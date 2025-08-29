खाने से आ रही है जले हुए की महक? ये 5 टिप्स तुरंत दूर करेंगी आपकी परेशानी Burnt Food Smell Ruining Your Dish? Try These 5 Quick Fixes, खाना - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाBurnt Food Smell Ruining Your Dish? Try These 5 Quick Fixes

खाने से आ रही है जले हुए की महक? ये 5 टिप्स तुरंत दूर करेंगी आपकी परेशानी

Cooking Tips: खाना हल्का सा जल गया है या फिर मसाला भूनते समय जल गया है, तो पूरा खाना फेंकने की जरूरत नहीं है। ये आसान कुकिंग टिप्स अपनाकर आप खाने के टेस्ट को एकदम ठीक कर सकती हैं।

Anmol Chauhan हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 02:32 PM
share Share
Follow Us on
खाने से आ रही है जले हुए की महक? ये 5 टिप्स तुरंत दूर करेंगी आपकी परेशानी

खाना बनाते हुए थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि सारा स्वाद बिगड़ जाता है। कई बार पूरी सावधानी के बाद भी हल्का सा ध्यान खाने से हटता है और खाना तुरंत हल्का जल जाता है। अब ऐसी स्थिति में खाना पूरी तरह नहीं जलता लेकिन हां उसमें जले हुए कि खुशबू जरूर आ जाती है। आप कितना भी जला हुआ खाना अलग कर लें, थोड़ी बहुत खुशबू आना तय है। ज्यादातर तो मसाले भूनते हुए जल जाते हैं, जिससे खाने का पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। अब अगर आपके साथ इनमें से कोई स्थिति हो गई है, तो भला क्या किया जाए? आइए जानते हैं कुछ कुकिंग टिप्स जो खाने से जले हुई की खुशबू दूर करने में मदद करेंगी।

खाने से नहीं आएगी जलने की महक

1 अगर खाना पकाते वक्त हल्का-सा जल गया है, तो जले हुए हिस्से को खुरचने की गलती कभी नहीं करें। ऐसा करने से पूरे खाने से जलने की बहुत तेज बदबू आने लगती है। पैन को खुरचे बिना सारी सामग्री को दूसरे बर्तन में डाल दें और फिर उसे पकाएं।

2 अगर मसाला बहुत अधिक सूखा है, तो ऐसे में उसके पैन के तल में चिपकने और जलने की आशंका बढ़ जाती है। मसाला भूनते वक्त न जले, इसके लिए पैन में एक से दो चम्मच पानी डालें और फिर उसे मिक्स करते हुए मसाले को भूनें।

3 अगर मसाला भूनते वक्त जल गया है, तो भुने हुए मसाले में थोड़ा दूध या क्रीम मिला दें। जले मसाले की महक गायब हो जाएगी। अपने व्यंजन में दूध या क्रीम मिलाते वक्त आंच धीमी रखें वर्ना दूध या क्रीम के फटने की आशंका काफी बढ़ जाती है।

4 सब्जी के मसाले से जली हुई महक को दूर करने और उसे खट्टा स्वाद देने के लिए डिश में दही मिलाएं। यह न केवल जलने की महक को दूर करता है, बल्कि अगर सब्जी अधिक तीखी हो जाती है तो यह उस तीखेपन को भी कम करता है।

5 जले हुए भोजन के मामले में आलू भी बहुत काम आता है। आलू किसी व्यंजन के स्वाद और महक को सोखने के लिए जाना जाता है। जले हुए खाने को दूसरे बर्तन में डालें। आलू के कुछ टुकड़े काटकर उसमें डालें और धीमी आंच पर कुछ देर पकाएं। आलू को निकाल दें। महक गायब हो जाएगी।

Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।