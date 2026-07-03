क्रिस्पी भिंडी बनाने जा रहीं तो ये 8 हैक याद रखें, चटोरी चेतना ने किए शेयर
Hack to make crispy Bhindi: भिंडी हमेशा क्रिस्पी नहीं बनती तलने के बाद नरम पड़ जाती हैं तो इन 8 हैक को जरूर याद रखें। जिन्हें चटोरी चेतना ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है।
क्रिस्पी भिंडी का स्वाद काफी सारे लोगों को बेहद पसंद होता है। लेकिन ये भिंडी इतनी आसानी से क्रिस्पी नहीं पाती। अगर आपकी कुरकुरी भिंडी की रेसिपी उतनी टेस्टी और मजेदार नहीं बनती। भिंडी बहुत जल्दी नरम हो जाती है तो चटोरी चेतना के ये 7 हैक फॉलो करें। जिससे हर बार आपकी भिंडी बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होंगी। बस ये 7 हैक जरूर फॉलो करें।
चटोरी चेतना के हैक
इंस्टाग्राम पर चटोरी चेतना पेज पर कुरकुरी भिंडी बनाने के 7 आसान से हैक फॉलो किए गए हैं। जिसे फॉलो करने पर आपकी ओकरा भी बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी।
हैक नंबर 1
ताजी भिंडी को धोने से पहले दस मिनट के लिए बर्फ वाले पानी में छोड़ दें। भिंडी बिल्कुल ठंडी होगी और ठंड से अंदर का पानी और नमी जमने लगेगा। जिससे भिंडी ज्यादा क्रिस्पी बनेगी।
हैक नंबर 2
भिंडी को धोने के बाद साफ-सूखे कपड़े से खूब अच्छी तरह से पोंछ दें। जिससे सारा पानी सूख जाए। अगर पानी होगा तो भिंडी काटने पर तेजी से नम होगी और क्रिस्पी बनने में मुश्किल करेगी।
हैक नंबर 3
भिंडी काटने पर लसा छोड़ती है और चाकू पर लगा लेस हर अगली भिंडी पर भी लग जाता है। इससे बचने के लिए चाकू के ऊपर विनेगर लगा दें। फिर भिंडियों को काटें। इससे लसा चाकू पर नहीं चिपकेगा और भिंडियों पर भी नहीं लगेगा।
हैक नंबर 4
भिंडी को लंबाई में चार इंच के टुकड़े में काटें और फिर उन्हें दो से चार भाग में पतला-पतला कर दें। जितना पतला टुकड़ा करेंगी उतना ज्यादा क्रिस्पी होगा। वहीं चाकू पर लगा विनेगर इन सारी भिंडियों को लसे-चिपचिपेन से दूर रखेगा।
हैक नंबर 5
कटी हुई भिंडी में धनिया और जीरा पाउडर डालने के साथ लाल मिर्ची का पाउडर ना डालें बल्कि पेपरिका पाउडर डालें। ये तीखा और स्पेशल मसालों वाला होता है। जिसका टेस्ट बच्चे काफी पसंद करते हैं। सबसे आखिरी में डालें नींबू का रस। इससे भिंडी कड़ाही में जाने पर लेस नहीं छोड़ेगी।
हैक नंबर 6
भिंडी की क्रिस्पी करना है तो बेसन के साथ चावल का आटा डालें। साथ ही नमक को सबसे आखिर में डालें। जिससे ये मॉइश्चर ना छोड़े।
हैक नंबर 7
कभी भी भिंडी को हाथ से ना मिक्स करें। बल्कि जिस बाउल में रखी है उस पर प्लेट रखकर ढंके और फिर दोनों हाथों से हिलाकर शेक करें। इससे सारे मसाले अच्छी तरह से भिंडी पर कोट हो जाएंगे। फिर कड़ाही में तेल इतना गर्म हो कि भिंडी तेल में जाते ही ऊपर आने। इससे वो फटाफट क्रिस्पी बनकर बाहर निकलेंगी।
बोनस हैक
बोनस हैक जो आपकी कुरकुरी भिंडी को कुरकुरा बनाकर रखने में मदद करेगा। फ्राई हो चुकी क्रिस्पी भिंडी को किसी टिश्यू पेपर पर रखने की बजाय जाली वाले बर्तन पर रखें। जिससे ये नीचे से नमी ना पकड़ें और कुरकुरी बनी रहें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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