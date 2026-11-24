भिंडी की सब्जी उंगलियाँ चाट-चाटकर खाएंगे घरवाले, शेफ की 3 सीक्रेट टिप्स करें नोट
भिंडी की मसालेदार सब्जी रोटी पराठे के साथ खूब टेस्टी लगती है। लेकिन कई बार इसके चिपचिपेपन की वजह से सारा स्वाद बिगड़ जाता है। शेफ मीनाक्षी ने इसी से जुड़ी टिप्स साझा की हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप हर बार परफेक्ट भिंडी की सब्जी बना सकते हैं।
भिंडी की सब्जी बच्चों से ले कर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। मसालों में लिपटी हुई इसकी सब्जी, पराठे के साथ तो और भी मजेदार लगती है। वैसे तो भिंडी की सब्जी बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से वो स्वाद नहीं आ पाता। आपने नोटिस किया होगा कि भिंडी में एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिस वजह से कई बार सब्जी का टेक्चर भी खराब हो जाता है। सब्जी का ये चिपचिपापन कम करने के लिए आपको ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 टिप्स ध्यान में रखें। शेफ मीनाक्षी सोनी जैन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए 3 टिप्स साझा की हैं, जिन्हें भिंडी बनाते हुए आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे भिंडी खिली-खिली बनेगी और उसका टेस्ट काफी ज्यादा एन्हांस हो जाएगा। आइए जानते हैं।
भिंडी की सब्जी टेस्टी बनाने के लिए 3 नियम याद रखें
1) नींबू का रस या अमचूर पाउडर मिलाएं
शेफ बताती हैं कि भिंडी की सब्जी में अगर चिपचिपापन ज्यादा हो गया है, तो नींबू के रस की दो से तीन बूंद मिला दें।इससे नींबू का टेस्ट भी नहीं आएगा और सब्जी का टेक्चर भी खिला-खिला आएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है, तो जरा सा अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। इसकी हल्की सी खटास सब्जी के स्वाद को भी दोगुना कर देगी।
2) भिंडी पकाने के बाद डालें टमाटर-प्याज
भिंडी की सब्जी बनाते हुए ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि टमाटर-प्याज फ्राई करने के बाद भिंडी एड करते हैं। जबकि ये तरीका सही नहीं है। शेफ बताती हैं कि आपको सबसे पहले भिंडी फ्राई करनी चाहिए। जब इसका कच्चापन निकल जाए और ये हल्की पकने लगे, उसके बाद टमाटर और फिर प्याज एड करें। इससे सब्जी में चिपचिपापन नहीं आएगा और वो ज्यादा टेस्टी बनेगी।
3) भिंडी को कभी ढककर ना पकाएं
भिंडी की सब्जी को कभी भी ढककर नहीं पकाना चाहिए। जब आप इसे पकाने के लिए ढक्कन से कवर कर देते हैं, तो अंदर-अंदर भाप बनने लगती है। इस भाप की वजह से मॉइश्चर बनता है और भिंडी की सब्जी का चिपचिपापन बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी भिंडी की सब्जी बनाएं तो ऊपर से किसी ढक्कन से कवर ना करें।
भिंडी का चिपचिपापन कम करने में काम आएंगे ये टिप्स
- भिंडी धोने के बाद तुरंत काटने से बचना चाहिए। पानी की नमी भिंडी के साथ मिलकर चिपचिपापन और बढ़ सकता है। इसलिए धोने के बाद भिंडी को सूखने दें, फिर काटें।
- भिंडी के ज्यादा छोटे टुकड़े काटने से बचें।
- भिंडी की रसेदार सब्जी बना रहे हैं, तो थोड़ी सी दही या इमली का पानी एड करें। इससे भिंडी का चिपचिपापन कम होगा।
- भिंडी के टुकड़ों को पहले तेल में फ्राई कर लें। इससे भिंडी कुरकुरी बनती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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