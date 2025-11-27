Hindustan Hindi News
पत्तागोभी-कटहल जैसी सब्जियों को काटना हो जाएगा आसान, शेफ कुनाल ने बताया आसान तरीका

संक्षेप:

How to cut cabbage jackfruit vegetables easily: पत्तागोभी, कटहल, ब्रोकली जैसी सब्जियों को काटना मुश्किल लगता है तो शेफ कुनाल कपूर की ये आसान ट्रिक जान लें। जिसकी मदद से वो फटाफट इन सब्जियों को काटने का तरीका बता रहें।

Thu, 27 Nov 2025 07:20 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सब्जियों को पकाने से ज्यादा उसे काटने का झंझट लगता है। सर्दियां हो तो पत्तागोभी और ब्रोकली, गोभी काटना मुश्किल लगता है तो वहीं गर्मी में कटहल को काटना झंझटभरा काम लगता है। लेकिन अब ये काम जरा भी मुश्किल नहीं रह जाएगा। शेफ कुनाल कपूर ने पत्तोगाभी, गोभी से लेकर कटहल और नारियल को काटने का बिल्कुल आसान सा तरीका दिखा दिया है। जिसकी मदद से आपकी सब्जियां भी झटपट कटकर रेडी हो जाएंगी।

फूलगोभी या ब्रोकली

ब्रोकली को काटने का तरीका शेफ कुनाल कपूर ने बिल्कुल आसान सा बताया है। इसे काटने के लिए सबसे पहले ब्रोकली के एक-एक फूल को किनारे से अलग कर लें। फिर इन फूलों की डंठल को छीलकर काटें। इस तरह से ब्रोकली हो या फिर फूलगोभी दोनों बहुत आसानी से काट लेंगे और कुछ भी वेस्टेज नहीं निकलेगा।

पत्तागोभी

पत्तागोभी को काटने का तरीका भी बहुत आसान है। शेफ कुनाल ने बताया कि बस ऊपर के दो से तीन पत्तों को हटा दें। फिर डंठल के पास से दो भाग में काट लें। अब कटे हुए भाग में से डंठल को काटकर हटा दें। फिर पत्तागोभी को फिर से दो भाग में काट लें और पत्तागोभी के पत्तों की लेयर को दो भाग में कर लें। अब इन लेयर को पकड़कर काटें।

कटहल को काटने का तरीका

कटहल को काटने के लिए किसी गहरे बर्तन में ठंडा पानी भरें और उसमे नमक और हल्दी डाल दें। अब चाकू की धार पर तेल लगाएं और अब कटहल काटने के लिए तैयार है। चाकू की मदद से पहले कटहल की डंठल काट कर रस को निकल जाने दें। फिर कटहल को दो भाग में काटें और बीच की स्टेम पर लगे दूध को भी साफ कर लें। छिलके को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें।

नारियल

शेफ कुनाल कपूर ने नारियल को काटने का भी आसान तरीका बताया है। नारियल के कड़े खोल को तोड़ने के लिए बस बेलन को नारियल पर बनी तीन लाइनों पर हल्के हाथों से कई बार मारें तो ये आसानी से टूट जाएगा। फिर इस टूटे हुए नारियल को गैस पर दो से तीन मिनट तक के लिए गर्म करें। इससे अंदर का नारियल बड़े ही आसानी से बाहर आ जाएगा। बस चाकू की मदद से इसे बाहर कर लें और ब्राउन लेयर को पीलर की मदद से छीलकर हटा दें। बस अब इस नारियल से चटनी या ग्रेवी बना लें।

