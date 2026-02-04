पनीर पकौड़े टेस्टी बनाने हैं तो नोट कर लें 5 टिप्स, शेफ हरपाल ने बताया रेस्टोरेंट वाला सीक्रेट!

पनीर की हर डिश लगभग सभी को पसंद आती है लेकिन इसके पकौड़ों का कोई जवाब नहीं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, खासतौर से हरी चटनी के साथ। हल्की भूख लगी हो और कुछ स्पेशल खाने का मन करे, तो फटाफट बेसन और मसालों के बैटर में पनीर के टुकड़े कोट कर लें और तल कर पकौड़े बना लें। यूं तो पूरा प्रॉसेस काफी आसान है लेकिन अगर रेस्टोरेंट स्टाइल पकौड़े बनाने हैं तो बस कुछ छोटी-छोटी टिप्स हैं, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। शेफ हरपाल सिंह ने बढ़िया पनीर पकौड़े बनाने की कुछ टिप्स शेयर की हैं, जिन्हें नोट कर लेंगी तो हर बार इतने टेस्टी पकौड़े बनेंगे कि दोबारा आप रेस्टोरेंट से इन्हें ऑर्डर करने की सोचेंगी भी नहीं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं।