चिपचिपे चावल बनने का झंझट ही खत्म! शेफ कुनाल कपूर ने अप्रूव किया चावल पकाने का ये हैक
Cooking Hack to boil Non sticky Rice: चावलों के चिपचिपे बनने या ओवरकुक हो जाने के डर से परेशान रहती हैं तो शेफ कुनाल कपूर का ये सिंपल हैक ट्राई करें। इस हैक से बने चावल हमेशा नॉन स्टिकी और खिले-खिले बनकर तैयार होंगे।
सोशल मीडिया पर कई सारे हैक वायरल होते हैं। लेकिन ये वाकई में काम के हैं या नहीं इसका पता तो तभी चलता है जब आप उसके खुद ट्राई करते हैं। हम लोग जैसे ही कुछ है शेफ कुनाल कपूर भी ट्राई करते हैं और वो काम के हैं या नहीं इसका एक्सपीरिएंस शेयर करते हैं। लेटेस्ट हैक जो शेफ कुनाल कपूर ने ट्राई किया है वो है नॉनस्टिकी चावल बनाने का हैक। कई बार चावल पकाते समय पानी का अंदाजा नहीं लगता या फिर चावल की वैराइटी अगर डिफरेंट टाइप की होती है तो चावल चिपचिपे से बन जाते हैं। लेकिन इस हैक को जिसे शेफ कुनाल कपूर ने अप्रूव किया है, आजमाया तो कभी भी चावल स्टिकी या फिर कच्चे नहीं बनेंगे।
क्या है वायरल कोलैंडर हैक
दरअसल, सोशल मीडिया पर हैक वायरल हो रहा जिसमे उबलते पानी के बर्तन के ऊपर छन्नी वाले बर्तन को रखा जाता है। ये छन्नी आधा पानी में डूबी रहती है और उबलता पानी इसके ऊपर रहता है। इसमे धुले चावलों को डालकर अगर दस मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो ना केवल चावल अच्छी तरह से कुक होते हैं बल्कि चिपचिपे भी नहीं बनते हैं।
शेफ कुनाल कपूर ने अप्रूव किया ये हैक
शेफ कुनाल कपूर ने इंस्टाग्राम पर इस हैक को शेयर किया है। जिसमे वो छन्नी को उबलते पानी में डालकर तैराते हैं और फिर उसे धुले चावलों को डाल देते हैं। जिससे चावल छन्नी या यानी कोलेंडर में ही रहते हैं लेकिन पानी में पकते रहते हैं। करीब 10 मिनट बाद चावलों को बड़े ही आसानी से पानी से बाहर कर देते हैं। प्लेट में पलटने पर ये चावल बिल्कुल खिले-खिले और नॉनस्टिकी बनकर तैयार होते हैं। तो अगली बार चावल पकाना हो तो इस कोलेंडर हैक को जरूर ट्राई करें। बासमती चावल की तरह हर दाना खिला-खिला बनकर तैयार होगा।
पास्ता भी बनेगा नॉनस्टिकी
इस हैक की मदद से पास्ता और नूडल्स जैसीचीजों को भी उबाला जा सकता है। जिससे बगैर चिपचिपा और बगैर ओवर कुक हुए पास्ता और नूडल्स पक जाएंगे और आपको उनके पानी को छानने का काम भी अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो अगली बार जब भी चावल पकाने हो या फिर पास्ता-नूडल्स जैसी चीजों को कुक करना हो तो बिना झंझट फटाफट ये छन्नी वाला हैक ट्राई करें। ना स्टिकी बनने का डर ना ओवर कुक होने की शंका, मिनटों में कुकिंग पूरी हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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