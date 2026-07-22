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झटपट बनकर तैयार होगा क्रिस्पी डोसा, खरीदें डोसा तवा के ये 6 सुरक्षित विकल्प

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपको भी डोसा खाना पसंद है, मगर घर पर बनने की कोशिश में वो बार-बार तवे पर चिपक जाता है, तो डोसा तवा ट्राई करें। अब बिना मिलावट के मिनटों में घर पर बनकर तैयार होगा।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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अगर डोसा के फैन हैं, तो अब बाहर से मिलावटी और अनहेल्दी डोसा खाना बंद करें। इसकी जगह घर पर मिनटों में बना सकती हैं हेल्दी और क्रिस्पी डोसा! कैसे बनाओगे इसकी चिंता हम पर छोड़ दो, आज हम लाए हैं डोसा तवा के कुछ बेहतरीन विकल्प जिपर डोसा बनाना बेहद आसान है। बिना चिपके एक बार में क्रिस्पी डोसा बनकर बाहर आएगा। इस तरह आप ब्रेकफास्ट हो या डिनर अपना पसंदीदा डोसा किसी भी समय मिनटों में तैयार कर सकती हैं। वहीं इनपर अलग-अलग तरह का चीला भी बनाया जा सकता है। इसलिए मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

झटपट बनकर तैयार होगा क्रिस्पी डोसा, खरीदें डोसा तवा के ये 6 सुरक्षित विकल्प

खरीदें डोसा तवा के ये 6 सुरक्षित विकल्प

Cello का अल्युमिनियम फ्लैट डोसा तवा बड़े कमाल की चीज है। ये नॉन स्टिकी है, इसलिए आप बेफिक्र होकर इनपर फटाफट डोसा तैयार कर सकते हैं। इसमें नॉन स्टिक कोटिंग आएगी, जिस पर कम तेल में आराम से खाना पक सकता है। डोसा के साथ ही चपाती, पराठे, चीला आदि बनाने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। अगर आप भी लंबे समय से डोसा तवा लेने का सोच रहे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका स्क्वायर शेप इसे सामान्य से हटकर यूनीक बना रहा है, जो आमतौर पर घरों में देखने को नहीं मिलता। इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, मौके का लाभ उठाएं।

HAWKINS 28CM डोसा तवा एक नॉन स्टिकी विकल्प है, इसपर डोसा बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपकता और डोसा आराम से निकल आता है। अगर आपको आज तक इसकी शिकायत थी तो अब आपका काम आसान हो जाएगा। इसकी मदद से अब आप भी रोजाना क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकते हैं। साथ में उत्तपम, रोटी, चपाती, नान किसी भी अन्य प्रकार की डिश तैयार करने के लिए ये अच्छा विकल्प है। ये नॉन इंडक्शन बेस के साथ आयेगा, हालांकि, इसमें इंडक्शन बेस वाला ऑप्शन भी उपलब्ध है, चाहे तो वो भी खरीद सकते हैं।

Vinod Zest अल्युमिनियम नॉन स्टिक डोसा तवा की मदद से घर पर क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकती हैं। अलग अलग तरह के डोसा यहां आप मिनटों में बना सकते हैं। 28cm के फ्लैट बेस के साथ आएगा, जो गैस स्टोव के लिए एक अच्छा विकल्प है। स्टार्च रेजिस्टेंस है और 1 साल की वारंटी के साथ आएगा। इसका मटेरियल सुपर ड्यूरेबल है, सालों तक इस्तेमाल के बाद भी जल्दी खराब नहीं होगा। डोसा के अलावा इसपर हेल्दी चीला भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको भी डोसा पसंद है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।

SOLARA कास्ट आयरन डोसा तवा 12 इंच के साइज में आयेगा। अगर आपको भी डोसा पसंद है, मगर बनाने जाओ तो वो चिपक जाता है और तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं निकलता। इसमें आपकी नहीं आपके तवा की गलती है। तवा बदलकर ये डोसा तवा मखरीदें। इसे गैस और इंडक्शन दोनों पर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस डोसा तवा को कास्ट आयरन से तैयार किया गया है, जो एक सुरक्षित विकल्प है। अगर आपको खाना पकाने के लिए नॉन स्टिकी तवा नहीं पसंद, तो ये आपको जरूर पसंद आएगा। हेल्दी कुकिंग के लिए इसे आज ही ऑर्डर करें। https://www.livehindustan.com/lifestyle/story-how-to-make-chicken-dosa-recipe-in-hindi-6893756.html साथ ही रोटी, चिला तैयार करने के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है।

Prestige का ग्रेनाइट नॉन स्टिकी डोसा तवा 27.5cm के साइज में आएगा। ये गैस और इंडक्शन दोनों पर काम करता है। इसकी मदद से अपना पसंदीदा क्रिस्पी डोसा मिनटों में तैयार कर सकती हैं। इस डोसा तवा को PFOA फ्री मैटेरियल से तैयार किया गया है, ये 100% टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको हैंडल भी मिलेगा ताकि कंफर्टेबल ग्रिप के साथ आप आराम से इनका इस्तेमाल कर सके। साथ ही ये ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ते दाम में उपलब्ध मिल जाएगा।

Solimo कास्ट आयरन का ये डोसा तवा 100% नेचुरली टॉक्सिन फ्री है। 30cm के इस डोसा तवा पर आप बिना अधिक मेहनत के क्रिस्पी डोसा तैयार कर सकती हैं। ये 100% टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ये डिशवाशर सेफ प्रोडक्ट है, तो इसे धुलना आसान ही जाएगा। इसे इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये विकल्प पसंद आया है, तो 41% के ऑफ पर इसे आज ही आर्डर करें।

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Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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