घी शुद्ध है या मिलावटी? डॉ. रमिता कौर ने बताए 2 आसान घरेलू टेस्ट

घी शुद्ध है या मिलावटी? डॉ. रमिता कौर ने बताए 2 आसान घरेलू टेस्ट

संक्षेप:

घी को सेहत का सुपरफूड माना जाता है, लेकिन मिलावट इसकी गुणवत्ता और फायदे दोनों को कम कर सकती है। डॉ. रमिता कौर बता रही हैं दो आसान टेस्ट, जिनसे आप मिनटों में घी की शुद्धता जांच सकते हैं।

Jan 30, 2026 03:30 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय रसोई में घी को 'सुपरफूड' माना जाता है। आयुर्वेद में घी पाचन, इम्युनिटी, हार्मोन बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी बताया गया है। लेकिन सवाल यह है- जो घी आप रोज खा रहे हैं, क्या वह वाकई शुद्ध है? आजकल बाजार में मिलावटी घी की समस्या तेजी से बढ़ रही है जिसमें वनस्पति घी, रिफाइंड ऑयल या केमिकल फ्लेवर मिलाए जाते हैं। ऐसे घी से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है।

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉ. रमिता कौर के अनुसार, सिर्फ ब्रांड नाम या पैकेजिंग देखकर भरोसा करना सही नहीं है। अच्छी बात यह है कि घी की शुद्धता जांचने के लिए किसी लैब की जरूरत नहीं- आप यह काम घर पर ही दो आसान टेस्ट से कर सकते हैं।

टेस्ट 1: पानी वाला टेस्ट (Water Test) - यह टेस्ट घी की शुद्धता जांचने का सबसे सरल तरीका है।

  • कैसे करें: एक गिलास में सामान्य तापमान का साफ पानी लें। अब उसमें एक चम्मच घी डालें और ध्यान से देखें।
  • परिणाम कैसे समझें: शुद्ध घी पानी की सतह पर ही तैरता रहेगा और पानी में नहीं घुलेगा। मिलावटी घी धीरे-धीरे पानी में घुलने लगेगा या नीचे बैठ सकता है।
  • डॉ. रमिता कौर बताती हैं कि शुद्ध घी की संरचना पानी से अलग होती है, इसलिए वह पानी में मिक्स नहीं होता। अगर घी घुल जाए, तो यह मिलावट का संकेत हो सकता है।

टेस्ट 2: हथेली वाला टेस्ट (Palm Test) - यह टेस्ट और भी आसान है और सिर्फ कुछ सेकंड लेता है।

  • कैसे करें: अपनी हथेली पर आधा चम्मच घी रखें और कुछ सेकंड इंतजार करें।
  • परिणाम कैसे समझें: शुद्ध घी तुरंत पिघलने लगेगा। नकली या मिलावटी घी देर से पिघलेगा या चिपचिपा महसूस होगा।
  • इसका कारण यह है कि शुद्ध घी का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 37°C होता है, जो हमारे शरीर के तापमान के बराबर है। इसलिए असली घी हथेली की गर्माहट से तुरंत पिघल जाता है।

क्यों भरोसेमंद हैं ये टेस्ट? डॉ. रमिता कौर के अनुसार, ये दोनों टेस्ट साइंटिफिक लॉजिक पर आधारित हैं, घर पर किए जा सकते हैं और सिर्फ 2 मिनट लेते हैं। नियमित रूप से इन्हें अपनाकर आप अपने परिवार को मिलावटी फैट्स से बचा सकते हैं। अगली बार घी खरीदने या इस्तेमाल करने से पहले इन आसान टेस्ट को जरूर आजमाएं।

शुद्ध घी खाना क्यों है जरूरी?

मिलावटी घी लंबे समय तक सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल असंतुलन और सूजन बढ़ सकती है। वहीं, शुद्ध देसी घी आंतों की सेहत सुधारता है, इम्युनिटी मजबूत करता है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए फायदेमंद होता है।

Kitchen Tips

Kitchen Tips