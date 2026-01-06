बेलते समय फट जाता है आलू-मूली का पराठा? सीखें चटोरी चेतना और पंकज भदौरिया का सीक्रेट जुगाड़
आलू, मूली, प्याज या गोभी वगैरह के भरे पराठे बेलते समय फट जाते हैं? अगर आप भी परेशान हैं तो यहां जानी-मानी शेफ और किचन हैक एक्सपर्ट से सीख लें कि वे बढ़िया पराठे बनाने के लिए क्या करती हैं।
सर्दी के मौसम में किचन से आती हुई गरमा-गरम पराठों की खुशबू एक अलग लेवल का सुख है। चाय के साथ आलू के पराठे हों या डिनर में टमाटर की चटनी के साथ गोभी-मूली के पराठे, शायद ही कोई होगा जिन्हें इनका लालच ना हो। पराठे बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत इसको भरने के बाद बेलने में आती है। कई बार अंदर स्टफिंग कम रह जाती है तो प्लेन पराठे का स्वाद मुंह में आता है। कभी बेलते समय पराठा फट जाता है तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अगर आपको भरवां पराठे पसंद हैं तो यहां शेफ पंकज भदौरिया और चटोरी चेतना दोनों ने हैक्स बताए हैं, चेक करें आपको किसका तरीका बेहतर लगा।
चटोरी चेतना ने बताया ये तरीका
पराठे बनाने में आपको भी दिक्कत होती है तो चटोरी चेतना का ये हैक आजमा सकते हैं। चेतना ने बताया है कि आटे की लोई को गोल बेलने के बाद इसके स्टफिंग को अच्छी तरह भर लें। इसके बाद लोई को समोसे के शेप में मोड़ लें। इसके बाद पराठे को बेल लें, पराठा फटेगा नहीं। हालांकि इसका शेप गोल नहीं होगा लेकिन आप घर पर इसी शेप में बनाकर खा सकते हैं।
चटोरी चेतना ने बताया कि इस हैक से उन्होंने मूली का पराठा बनाया जिसे बेलना काफी कठिन होता है लेकिन वो भी नहीं फटा।
ये है पंकज भदौरिया की ट्रिक
वहीं पंकज भदौरिया ने भी भरवां पराठे बनाने के 3 शानदार हैक्स बताए हैं। पहला उन्होंने बताया कि पराठे का आटा ढीला गूंधिये, टाइट नहीं होना चाहिए।
दूसरा आप जो भी स्टफिंग भरें उसमें नमी जरा भी ना हो।
नंबर तीसरा, पराठे को रोल करने से पहले इसके बाहरी भाग को दबा-दबाकर बड़ा कर लें इसके बाद बेलिये।
ढीला आटा गूंधने की ट्रिक
ढीला आटा गूंधने के लिए पानी धीरे-धीरे लेकिन ज्यादा डाला जाता है। आटा हल्के हाथ से गूंधा जाता है। बाद में घी डालते हैं। गूंधने के बाद चेक करके देखेंगे तो उंगली आसानी से अंदर जाएगी। पराठे का आटा गूंधते समय इसमें हल्का नमक डाल लें
