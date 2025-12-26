फ्रिज में ऐसी रखेंगी धनिया तो 15 दिनों तक भी नहीं होगा खराब, चटोरी चेतना ने बताया मस्त हैक!

संक्षेप: Kitchen Tips: किचन से जुड़ी टिप्स शेयर करने वाली चेतना भल्ला ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बड़ा ही सिंपल सा हैक शेयर किया है। इससे आपका धनिया लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और उसकी खुशबू और रंगत भी बरकरार रहेगी।

लगभग कोई सी भी डिश हो, उसमें जरा सा फ्रेश हरा धनिया एड कर दो, किसी मैजिक से कम काम नहीं करता। डिश के स्वाद से ले खुशबू तक, दोनों एन्हांस हो जाते हैं। खैर, हरे धनिया के साथ एक प्रॉब्लम बड़ी आम है और वो है इसका जल्दी से खराब हो जाना। या तो ये बाहर रखा-रखा सूख जाता है, वरना फ्रिज में इसकी पत्ती गलकर सड़ने लगती हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि धनिया को लंबे समय तक फ्रेश कैसे रखें। आज हम आपकी इसी प्रॉब्लम का सिंपल सा हल ले कर आए हैं। अक्सर किचन से जुड़े हैक शेयर करने वाली चेतना भल्ला ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बड़ा ही सिंपल सा हैक शेयर किया है। इससे आपका धनिया लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और उसकी खुशबू और रंगत भी बरकरार रहेगी। आइए जानते हैं।

इस हैक से लंबा चलेगा हरा धनिया 'चटोरी चेतना' बताती हैं कि अगर आप बार-बार हरा धनिया लेती हैं और वो बार-बार ही खराब हो जाता है, तो उसे स्टोर करने का ये हैक आपको ट्राई करना चाहिए। ये बाकी सभी तरीकों से बेहतर काम करता है और धनिया की खुशबू लंबे समय तक बरकार रहती है। इसके लिए आपको सबसे पहले फ्रेश हरा धनिया अच्छी तरह धो लेना है ताकि उसमें कोई भी धूल-मिट्टी ना रहे। फिर इसे एक किचन टॉवल की मदद से सूखा लें।

अब धनिया पत्ता को बारीक-बारीक काट लें और एक आइस ट्रे में शिफ्ट कर लें। जिस तरह आप बर्फ जमाने के लिए ट्रे में पानी भरती हैं, उसी तरह ही आपको उसमें धनिया पत्ती डालनी हैं। इसके बाद सरसों का तेल हल्का गर्म कर लें और जब वो ठंडा हो जाए, तो उसे भी आइस ट्रे में धनिया के साथ डालें। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकती हैं। अब आइस ट्रे को फ्रीजर में स्टोर कर लें। जब भी फ्रेश हरा धनिया चाहिए तो एक क्यूब निकालकर डाल लें।