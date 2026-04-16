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चाय छलनी साफ करने के लिए शेफ ने अपनाया वायरल तरीका, देखिए क्या मिला रिजल्ट

Apr 16, 2026 09:30 am ISTAvantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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चाय छानने के लिए छलनी का  इस्तेमाल रोजाना किया जाता है, इसलिए ये जल्दी गंदी भी हो जाती है। घर पर इस  छलनी को साफ करने के लिए  शेफ कुणाल कपूर ने इंटरनेट पर वायरल हो रहे नुस्खे को अपनाया है। देखिए, क्या रिजल्ट आया।

चाय छलनी साफ करने के लिए शेफ ने अपनाया वायरल तरीका, देखिए क्या मिला रिजल्ट

चाय की पत्तियों में टैनिन नामक एक प्राकृतिक यौगिक होता है, जो चाय को गहरा रंग और कड़क स्वाद देने का काम करता है। जब आप बार-बार चाय छानते हैं, तो यह टैनिन छलनी की जाली पर एक पतली परत में जमा हो जाता है, जो धीरे-धीरे सख्त और गहरे भूरे या काले रंग की हो जाती है। ये चायपत्ती के छोटे-छोटे कण होते हैं तो छलनी में चिपक जाते हैं और फिर ये रोजाना की सफाई से साफ नहीं होते हैं और ये दाग समय के साथ सख्त हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर छलनी साफ करने का एक तरीका वायरल हो रहा है। जिसे शेफ कुणाल कपूर ने अपनाया और इस नुस्खे से छलनी साफ करने की कोशिश की। देखिए उन्हें क्या रिजल्ट मिला।

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शेफ कुणाल ने अपनाया छलनी साफ करने का वायरल तरीका

इस नुस्खे को अपनाने के लिए एक बड़े बर्तन में पानी भरे और फिर इसे गर्म करने के लिए आंच पर रखें। अब इसमें बेकिंग सोडा, लिक्विड सोप डालें। फिर इस पानी में स्टील की छन्नियों को पानी में भिगो दें। छलनी को पानी में 3 से 5 मिनट के लिए भिगोकर रखें। शेफ कुणाल ने भी इसी तरह से छन्नियों को भिगोया और बाहर निकालने पर पाया की दाग बहुत हल्के हो चुके थें। उन्होंने बचे हुए दाग को साफ करने के लिए दो ट्रिक को अपनाया।

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ब्रश से किया साफ

कुणाल कपूर ने छलनी पर बचे हुए दाग को साफ करने के लिए एक टूथब्रश का इस्तेमाल किया। इसके लिए बेकिंग सोडा के पानी में भिगोकर छलनी को बाहर निकाल लें और फिर टूथब्रश को बचे हुए दाग पर रगड़ें।

ये एक ट्रिक करेगी कमाल

शेफ कुणाल ने दो तरीकों को अपनाने के बाद छलनी को साफ करने के लिए एक ट्रिक को अपनाया जिसमें उन्होंने छलनी को आंच पर जलाया। इस आखिरी ट्रिक को अपनाते ही आप पाएंगे की छलनी पूरी तरह से साफ हो जाएगी।

कमेंट में लोगों ने बताया एक्सपीरियंस

एक यूजर ने कमेंट करके बताया की उन्होंने इस तरकीब को अपनााय है और ये हमेशा कारगर साबित हुई है, हालांकि वह बताते हैं छलनी को गर्म पानी, बेकिंग सोडा और डिशवॉशर लिक्विड में 3-5 मिनट नहीं, बल्कि 30-40 मिनट तक भिगोना चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने बताया की जब आप उबलते पानी में सिर्फ सोडा मिलाते हैं तब भी ये उतनी ही असरदार साबित होगा। इसके अलावा एक यूजर ने बताया कि छलनी में सोडा पाउडर और कोई भी सोप लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ने के बाद ब्रश से रगड़ने पर भी ये एक दम साफ हो जाती है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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