बेलते समय फट जाता है आलू-मूली का पराठा? सीखें चटोरी चेतना और पंकज भदौरिया का सीक्रेट जुगाड़

संक्षेप:

आलू, मूली, प्याज या गोभी वगैरह के भरे पराठे बेलते समय फट जाते हैं? अगर आप भी परेशान हैं तो यहां जानी-मानी शेफ और किचन हैक एक्सपर्ट से सीख लें कि वे बढ़िया पराठे बनाने के लिए क्या करती हैं।

Jan 06, 2026 10:02 am IST
सर्दी के मौसम में किचन से आती हुई गरमा-गरम पराठों की खुशबू एक अलग लेवल का सुख है। चाय के साथ आलू के पराठे हों या डिनर में टमाटर की चटनी के साथ गोभी-मूली के पराठे, शायद ही कोई होगा जिन्हें इनका लालच ना हो। पराठे बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत इसको भरने के बाद बेलने में आती है। कई बार अंदर स्टफिंग कम रह जाती है तो प्लेन पराठे का स्वाद मुंह में आता है। कभी बेलते समय पराठा फट जाता है तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अगर आपको भरवां पराठे पसंद हैं तो यहां शेफ पंकज भदौरिया और चटोरी चेतना दोनों ने हैक्स बताए हैं, चेक करें आपको किसका तरीका बेहतर लगा।

चटोरी चेतना ने बताया ये तरीका

पराठे बनाने में आपको भी दिक्कत होती है तो चटोरी चेतना का ये हैक आजमा सकते हैं। चेतना ने बताया है कि आटे की लोई को गोल बेलने के बाद इसके स्टफिंग को अच्छी तरह भर लें। इसके बाद लोई को समोसे के शेप में मोड़ लें। इसके बाद पराठे को बेल लें, पराठा फटेगा नहीं। हालांकि इसका शेप गोल नहीं होगा लेकिन आप घर पर इसी शेप में बनाकर खा सकते हैं।

चटोरी चेतना ने बताया कि इस हैक से उन्होंने मूली का पराठा बनाया जिसे बेलना काफी कठिन होता है लेकिन वो भी नहीं फटा।

ये है पंकज भदौरिया की ट्रिक

वहीं पंकज भदौरिया ने भी भरवां पराठे बनाने के 3 शानदार हैक्स बताए हैं। पहला उन्होंने बताया कि पराठे का आटा ढीला गूंधिये, टाइट नहीं होना चाहिए।

दूसरा आप जो भी स्टफिंग भरें उसमें नमी जरा भी ना हो।

नंबर तीसरा, पराठे को रोल करने से पहले इसके बाहरी भाग को दबा-दबाकर बड़ा कर लें इसके बाद बेलिये।

ढीला आटा गूंधने की ट्रिक

ढीला आटा गूंधने के लिए पानी धीरे-धीरे लेकिन ज्यादा डाला जाता है। आटा हल्के हाथ से गूंधा जाता है। बाद में घी डालते हैं। गूंधने के बाद चेक करके देखेंगे तो उंगली आसानी से अंदर जाएगी। पराठे का आटा गूंधते समय इसमें हल्का नमक डाल लें

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में मजबूत पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, ओटीटी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रीडर इंट्रेस्ट की उनकी समझ उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और डिस्कवर-फ्रेंडली कंटेंट बनाने में मदद करती है। काजल साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Biology) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यही बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस, और प्रिवेंटिव केयर जैसे विषयों पर साइंस-आधारित, रिसर्च-ड्रिवेन और एक्सपर्ट-वेरिफाइड रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों के साथ हेल्थ और मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जिनमें वह मेडिकल रिसर्च, डॉक्टर इनपुट और प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित जानकारी पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
