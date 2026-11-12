गुड़ ताजा है या खराब! खरीदते हुए ये 3 चीजें देखकर करें पता, शेफ पंकज ने बताया
सर्दियों में गुड़ खूब खाया जाता है। लेकिन मार्केट में मिलने वाले हर गुड़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ऐसे में गुड़ खरीदते समय उसकी ताजगी और गुणवत्ता पहचानने के लिए ये 3 टिप्स आपके काम आ सकती हैं।
खाने के साथ गुड़ छोटा सा टुकड़ा मिल जाए तो मजा आ जाता है। सर्दियों में तो लोग गुड़ का सेवन खासतौर से बढ़ा देते हैं। कभी गुड़ के लड्डू बनते हैं, कभी चाय तो कभी चिक्की और दूसरी मिठाइयां। गुड़ को चीनी का हेल्दी विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। लेकिन बाजार में मिलने वाला हर गुड़ अच्छा नहीं होता है। कई बार लोग रंग और खुशबू देखकर गुड़ खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में अक्सर खराब गुड़ आ जाता है, जो सेहत के लिए भी सही नहीं होता। शेफ पंकज भदौरिया ने इसी से जुड़ी कुछ टिप्स साझा की हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अच्छी क्वालिटी का गुड़ खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं।
गुड़ खरीदते समय ये 3 बातें ध्यान में रखें
1) गुड़ का रंग देखकर चुनें
शेफ पंकज बताती हैं कि गुड़ खरीदते समय सबसे पहले उसका रंग देखें। अगर गुड़ सफेद या गोल्डन रंग का है, तो उसके खरीदने से बचें। ऐसा गुड़ ब्लीच्ड होता है, यानी इसे केमिकली ट्रीट किया जाता है। वहीं काले रंग के गुड़ को गन्ने का रस पकाकर बनाया जाता है। इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता है, इसलिए इसका रंग डार्क होता है।
2) गुड़ को हल्का सा चखकर देखें
गुड़ खरीदने से पहले उसका थोड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालकर चखें। अगर इसका स्वाद हल्का सा भी नमकीन लगे, तो इसे खरीदने से बचें क्योंकि ये अब पुराना हो चुका है। शेफ पंकज के मुताबिक, समय के साथ गुड़ में मौजूद मिनरल्स की वजह से उसका स्वाद हल्का नमकीन हो सकता है। इसलिए गुड़ खरीदते समय ध्यान रखें कि उसमें नमक का जरा सा भी स्वाद ना आए। ताजे गुड़ का स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है।
3) गुड़ को तोड़कर चेक करें
गुड़ खरीदने से पहले उसे हाथों से तोड़कर चेक करें। शेफ बताती हैं कि अगर ये आसानी से टूट रहा है और बहुत सॉफ्ट है, तो हो सकता है कि इसे बनाने में केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो। शुद्ध और बिना मिलावट वाला गुड़ थोड़ा सा सख्त होता है और इसे हाथ से तोड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है।
गुड़ खरीदते समय इन बातों का भी ध्यान रखें
- हमेशा साफ-सुथरी और भरोसमंद जगह से ही गुड़ खरीदें।
- खुले गुड़ में धूल-मिट्टी और नमी की जांच करने के बाद ही खरीदें।
- पैकेट वाला गुड़ खरीदते समय एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें।
- गुड़ घर लाने के बाद एयरटाइट डिब्बे में सूखी और साफ जगह पर ही स्टोर करें।
- गुड़ में किसी की फफूंदी दिखे या स्वाद अजीब लगे तो खाने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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