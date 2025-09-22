क्या चाय-कॉफी पीने से नवरात्रि का व्रत टूट जाता है? जानें पीनी चाहिए या नहीं Can You Have Tea or Coffee During Navratri Fasting? Here is What to Know, खाना - Hindustan
क्या चाय-कॉफी पीने से नवरात्रि का व्रत टूट जाता है? जानें पीनी चाहिए या नहीं

Shardiya Navratri 2025: अक्सर व्रत के खानपान से जुड़े सवाल लोगों को कन्फ्यूज करते हैं। इनमें से एक बड़ा ही कॉमन सवाल है कि क्या व्रत में चाय या कॉफी का सेवन कर सकते हैं? आइए जानते हैं।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 01:04 PM
शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। ये नौ दिन माता रानी की उपासना के दिन हैं, जहां कई भक्त व्रत-उपवास भी करते हैं। व्रत के दौरान सिर्फ फलाहारी भोजन ही किया जाता है। हालांकि अक्सर व्रत के खानपान से जुड़े सवाल लोगों को कन्फ्यूज करते हैं। इनमें से एक बड़ा ही कॉमन सवाल है कि क्या व्रत में चाय या कॉफी का सेवन कर सकते हैं? दरअसल कई लोगों को चाय और कॉफी लेने की आदत होती है, जो व्रत में छोड़ना मुश्किल होता है। हालांकि उन्हें डर रहता है कि कहीं चाय या कॉफी लेने से उनका व्रत तो नहीं टूट जाएगा। आइए धार्मिक और सेहत के नजरिए से जानते हैं, व्रत में चाय-कॉफी लेना सही है या नहीं।

क्या चाय-कॉफी लेने से व्रत टूट जाएगा?

व्रत के दौरान खानपान को ले कर लोगों की अलग-अलग मान्यताएं रहती हैं। ऐसे ही कुछ लोग चाय-कॉफी लेना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इनसे भी परहेज करते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पूरी तरह आपकी मान्यताओं पर निर्भर है कि आपको व्रत में चाय-कॉफी लेनी है या नहीं। हालांकि व्रत के दौरान दूध और कुछ मीठा लेना धार्मिक रूप से ज्यादा सही माना जाता है।

हेल्थ के नजरिए से जानें

अगर हेल्थ के नजरिए से देखें तो फास्टिंग के दौरान चाय और कॉफी जैसी ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए। व्रत के दौरान पेट ज्यादातर खाली रहता है, ऐसे में चाय-कॉफी लेने से एसिडिटी, गैस, पेट में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं ज्यादा मात्रा में कैफीन और शुगर लेना आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी ठीक नहीं है। हालांकि आप दिन भर में एक कप चाय या कॉफी ले सकते हैं, जिसमें शुगर ना हो या ना के बराबर हो। इससे आपको तुरंत एनर्जी का बूस्ट भी मिल जाएगा, जो उपवास के दौरान जरूरी है।

Shardiya Navratri

