बटर नान रोटी बनाने के लिए हलवाई ने बताई आटा गूंथने की ट्रिक, रेस्टोरेंट जैसा मिलेगा स्वाद
Cooking Tips: घर में नॉन वेज बनता है या फिर कोई स्पेशल सब्जी बन जाए तो साथ में नान रोटी की डिमांड होती है। लेकिन काफी सारी लेडीज इसे बना नहीं पाती तो आज बटर नान बनाने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक नोट कर लें। जिससे आटा गूंथकर रेस्टोरेंट जैसी नान रोटी बना पाएंगी।
रेस्टोरेंट जैसी बटर नान रोटी बनाना अभी भी काफी सारी लेडीज को झंझट भरा लगता है। उन्हें लगता है कि नान रोटी बनाना आसान नहीं और ये गड़बड़ बन जाएगी। लेकिन इस हलवाई की बताई ट्रिक से अगर नान रोटी बनाकर ट्राई की तो हर बार स्पेशल ओकेजन पर आप यहीं ट्राई करेंगी। कुकिंग विद हलवाई नाम के इंस्टाग्राम पेज पर बहुत ही आसान तरीके से और मैदा और उसमे सारी सामग्री की सही क्वांटिटी को बताया है। जिससे आप एक साथ कई बटर नान रोटी बनाकर तैयार कर सकती हैं।
बटर नान रोटी बनाने की सही सामग्री
डेढ़ किलो मैदा
डेढ़ सौ ग्राम दही
सौ ग्राम तेल
एक चम्मच कलौंजी
एक चम्मच सफेद तिल
एक चुटकी बेकिंग सोडा
एक चम्मच नमक
आधा चम्मच यीस्ट
सौ ग्राम दूध
दो चम्मच चीनी
नान रोटी का आटा गूंथने का सही तरीका
- सबसे पहले मैदे को फैला लें। फिर उसमे दही डेढ़ सौ ग्राम डाल दें। दही का खट्टा होना जरूरी नही हैं। साथ ही इसमे कलौंजी एक चम्मच और एक चम्मच सफेद तिल डाल दें। ये दोनों स्वाद को बढ़ाने में मदद करेंगी और नान रोटी का सोंधापन देंगी। अब मैदे में एक चुटकी बेकिंग सोडा और एक चम्मच नमक डाल दें। साथ ही साथ आधा चम्मच यीस्ट और दो चम्मच चीनी डाले। सौ ग्राम दूध डालकर आटे को गूंथ लें। गूंथा आटा नर्म ही रहे तो बेहतर है।
- अब गूंथे आटे को कॉटन के सॉफ्ट कपड़े को गीला करके भिगो दें और दो घंटे के लिए छोड़ दें।
- दो घंटे बाद रोटी बनाने के पहले सारी लोई काटकर रख लें। लोई को जिस भी थाली या ट्रे में रखना है उसे तेल से ग्रीस कर लें।
- फिर लोई को काटकर रख लें। ऊपर से भी सारी लोईयों पर तेल लगा दें और फिर गीले कपड़े से ढंक कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
- आधे घंटे बाद लोईयों को निकालें और आराम से बेलें। बेलते समय ज्यादातर नान लंबाई में ही बेलें तो आपको पूरा रेस्टोरेंट वाला लुक मिलेगा।
- एक-एक नान को बेलते जाएं और गैस पर नॉन स्टिक तवे को रखें और इसे तवे पर डालकर धीमी फ्लेम पर पकाएं। फटाफट नाट रोटियां सिंककर तैयार होंगी।
- बस इसे तवे से पकाकर उतारें और गर्म रोटियों पर ही बटर लगाएं।
- अब आप इन रेस्टोरेंट जैसी सॉफ्ट और टेस्टी नान रोटियों का मजा नॉनवेज या फिर वेज सब्जियों के साथ मजा लें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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