहीं बनता। कुछ मक्के के दाने जल जाएंगे और कुछ पॉपकॉर्न बनेंगे और कुछ कच्चे ही रह जाएंगे। तो शेफ पंकज भदौरिया बताती हैं कि एयर फ्रायर में पॉपकॉर्न बनाने की गलती ना करें।
सॉस वाले फूड
ग्रेवी, करी, सूप जैसे गीले फूड को एयर फ्रायर में पकाने की गलती ना करें। ये इधर-उधर गिरेंगे और जल भी जाएंगे। एयर फ्रायर में सूखे फूड को पकाना ज्यादा आसान होता है।
गीले बैटर वाली चीजें
ऐसे फूड जिनका बैटर गीला हो जैसे आलू-गोभी के पकौड़े, बैटर को गीला करके कुछ भी ना पकाएं। नहीं तो सारा बैटर एयर फ्रायर की बास्केट में टपक कर उसे गंदा कर देगा और साइड से बास्केट जल भी जाएंगी, जिसे साफ करना एक टास्क बन जाएगा। अगर पकौड़े बनाने ही हैं तो बैटर को बिल्कुल गाढ़ा रखें जिससे कि वो टपके नहीं और आपका एयर फ्रायर भी खराब ना हो।
चावल और अनाज
एयर फ्रायर में भूलकर भी चावल या किसी तरह की दाल और अनाज पकाने की गलती ना करें। क्योंकि एयर फ्रायर में पानी ठीक से नहीं उबलता और बिना पानी ठीक से उबले चावल, दाल जैसे अनाज कैसे पकेंगे। तो कभी भी इन चीजों को ट्राई करने की गलती ना करें।
बहुत ज्यादा भरकर ना पकाएं
एयर फ्रायर में पकाना है तो बास्केट में फूड की मात्रा जरूरत से ज्यादा ना भरें। जैसे आप टिक्का, कटलेट या फ्राईज को रख रहें तो उनके नेट में थोड़ा स्पेस छोड़ें। अगर स्पेस नहीं होता तो कुछ भी एयर फ्राय नहीं होगा और फूड गर्माहट में अपनी स्टीम से पकना स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ भी क्रिस्पी नहीं रह जाएगा। इसलिए हमेशा उतना ही फूड बास्केट की जाली पर रखें जितने से एयर आसानी से सर्कुलेट हो सके और खाना क्रिस्पी अंदर तक पक सके।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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