चाय छलनी साफ करने के लिए शेफ ने अपनाया वायरल तरीका, देखिए क्या मिला रिजल्ट

चाय छानने के लिए छलनी का इस्तेमाल रोजाना किया जाता है, इसलिए ये जल्दी गंदी भी हो जाती है। घर पर इस छलनी को साफ करने के लिए शेफ कुणाल कपूर ने इंटरनेट पर वायरल हो रहे नुस्खे को अपनाया है। देखिए, क्या रिजल्ट आया।

चाय की पत्तियों में टैनिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक होता है, जो चाय को गहरा रंग और कड़क स्वाद देने का काम करता है। जब आप बार-बार चाय छानते हैं, तो यह टैनिन छलनी की जाली पर एक पतली परत में जमा हो जाता है, जो धीरे-धीरे सख्त और गहरे भूरे या काले रंग की हो जाती है। ये चायपत्ती के छोटे-छोटे कण होते हैं तो छलनी में चिपक जाते हैं और फिर ये रोजाना की सफाई से साफ नहीं होते हैं और ये दाग समय के साथ सख्त हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर छलनी साफ करने का एक तरीका वायरल हो रहा है। जिसे शेफ कुणाल कपूर ने अपनाया और इस नुस्खे से छलनी साफ करने की कोशिश की। देखिए उन्हें क्या रिजल्ट मिला।

शेफ कुणाल ने अपनाया छलनी साफ करने का वायरल तरीका इस नुस्खे को अपनाने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी भरे और फिर इसे गर्म करने के लिए आंच पर रखें। अब इसमें बेकिंग सोडा, लिक्विड सोप डालें। फिर इस पानी में स्टील की छन्नियों को पानी में भिगो दें। छलनी को पानी में 3 से 5 मिनट के लिए भिगोकर रखें। शेफ कुणाल ने भी इसी तरह से छन्नियों को भिगोया और बाहर निकालने पर पाया की दाग बहुत हल्के हो चुके थें। उन्होंने बचे हुए दाग को साफ करने के लिए दो ट्रिक को अपनाया।

ब्रश से किया साफ कुणाल कपूर ने छलनी पर बचे हुए दाग को साफ करने के लिए एक टूथब्रश का इस्तेमाल किया। इसके लिए बेकिंग सोडा के पानी में भिगोकर छलनी को बाहर निकाल लें और फिर टूथब्रश को बचे हुए दाग पर रगड़ें।

ये एक ट्रिक करेगी कमाल शेफ कुणाल ने दो तरीकों को अपनाने के बाद छलनी को साफ करने के लिए एक ट्रिक को अपनाया जिसमें उन्होंने छलनी को आंच पर जलाया। इस आखिरी ट्रिक को अपनाते ही आप पाएंगे की छलनी पूरी तरह से साफ हो जाएगी।