क्या चाय-कॉफी पीने से नवरात्रि का व्रत टूट जाता है? जानें पीनी चाहिए या नहीं

Shardiya Navratri 2025: अक्सर व्रत के खानपान से जुड़े सवाल लोगों को कन्फ्यूज करते हैं। इनमें से एक बड़ा ही कॉमन सवाल है कि क्या व्रत में चाय या कॉफी का सेवन कर सकते हैं? आइए जानते हैं।

शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। ये नौ दिन माता रानी की उपासना के दिन हैं, जहां कई भक्त व्रत-उपवास भी करते हैं। व्रत के दौरान सिर्फ फलाहारी भोजन ही किया जाता है। हालांकि अक्सर व्रत के खानपान से जुड़े सवाल लोगों को कन्फ्यूज करते हैं। इनमें से एक बड़ा ही कॉमन सवाल है कि क्या व्रत में चाय या कॉफी का सेवन कर सकते हैं? दरअसल कई लोगों को चाय और कॉफी लेने की आदत होती है, जो व्रत में छोड़ना मुश्किल होता है। हालांकि उन्हें डर रहता है कि कहीं चाय या कॉफी लेने से उनका व्रत तो नहीं टूट जाएगा। आइए धार्मिक और सेहत के नजरिए से जानते हैं, व्रत में चाय-कॉफी लेना सही है या नहीं।

क्या चाय-कॉफी लेने से व्रत टूट जाएगा? व्रत के दौरान खानपान को ले कर लोगों की अलग-अलग मान्यताएं रहती हैं। ऐसे ही कुछ लोग चाय-कॉफी लेना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इनसे भी परहेज करते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये पूरी तरह आपकी मान्यताओं पर निर्भर है कि आपको व्रत में चाय-कॉफी लेनी है या नहीं। हालांकि व्रत के दौरान दूध और कुछ मीठा लेना धार्मिक रूप से ज्यादा सही माना जाता है।